На четырех улицах Калуги отключат электричество

В среду, 21 июня, в Калуге не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 до 18:00:

ул. Киевка, 2-32, 3-51,

пр-д Киевский, 7-51, 2-20,

пер. Киевка (полностью),

пер. Короткий (полностью).

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.