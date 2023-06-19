В Калуге вернули электричество на пострадавшие от аварии улицы

В Калуге восстановлено электроснабжение на семи улицах, которые пострадали от утренней аварии. Об этом сообщили в 14:10 в понедельник, 19 июня, энергетики.

Ранее сообщалось, что света не было на улицах Степана Разина, Салтыкова-Щедрина, Луначарского, Кутузова, Никитина, Горького и Первомайской.

На место происшествия выезжали три аварийные бригады. Причины аварии пока не называются.

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