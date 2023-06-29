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В Калуге реконструируют 5 котельных

Софья Фирсова, Фото: городская управа Калуги
Опубликовано: 29.06.2023 16:38 0 427
В Калуге реконструируют 5 котельных

В четверг, 29 июня, в городской управе Калуги сообщили о начале масштабных работ на тепловых сетях. Работы начнутся от котельных на улицах Тульской, Новослободской и Фридриха Энгельса.

В этом году планируют заменить не менее 10 километров тепловых сетей и реконструировать 5 котельных — на улицах Кубяка, Кропоткина, Школьной, Театральной, бульваре Энтузиастов, а также разработать проекты реконструкции и строительства ещё нескольких котельных.

К работе в зимних условиях подготовят 130 котельных.

Городской голова областного центра Дмитрий Денисов отметил, что одним из самых проблемных объектов остается котельная Калужского завода телеграфной аппаратуры, так как есть задолженности за газ.

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Софья Фирсова, Фото: городская управа Калуги
Опубликовано: 29.06.2023 16:38 0 427
Тэги: недвижимость жкх
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