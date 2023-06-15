В Калужской области предложили ввести запрет на выброс одежды в мусорный бак

Представители Российского экологического оператора на своей странице в социальной сети оповестили об инициативе поэтапно отказаться от выброса старой одежды в контейнеры для твердых коммунальных отходов.

Судя по приведенным оператором данным, в России образуется 2 миллиона тонн текстильных отходов, обязательной утилизации подлежат 10%, но существующих возможностей хватает лишь на 2%.

Предложение стало одной из 34 мер, которые призваны урегулировать сферы утилизации текстильных отходов.

Собирать старые вещи предложили в специальные контейнеры или фандоматы.

В четверг, 15 июня, в министерстве строительства и ЖКХ прокомментировали данное предложение.

- Вопрос ещё находится на стадии обсуждения. Идея очень хорошая, так как направлена на переработку и уменьшение накопления твёрдых коммунальных отходов, что ведёт к улучшению ситуации с экологией, - отметили в министерстве. На первоначальном этапе хотят даже ввести меры поощрения. Мы надеемся, что все эти действия настроят граждан только на добросовестное отношение к делу.

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