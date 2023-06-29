В Калужской области четыре населенных пункта останутся без света
В четверг, 29 июня, в черте Калуги запланированы плановые отключения электричества, связанные с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в едино дежурно-диспетчерской службе.
Обесточат деревни Желыбино, Шахты, Воровую и две улицы в Шопино – Молодежную и Рассветную.
Отключение запланировано на 13:00. Сроки завершения работ не уточняются.
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