Еще на пяти улицах Калуги отключат электричество 21 июня

Как мы уже рассказывали, в среду, 21 июня, в Калуге не будет электричества в домах на улице Киевской, проезде Киевском, переулках Киевка и Коротком. Также в «Единой дежурно-диспетчерской службе» сообщили, что без света в этот день останутся жители еще пяти улиц.

Электричество отключат с 9:00 до 17:00 из-за ремонтных работ:

ул. Болдина, 2-16,

ул. Больничная, 3-17, 10,

пер. 2-й Больничный, 7, 13,

ул. Никитина, 68,

ул. Спортивная, 3.

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