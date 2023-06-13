На пяти улицах Калуги отключат электричество 15 июня
В четверг, 15 июня, часть Калуги останется без света. Электричество отключат из-за проведения ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:00 до 12:00:
- пер. Парковый, 1-11, 2-14,
- ул. Октябрьская, 9-23, 52, 54, 56, 58, 70-86,
- пер. Совхозный, 2-8, 3-15,
- пр-д. Загородносадский, 1-5, 2-10,
- ул. Парижской Коммуны, 14-16, 25-27, 34-48.
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