На четырех улицах Калуги отключат электричество
В среду, 21 июня, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Света не будет с 9:00 до 18:00:
- ул. Киевка, 2-32, 3-51,
- пр-д Киевский, 7-51, 2-20,
- пер. Киевка (полностью),
- пер. Короткий (полностью).
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