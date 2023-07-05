Калужский микрорайон Турынино останется без света 6 июля
В четверг, 6 июля, в Калуге отключат электричество на двух улицах в Турынино. Это связано с ревизией оборудования, сообщили в «Единой диспетчерской службе».
Отключение с 8:30 до 17:00:
• Улица Льва Толстого, 39, 41, 43
• Улица Советская, 105
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