На пяти улицах Калуги отключат электричество 15 июня

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В четверг, 15 июня, часть Калуги останется без света. Электричество отключат из-за проведения ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

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