На восьми улицах Калуги отключат электричество 14 июня
В среду, 14 июня, в Калуге в течение четырех часов не будет электричества в домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 8:00 до 12:00:
- ул. Кирпичная, 1-27, 18-30,
- пер. Кирпичный, 1-7, 2-6,
- пр-д Колхозный (полностью),
- 1-й пер. Брусничный (полностью),
- пер. Черепичный (полностью),
- ул. Колхозная, 16-46, 1а-23, 59,
- ул. Пухова, 2-24, 30,
- ул. Высокая, 11, 11а.
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