В доме на Привокзальной улице в Калуге дали воду
Как мы сообщали ранее прокуратура организовала проверку в связи с длительным отсутствием воды в многоквартирном доме на Привокзальной,1 в Калуге.
В среду, 12 июля, в надзорном ведомстве сообщили о том, что водоснабжение было полностью восстановлено.
- По окончании проверки виновные будут привлечены к ответственности, - отметили в прокуратуре.
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