В Калужской области упала водонапорная башня

В деревне Ореховня Износковского района организована проверка по факту падения водонапорной башни. Об этом сообщили в понедельник, 26 июня, в прокуратуре Калужской области.

В настоящее время восстановлено водоснабжение населения.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в надзорном ведомстве.

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