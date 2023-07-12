Две улицы Калуги будут обесточены 13 июля

В четверг, 13 июля, на двух улицах Калуги не будет электричества. Это связано с заводом и подключением КЛ-0,4, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 8:30 до 17:00:

• Улица Никитина 12а,19, 21.

• Переулок Воскресенский 26а,30.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.