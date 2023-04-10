Как оформить ДТП с электросамокатом, и что будет с проблемными перекрестками в Калуге?

Прямая линия с начальником ГИБДД Калуги Алексеем МОСКАЛЕНКО и заместителем начальника Управления городского хозяйства Калуги Игорем БУГАЕНКО состоялась в нашей редакции в середине марта.

Однако не на все вопросы спикеры успели дать ответы, мы собрали и передали им оставшиеся, сегодня публикуем подготовленные служащими ответы.

О правах

— Все ли сотрудники ГИБДД имеют возможность проверить электронные версии документов на автомобиль и водительское удостоверение гусуслуги.авто? Будет ли ответственность, если я забуду бумажные оригинальные документы?

— В приложении «Госуслуги Авто» доступна цифровая копия водительского удостоверения и электронное свидетельство о регистрации транспортного средства. Их в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки.

Проверка осуществляется с помощью служебного мобильного устройства сотрудников ГИБДД в установленной программе путем считывания QR-кода.

Однако наличие электронных документов в приложении не отменяет обязанности иметь при себе оригинал водительского удостоверения и свидетельства регистрации транспортного средства.

Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1. ПДД. Если водитель забыл оригиналы документов, это административное правонарушение. Водитель может получить предупреждение или административный штраф в пятьсот рублей.

— Если изменился адрес прописки, нужно ли менять из-за этого ПТС и есть ли за это штрафы?

Если изменились личные данные собственника автомобиля (ФИО или место прописки), то необходимо заменить свидетельство регистрации транспортного средства.

Вместе с тем новая информация вносится и в ПТС (оригинальный или электронный).

При смене фамилии кроме документов на авто нужно заменить и водительское удостоверение. Сделать это необходимо в течение 10 дней.

Нарушение сроков замены влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей.

Об авариях с самокатами

— Столкновение пешехода и электросамоката является ДТП? Оформляется только сотрудниками ДПС или аварийные комиссары тоже могут дать бумаги? Материальные потери возмещаются в гражданско-правовом поле?

С 1 марта в ПДД появилось понятие СИМ – средство индивидуальной мобильности. К ним отнесли электросамокаты, электроскейтборды, сигвеи, моноколеса и аналогичные средства.

Электросамокат – это уже транспортное средство. Если произойдет наезд лица на таком самокате на пешехода, тогда это ДТП.

Аварийные комиссары ДТП не оформляют, а оказывают содействие в оформлении европротокола. Если в результате ДТП причинен вред только имуществу и пострадали только два транспортных средства, то оформление ДТП может проводиться без сотрудников полиции, достаточно составить европротокол.

Но в случае наезда электросамоката на пешехода есть пострадавший, тогда необходимо записать ФИО и адреса очевидцев, сообщить о ДТП в полицию.

У владельца электросамоката полиса ОСАГО не будет, следовательно, потерпевший за взысканием компенсации должен будет в дальнейшем обратиться в суд.

О пешеходах

— Возможно поставить на кольце в районе Площади Победы и улицы Жукова светофор для пешеходов или убрать знак пешеходного перехода? Люди переходят по очереди, создают пробку на Жукова, а там в 50 метрах стоит светофор.

— Организация дорожного движения на этом участке осуществляется в соответствии с проектной документацией, разработанной по нормам и правилам безопасности дорожного движения, утвержденной ГИБДД. Внесение изменений в текущем году не планируется. Вопрос неоднократно рассматривался на комиссиях БДД, окончательное решение не принято.

— Вожу ребенка в 17-ю школу и очень часто вижу, как водители не пропускают пешеходов на перекрестке Московской и Карла Либкнехта, в том числе и детей. Хотя пешеходам горит зеленый. Не планируется ли установка камеры?

— На этом перекрестке установлен комплекс средств фото-видеофиксации нарушений ПДД, который на данный момент работает в тестовом режиме.

Едут, как хотят

— На кольце у микрорайона «Хороший» все едут, как хотят. Основная проблема – выезд с кругового движения не по крайней правой полосе. Можно ли поставить там экипаж на постоянку на пару недель? Нужно приучить водителей.

— Расстановка подразделений ДПС происходит с учетом концентрации на аварийно-опасных участках дорог, а также в местах с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой.

Указанный перекресток с круговым движением не является местом концентрации ДТП, однако является постоянным маршрутом патрулирования нарядами ДПС, в связи с чем дополнительные меры повышения безопасности не требуются.

Ежедневно на разводах и инструктажах личный состав, заступающий на дежурства, нацеливается на выявление грубых нарушений ПДД на улицах города, в том числе и на перекрестке с круговым движением у микрорайона «Хороший».

— Постоянно возникает затор на Карла Либкнехта от перекрестка с Грабцевским шоссе. Перед светофором сделали три полосы, но машины все равно не могут повернуть налево, на Ленина, в сторону магазина «Магнит», бывшей «Дружбы». Можно так же светофор отрегулировать, чтобы встречным машинам хоть на 10 секунд раньше загорался красный?

— Летом 2022 года Центр организации дорожного движения изучил дорожно–транспортную обстановку на данном перекрестке. В результате установлено, что существующий режим работы на сегодняшний день является оптимальным.

Изменение сбалансированной программы работы светофорного объекта в пользу одного из направлений приведет к возникновению заторов на конфликтующих направлениях. На основании изложенного, внесение изменений в существующий режим работы светофора нецелесообразно.

Стрелки и кирпич

— Писал ранее касательно перекрестка Тульского Шоссе и улицы Энергетиков. Перекресток является опасным, на котором регулярно происходят ДТП. Когда там появится дополнительная секция со стрелками для поворота?

— Планируется реконструкция данного участка УДС с модернизацией светофорных объектов и обустройством заездных карманов для общественного транспорта.

— В Калуге по улице Грабцевское шоссе, д.43Б, расположена поликлиника. Оказалось, что пациента нельзя подвезти к ней без нарушений правил дорожного движения. Проезд к ней от основной магистрали осуществляется мимо здания, в котором в настоящее время расположено похоронное бюро. С двух сторон этого здания – проезжая часть, и на каждой стороне установлен знак «Въезд запрещен». Увидев запрет, мой водитель попытался проехать по дороге, ведущей с Грабцевского шоссе к проходной радиолампового завода, чтобы потом от проходной повернуть к поликлинике. Тоже нельзя – водитель попадает на круговое движение и тогда он будет двигаться навстречу транспортному потоку.

Можно ли как-то изменить знаки, чтобы подъезжать травмированным пациентам ко входу поликлиники?

— Транспортный проезд по указанному адресу входит в состав разворотного кольца и межрейсовой стоянки наземного пассажирского транспорта общего пользования с диспетчерским пунктом для 29 единиц транспорта, осуществляющего обслуживание граждан по 6 и 18 маршруту.

С учетом функционального назначения, с целью обеспечения безопасности дорожного движения и бесперебойной работы пассажирского транспорта проектом ОДД предусмотрено ограничение движения автотранспорта на рассматриваемый проезд путем установки дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен».

Внесение изменений в проект приведет к созданию ДТП.

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