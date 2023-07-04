Стало известно где в Калуге 5 июля отключат электричество
В среду, 5 июля, в Калуге запланировано отключение электричества на двух улицах. Это связано с установкой приборов учета, сообщили в «Единой диспетчерской службе».
Отключение с 13:00 до 17:00:
• Улица Грабцевское шоссе, дома №№ 46-48, 72, 81/27
• Улица Платова, дом № 44/1
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