В Калуге начался ремонт исторического дома на улице Суворова

Дом Можакина на улице Суворова, 14 в Калуге начали ремонтировать. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Здание было построено в XIX веке. В 2020 году его включили в реестр памятников истории и культуры. После расселения дом продали на аукционе.

- В конце 2020 года мы успешно продали на аукционе дом Можакина, далее шли месяцы историко-культурной экспертизы и кропотливая проектная деятельность, - заявил Денисов. - И вот теперь новый хозяин приступил к долгожданным работам по восстановлению исторического памятника. На встрече с инвестором обсудили его ближайшие планы.

Внешнюю часть дома собираются привести в порядок к сентябрю, внутреннюю – к концу 2023 года.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.