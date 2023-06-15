В Калуге жители деревни Животинки остались без воды

В четверг, 15 июня, наша читательница сообщила, что в деревне Животинки на территории Калуги уже третьи сутки остается без воды.

– Деревня на 250 домов, – рассказала женщина. – Никакой аварии не было. Вода просто пропала вечером в понедельник – и всё.

Ситуацию прокомментировали в «Калугаоблводоканале».

– Специалисты водоканала проводят работы по замене насосного оборудования на скважине, – заявили там. – Завершить ремонт планируется сегодня. Подвоз питьевой воды жителям был организован.

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