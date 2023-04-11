Четырехлетнему мальчику из Калуги собирают деньги на реабилитацию

В Калуге начался сбор средств для реабилитации четырехлетнего Феди БУРЛАКОВА из Калуги. Мальчику необходимо пройти полугодовой курс, который поможет разработать неподвижные мышцы левой части тела, чтобы левые ручка и ножка ребенка сделали первые движения.

Ранее мы уже рассказывали историю этого малыша. В ноябре 2020 года, когда Феде было два года, мальчик попал в больницу с тяжелой травмой головы. Медикам ребенка передали сотрудники опеки, наблюдавшие за его неблагополучной семьей.

После сложных операций, трепанации черепа и удаления гематомы маленький Федя оказался в Доме ребенка. Биологическую мать малыша лишили родительских прав.

В декабре 2021 года благотворительный фонд «Правмир», в том числе и с помощью читателей «Калужского перекрестка», уже собрал деньги на операцию для Феди, который жил с незатянувшейся раной в костях черепа. Ему установили часть черепной кости, которая расширяется по мере роста ребенка.

Сегодня мальчик живет в любящей семье, перед которой стоит задача минимизировать последствия тяжелой травмы для ребенка. Как изменилась жизнь Феди, и как он обрел семью, мы узнали у мамы мальчика Светланы (имя изменено в связи с тайной усыновления, - прим. авт).

Федя на руках у мамы.

Три дня без помощи

— Когда вы впервые встретились с Федей, каким он был?

— Какие обычно бывают дети в детском доме, дети, которые не получают родительское тепло, у которых нет взрослого, который мог бы их защитить? Потерянные.

Федя был таким, он не понимал, почему он хочет выздороветь, хочет жить, а ему в этом, в силу обстоятельств, не помогают.

— Какой диагноз поставили мальчику?

— Основной – левосторонний гемипарез – из-за тяжелой травмы головы, которую он получил.

Федя трое суток находился без медицинской помощи, пошли сильные изменения: правая сторона мозга повреждена, левая сторона тела полностью обездвижена. Как следствие, есть риски развития эпилепсии, идет перекос тела – сколиоз.

Знать, что с ним

— Как вы пришли к решению забрать Федю домой?

— У меня не было планов усыновлять ребенка в этот период. Я в целом рассматривала такой вариант на будущее, несмотря на то что у меня двое своих детей. Думала об этом скорее, как о возможности стать мамой, когда старшие дети подросли, а родить малыша уже здоровье не позволяет. Это были мысли, но не цели и конкретные планы.

Я нередко помогала детям – подопечным фонда, так увидела Федю. Знаете, не было такого, что я сразу решила: «Все, завтра забираем». Прошло месяца три, все это время у меня был разговор с самой собой, с семьей. Я понимала, что ребенок мне становится все ближе и роднее, я хотела узнавать о нем больше, знать, что с ним происходит: собрались ли деньги, как прошла операция. Все узнавала через фонд.

Потом думала: «Хоть бы у него появилась приемная семья», потому что дети могут восстановиться только в семье, иначе у них нет на это жизненных ресурсов и сил. Так постепенно пришла к мысли, что мы и будем этой семьей.

Когда на семейном совете мы приняли такое решение, начались конкретные действия для опеки над Федей, дальнейшего усыновления.

— А если говорить о бюрократических проволочках? Сложно было?

— Они не имеют никакого значения. Это не может тебя остановить. Наоборот, ты сам себя проверяешь еще раз. К примеру, два месяца надо ждать, чтобы получить какой-то очередной документ. Но если для кого-то это проблема, ну, значит, не так сильно ему это надо.

Если ты хочешь забрать этого ребенка, вылечить этого ребенка, какая разница, сколько документов надо для этого оформить?

Я считаю, что это плюс. Это отсеивает людей, которые принимают решение на эмоциональном импульсе.

Любит жизнь

— Расскажите, что любит Федя, что его радует и интересует?

— Он любит жизнь! Он настолько любознательный! Поехали мы на море, он пробует песок, я говорю: «Федя, это невкусно!». Но ему надо это попробовать, потому что он не прошел, видимо, в детстве эти этапы, ему самому надо понять, вкусно ли это. Про песок понял, так, теперь надо камешек попробовать.

Люди купаются, а мы у Феди изо рта вытаскиваем камешки. Ну, у нас он не первый ребенок, родители опытные, с каждым это проходили, просто у Феди знакомство с миром и познание его происходит чуть позже.

Он обожает фрукты, кажется, все. Федя начал говорить, и все новые слова – это названия фруктов. «Дя-дя-дя» — это яблоко. Едем в реабилитационной центр, и я говорю: «Где мы там найдем столько яблок!» Ему не надо конфет и киндеров. Попробовал – ну, ничего так, но давайте фрукты. Очень любит творог. В гостях ест вообще все, на всякий случай.

Маленький мужичок

Характер у него мужской, некапризный. Он не злится, не кричит, как нередко реагируют дети. Он лучше молча отойдет, выдержка у него такая.

Обижается тоже по-мужски. Отворачивается от тебя, кладет руку, голову на руку и склоняет голову, а сам глазками моргает, подглядывает, подходишь ты там к нему или нет?

Слава Богу, что показывает обиду. Видите, если вдаваться в психологию, все дети из детского дома сами себя защищают, потому что у них нет взрослого, который может это сделать. Тут он уже понимает, что есть мама и папа, можно покапризничать, пообижаться, похулиганить по-детски. Это помогает ему выздоравливать. Он понимает: «Да, меня любят, меня защитят». Потихонечку становится домашним ребенком.

Федя обаятельный. Я уже шучу, говорю: «Федя, вырастишь, будешь депутатом». У него есть такой дар, он влюбляет в себя людей. Мы приходим к врачу, и нам скидки иногда делают за прием. Настолько очаровывает.

Недавно ходили зубик удалять, врач мне говорит: «Можно, я его просто подержу на ручках?».

Стоматолог c Федей на руках.

Не останавливаемся

— Какие изменения произошли с ним за это время?

— В июне будет год, как мы забрали Федю. Начну с глобального: он стал более активным, стал проявлять самостоятельность. У него такой период теперь: «Я сам!». Просит, чтобы сам ел. Бывает, подходишь, чтобы вместе поиграть, а он занят, что-то куда-то складывает, сосредоточен. Ну, не отвлекаю, только поглядываю на него.

Мы проходим всевозможные реабилитации, фонд нам помогает. Отдельно благодарна детскому дому, который Федю сохранил, вырастил и дал возможность найти семью, в особенности Трояновской Надежде Михайловне (главный врач калужского Дома ребенка – прим. ред.) – это человек, которому всегда можно позвонить, все спросить. Для нее все дети, как свои, она за всех переживает.

Через месяц, как забрали Федю, мы с ним поехали в центр реабилитации. С тех пор не останавливаемся. Про здоровье можно рассказывать часами. Хотя изменения идут микроскопическими темпами, но они идут! Реабилитации, специалисты – все это помогает двигаться вперед.

Поставить на ноги

Сбор будет направлен на полугодовую реабилитацию Феди. Будем заниматься в центре, где очень сильное ЛФК, есть специальные конструкции, подвешивающие ребенка, помогающие поставить его на ноги. Мы на таких ни разу не занимались. Надеемся попасть и пройти. Там с детьми работают в комплексе: психологи, дефектологи, неврологи, ЛФК.

Ожидания от полугодовой реабилитации у нас самые позитивные. Хочется увидеть первые движения в левой ножке и ручке. Рука была сильно зажата, сейчас мы ее ввели в расслабленное состояние, но он ею пока не двигает. Следующий этап – научить двигать именно этой рукой.

Это труд, работа и вера. Вера наша, как родителей, в Федю. И вера Феди в самого себя. Мы выбираем такие реабилитационные центры, где и врачи будут верить в Федю. Потому что, как показывает практика, организм человека до конца не изучен, мы не знаем предела своих возможностей и нередко происходят чудеса. Во что мы и верим. Но чтобы они случились, надо работать.

Помочь Феде пройти реабилитацию можно, отсканировав QR-код или перейдя по ссылке.

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