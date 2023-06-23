Управляющие компании Калужской области обязали создать чаты для жильцов в «ВКонтакте»
В Калужской области все управляющие компании обязали завести чаты для жильцов в социальной сети «ВКонтакте». Об этом нам сообщили 23 июня в региональной Госжилинспекции.
Как пояснили в ГЖИ, соответствующее поручение дала Администрация Президента РФ.
Чаты необходимы для коммуникации с жильцами многоквартирных домов. О поручении УК призвали отчитаться до 9:00 утра 23 июня.
Уважаемые читатели, а ваша управляющая компания создала чат в ВК? Расскажите в комментариях!
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