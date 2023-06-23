В Калужской области ввели жилищный сертификат на 3 миллиона рублей для детей-сирот

С 2024 года в Калужской области детям-сиротам, которые еще не получили жилье, начнут выдавать сертификат на три миллиона рублей для покупки недвижимости. Соответствующий законопроект по инициативе губернатора принят 23 июня депутатами Заксобрания.

- Средства сертификата можно будет дополнить собственными сбережениями, материнским капиталом, ипотечным кредитом, - прокомментировал Владислав Шапша. - Основных условий выдачи сертификата два: возраст старше 23 лет и успешная социализация в обществе.

По словам губернатора, каждый год в Калужской области жилье выделяется примерно 110 сиротам.

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