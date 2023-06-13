Четыре дня отключения электричества начались на окраинах Калуги

Со вторника, 13 июня, по пятницу, 16 июня, на окраинах Калуги периодически будут отключать электричество.

Это связано с расчисткой трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света временно может остаться деревня Андреевское, а также деревни Елизаветинка и Большие Сушки Перемышльского района.

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