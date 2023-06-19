В Калуге дома на семи улицах остались без электричества
Утром в понедельник, 19 июня, в Калуге произошло аварийное отключение электричества. Об этом сообщили в «Едино дежурно-диспетчерской службе».
Без света остались жители части улиц Горького, Кутузова, Луначарского, Никитина, Первомайской, Салтыкова-Щедрина и Степана Разина.
На место выехала аварийная бригада.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!