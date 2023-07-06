На трёх улицах Калуги весь день не будет воды
В четверг, 6 июля, в Калуге запланировано отключение воды на трёх улицах, сообщили в городской управе.
Это связано с подключением нового водопровода на улице Мельничной.
Воду отключат с 9:00 до 20:00 по адресам:
- Мельничная улица (от улицы Валентины Никитиной до переулка Малинники);
- улица Валентины Никитиной и переулок Малинники;
- улица Валентины Никитиной и переулок Малинники на участках Тарутинская-Зелёная.
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