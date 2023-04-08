Жителям Калуги приписали болезни, которых у них нет

В нашу редакцию обратился калужанин Константин (все данные имеются в редакции – прим. авт.) и рассказал прелюбопытнейшую историю.

— При случайной проверке своей медкарты в электронном виде увидели, что являемся в поликлинику довольно часто и с разными болезнями (чего, естественно, не было), – рассказывает мужчина о том, с чем столкнулся он и его семья. – То есть, получается, что в поликлинике N6 по улице Гурьянова врачи сами пишут здоровым гражданам истории болезни для своей выгоды?

Медицинские записи

Подробности о том, как они вычтслили возмутившие их факты, рассказала жена Константина – Елена.

— Записи о приемах у врача первой увидела я, когда решила записать ребенка к кардиологу, – говорит Елена. – Вспомнила, что это можно сделать через Регистратуру.40. Там увидела, что я якобы дважды обращалась в поликлинику по болезни будучи беременной в 2019 году, но я ни разу не болела за беременность, этого быть не могло. Была и запись от 2022 года. Но мы уже полтора года как не живем на Силикатном, в поликлинику я не обращалась долгое время.

Муж ради интереса сразу проверил свои данные. Оказалось, что и у него тоже есть пометки о приемах у врача. Нас возмутило, почему без нашего ведома нам приписаны заболевания?

Слышать не хотят

— Я пыталась по-хорошему поговорить со старшей медсестрой поликлиники на Гурьянова, чтобы некорректные записи убрали, но она в грубой форме вообще отказалась что-либо обсуждать, – продолжает рассказ Елена.

Тогда я позвонила в Минздрав, сказали оставить обращение в свободной форме. Оставила, но в итоге мне перезвонила старшая медсестра уже из поликлиники КАДВИ. Представилась Еленой Юрьевной. Я снова объяснила ситуацию, она ответила: «Значит, вы были». Я сказала: «Я в своем уме, я знаю, что меня не было». Обещали разобраться и перезвонить, но несколько недель – тишина.

К слову сказать, фамилия старшей медсестры с КАДВИ и фамилия врача, к которому у меня был поставлен несуществующий прием, совпадают. Вот тоже интересный момент, – обращает Елена внимание на подмеченную ею деталь.

Потом не докажешь

— Когда я попала в эту ситуацию, обратилась к знакомому юристу для консультации, – продолжает Елена. – Она мне сказала, что не первый раз слышит такую историю. Дочь ее знакомой и вовсе пострадала от аналогичной ситуации, правда, с другой калужской поликлиникой. Ей нужна была справка для поступления на учебу, а справку не давали из-за появившейся записи о болезни. Этот диагноз не давал права выдать бумажку. Девушка с боем пыталась доказать, что она никогда не обращалась с подобными жалобами. В итоге диагноз так и не убрали.

Больше всего волнует, что все эти записи делают безнаказанно, потом не докажешь, что тебя не было и диагноз не твой! Что одна, что другая старшая медсестра обеих поликлиник разговаривали грубо, давали понять, что разбираться ни в чем не станут, – говорит в заключение Елена. – Как я понимаю, сами врачи на Гурьянова все же подневольные. Может, они и не в курсе, что прием у них приписывается жителям в историях болезни. Я их не виню, просто хочу, чтобы таких диагнозов у меня не было.

Делайте запрос

Мы связались с поликлиникой, что на улице Гурьянова, 16, и попросили прокомментировать обращение нашей читательницы. На телефонный звонок ответила старшая медсестра, которая представилась Татьяной Викторовной и категорически отказалась давать комментарии, потребовав составить официальный запрос на имя главного врача.

Что мы и сделали, задав в официальной бумаге три вопроса.

Первый – с чем могут быть связаны ошибочные записи к врачу и приписанные калужанам заболевания?

Можно ли убрать из истории болезни вписанные жалобы и посещения врачей, с которыми пациенты не согласны, отрицают их?

Как калужанам предупредить возникновение подобных ситуаций?

Официально

Позже пришел ответ от поликлиники КАДВИ, который, правда, коснулся каких угодно вопросов, но ни одного из поставленных.

— В ответ на ваш запрос поясняем следующее. Медицинская организация не вправе давать какие-либо комментарии по обращениям пациентов, так как согласно статье 13 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. Сведения о диагнозе, иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, их разглашение не допускается.

Кроме того, для проведения проверки по вопросам, указанным в запросе, необходимо уточнить личные данные пациентов.

На основании вышеизложенного для урегулирования данной жалобы предлагаем пациентам обратиться непосредственно к администрации ГБУЗ КО «Городская поликлиника».

Поликлиника на Силикатном, к которой прикреплены герои нашей публикации.

В заключение

Почему более чем общие вопросы редакции без всякого намека на запрос личных данных вдруг посчитали посягательством на врачебную тайну – тайна, покрытая мраком (простите за тавтологию).

Возможно, дело в обычной технической ошибке и никакого криминала тут нет. Но подобный подход руководства поликлиники к проблеме вызывает определенные подозрения. Особенно с учетом того, что сотрудница нашей организации, проживающая на Силикатном и прикрепленная к той же поликлинике на улице Гурьянова, несколько лет назад тоже сталкивалась с подобным. На ее имя оформлялись записи к врачу без ее участия.

Так что в этой истории еще рано ставить точку.

Мы будем следить за развитием ситуации и просим всех наших читателей зайти на сайт «Регистратура 40», проверить свои посещения врачей и, если найдете такие, которых не было, сообщить об этом нам одним из способов:

По электронной почте [email protected]

По телефону в Калуге: 79-04-54 (доб. 224)

Просим вас сообщать следующие данные о посещениях, которые вы не совершали: поликлиника, ФИО врача, назначенное время.

По возможности пришлите скриншот.

Конфиденциальность гарантируем.

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