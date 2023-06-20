Калужская область получит деньги на строительство жилья для работников агропромышленного комплекса

Калужская область уже в этом году получит федеральное финансирование на строительство более 1,2 тыс. кв. м жилья для работников АПК и социальной сферы в Барятинском, Износковском и Хвастовичском районах. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Ранее выделение 50 миллионов рублей на этот проект было запланировано на 2024 год.

- Вошли в число 33 субъектов РФ, которым правительством страны одобрено финансирование региональных проектов комплексного развития сельских территорий в опережающем порядке, - отметил Шапша.

Он также рассказал о планах строительства семи участков дорог в Перемышльском районе, а также о строительстве очистных, капремонте двух школ, детского сада, уличного освещения, сельского в селах Мокрое и Закрутое Куйбышевского района.

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