В Калужской области четыре населенных пункта останутся без света

В четверг, 29 июня, в черте Калуги запланированы плановые отключения электричества, связанные с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в едино дежурно-диспетчерской службе.

Обесточат деревни Желыбино, Шахты, Воровую и две улицы в Шопино – Молодежную и Рассветную.

Отключение запланировано на 13:00. Сроки завершения работ не уточняются.

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