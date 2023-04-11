На космический фестиваль в Калугу приедут звездные гости

Завтра, 12 апреля, в День космонавтики в нашем городе стартует IV Международный кинофестиваль «Циолковский»

За пять дней в Калуге будет показано 55 фильмов 18 стран мира.

На фестиваль приедет множество знаменитостей.

Калугу посетят космонавты Олег Артемьев, Александр Калери, Сергей Авдеев, народный артист, телеведущий Леонид Якубович, ведущий программы «Загадки человечества» Олег Шишкин, документалист, журналист Игорь Прокопенко, драматург Эжен Щедрин, актриса Ольга Сошникова, снимавшаяся в фильмах «Отроки во Вселенной» и «17 мгновений весны», писатель, блогер, биолог Ольга Громыко, музыкант, композитор, актёр Сергей Шустицкий, актер, певец Евгений Дятлов, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира Светлана Хоркина и другие.

На фестиваль вКалугу уже прилетел Громозека и готов со всеми фотографироваться.

Среди почётных гостей: актриса, кинорежиссёр Светлана Дружинина и кинооператор Анатолий Мукасей.

Обязательно будут на фестивале и правнуки Циолковского - Елена Тимошенкова, заведующая домом-музеем Циолковского в Калуге и Президент фонда Циолковского Сергей Самбуров.

А президент кинофестиваля «Циолковский» режиссёр, продюсер Игорь Угольников всю неделю находится в нашем городе и посетит множество мероприятий.

Программа фестиваля весьма насыщенная. Задействовано сразу несколько площадок: музей космонавтики, ИКЦ, библиотека им. Белинского, Дом кино и творчества «Центральный» другие.

В жюри в этом году вошли режиссёры, продюсеры, сценаристы, представители информ-агентств из России, Китая, Белоруссии и, конечно, Игорь Угольников, Леонид Якубович, космонавт Олег Артемьев.

Игорь Угольников, президент и инициатор проведения МКФ «Циолковский», приглашает всех на фестиваль.

Космос с фокусами

12 апреля фестиваль начнёт работу с 11 утра. запланированы кинопоказы, «Звездный диктант», автором текста которого в этом году станет российский писатель журналист, историк космонавтики Антон Первушин.

Он прочитает отрывок литературного произведения о космосе, где надо будет заполнить пропуски - исторический или научный факт.

А вечером в 20:00 в музее космонавтики начнётся торжественная церемония открытия.

Проведут её Нонна Гришаева и Александр Олешко. Будет много гостей и сюрпризов. Для зрителей выступят иллюзионисты Илья, Сергей и Андрей Сафоновы.

Официальным фильмом церемонии открытия фестиваля станет «Союз – Аполлон». Сила притяжения» российского режиссера Дмитрия Алейникова. Он рассказывает о стыковке космических кораблей «Союз» и «Аполлон» 15 июля 1975 года. Показ фильма запланирован на 21 час. А его конкурсный показ пройдет 13 апреля в 15:00 в зале-трансформере Инновационного культурного центра. 12+

Леонид Якубович - постоянный гость фестиваля.

Из разных стран

В конкурсную программу документальных фильмов вошли 7 полнометражных и 9 короткометражных картин на космические темы. Гости фестиваля увидят картины: «Космос над Енисеем», «Свобода в квадрате», «ОННП «Технология» в космической программе «Энергия-Буран» и «A lumine motus/ Меня приводит в движение свет».

Также в конкурсе участвует работа итальянского режиссера Марко Спаньоли «Космос: Сделано в Италии» и армянский фильм «Абрам Алиханов. Музыка космических ливней».

Короткий метр объединен в несколько сеансов. Каждый длится около часа.

Покажут гостям и короткометражный документальный фильм «Калуга купеческая, Калуга космическая», который представит его автор - главный архитектор Калуги Алексей Комов. Зрителю обещают необычный взгляд на старинный и очень русский город.

А для маленьких зрителей подготовлена программа анимационного кино. 13 апреля в 13:30 в зале-транформере музея космонавтики фантастический мультфильм «Полет на Луну», а в 14:00 в кинозале – «Мурзилка на Спутнике». 6+

Калужан ждёт встреча с космонавтом Олегом Артемьевым.

Интересные встречи

На фестивале пройдут творческие встречи, мастер-классы, лекции. Так, творческая встреча с космонавтом Олегом Артемьевым и показ фильма «Экспедиция МКС 67» состоится 14 апреля в 14:00 в образовательном центре музея космонавтики. 12+

Писательница Ольга Громыко встретится с читателями 14 апреля в 17:00 в библиотеке им. Белинского и 15 апреля в 13:30 в образовательном центре Музея. Она расскажет о создании своих вселенных, работе с бумажными и цифровыми издательствами. 12+

Леонид Якубович прочитает лекцию о воздухоплавании 15 апреля в 14:00 в Конференц-зале музея космонавтики. 12+

А с Игорем Прокопенко можно будет увидеться на творческой встрече 14 апреля в 18.00 в кинотеатре «Центральный». 12+

Актриса Ольга Сошникова представит фильмы «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной», которые снимались в Калуге. Презентация и показ фильмов состоится 13 апреля в 16:30 в Театре Села и 16 апреля в 11.00 и в 13.00 в кинозале музея Космонавтики. 16 апреля на презентации к ней присоединится Николай Викторов, сын режиссёра Ричарда Викторова, снявшего эти картины. 12+

Музыкант, актёр режиссер Сергей Шустицкий встретится со зрителями 15 апреля в 14:00 в библиотеке им. Белинского. 12+

В планетарии музея космонавтики учёные прочитают лекции: 13 апреля в 16:00 и 19:00 - «История Солнечной системы», 14 апреля в 16:00 - «Звезды - рождение, жизнь, судьбы», а в 19:00 - «Сокровища звездного неба: звездные скопления, туманности, галактики», 15 апреля в 16:00 и 19:00 - «Миф, небо, искусство», а 16 апреля в 16:00 - «Семь звездных чудес». 12+

Завершится фестиваль 16 апреля. В 19:00 состоится торжественная церемония закрытия фестиваля. А в 20:00 в кинозале покажут фильм-победитель кинофестиваля «Циолковский-2023». 12+

Ранее сообщалось, что на закрытии калужане, возможно, увидят «Вызов» режиссера Клима Шипенко, однако накануне фестиваля стало известно, что картину не покажут.

Как попасть на фестиваль

Все мероприятия фестиваля абсолютно бесплатные. Узнать о них подробнее, можно на сайте фестиваля. Чтобы попасть на фестиваль, надо предварительно зарегистрироваться на сайте в разделе «Фестивальные программы» (https://space-fest.ru/program).

Затем получить бесплатный билет в пресс-центре фестиваля в ИКЦ.

Если вы не смогли зарегистрироваться, то получить бесплатные билеты при наличии свободных мест можно в кассах фестивальных площадок или в пресс-центре фестиваля.

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