Стало известно где в Калуге 5 июля отключат электричество

В среду, 5 июля, в Калуге запланировано отключение электричества на двух улицах. Это связано с установкой приборов учета, сообщили в «Единой диспетчерской службе».

Отключение с 13:00 до 17:00:

• Улица Грабцевское шоссе, дома №№ 46-48, 72, 81/27

• Улица Платова, дом № 44/1

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