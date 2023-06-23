Глава Следственного комитета России отреагировал на нашу публикацию о разваливающемся доме в Калуге

На прошлой неделе мы рассказывали о проблемах дома №50 в 1-м переулке Пестеля. Там обрушилась стена, и люди месяц сидят без воды и газа. А в пятницу, 23 июня, на нашу публикацию отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он поручил провести проверку.

Дом в 1-м переулке Пестеля построили в 1959 году. Более двух лет назад его признали непригодным для проживания. В мае после обрушения фасада часть квартир осталась без коммуникаций.

- До настоящего времени граждане, среди которых семьи с малолетними детьми, вынуждены проживать в небезопасных условиях, мер к расселению жилого дома не принимается, - говорится в сообщении Следственного комитета.

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