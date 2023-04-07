Зачем в Калужской губернии грели весну и готовили четверговую соль

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Сегодня, 7 апреля, – Благовещение. В народе этот день называли третьей встречей весны.



Сотрудники МКЦ «Палаты Коробовых» собрали интересную информацию о весенних обрядах.

Раньше было принято встречать и закликать весну, чтобы она пришла с теплом. Потому что весна считалась символом нового урожая.

Встречали весну несколько раз. Первый -15 февраля, на Cретенье. Говорили: «Зима с весной встречаются впервой».

Второй раз – 22 марта, на Сороки.

Третий – на Благовещение.

В селе Петроселье Мосальского уезда Калужской губернии в середине XIX весну закликали так: женщины и девушки накануне Вербного воскресенья и Благовещения разжигали на берегу реки огонь и водили вокруг него хороводы с пением песен.

Обязательно исполнялись веснянки:

Весна! Что ты нам принясла?

Принясла я вам три угодья:

Первое угодьюшко — животинушка в поле,

Другое угодьюшко — с сошкою в поле,

Третье угодье — пчелки на полете,

Да ишшо угодьица — миру на здоровьица.

В Жиздринском уезде на Благовещение женщины и девушки, собравшись вместе трижды кричали: «Звонок-колокол благовещенский, по тиху звонит, далеко слышен, зарецкие, переретские, передайтесь на нашу сторону!»

Забытый обряд

В некоторых уездах Калужской губернии на Благовещение «грели весну»: водили хороводы вокруг костров, пели песни-веснянки, прыгали через огонь.

В книге «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Калужская губерния», вышедшей в 1861 году приводится интересный забытый обряд:

«В день Благовещения крестьяне встречают и приветствуют появление весны, выкликают просо. Это делается следующим образом. Крестьянки всего селения разделяются на две партии, одна становится на одной стороне деревни, другая - на противоположной. На одном конце начинают песню:

Мы пашню пахали. Пахали.

На другом продолжают:

Мы просу сеяли, сеяли.

На первом:

Мы просу вытопчем, вытопчем.

На втором:

А чем же вытопчете. Вытопчете? и т.д.

По окончанию этой песни, одна из крестьянок первой толпы переходит в другую, и, взяв обещанную в виде выкупа девушку, переводит её на свою сторону.

Отдавшие девушку начинают снова петь: «Мы пашню пахали» и т.д. Песня повторяется, пока крестьянкам не надоест, тогда они расходятся по домам.В продолжении Великого поста выкликание весны есть единственное увеселение».

Игровые и хороводные песни, возможно, восходят к древним весенним ритуальным песням, сопровождавшим игрища молодежи.

Берегли весь год

Предпоследняя неделя перед празднованием Пасхи называется Вербной. Именно на эту неделю приходится Вербное воскресенье (в этом году – 9 апреля).

Раньше этот день наши предки связывали с началом весны, говорили: «Без вербы - не весна».

Верба - первое дерево, которое зацветало к этому времени. Поэтому она считается символом возрождения.

Вербе приписывались чудесные свойства. Широко был распространён обычай слегка хлестать детей и домашних животных освящённой вербой, считалось, что это даст хорошее здоровье.

В Лихвинском уезде Калужской губернии после освящения вербы в храме «возвращаясь по домам, крестьяне бьют ими слегка маленьких детей, приговаривая: «Верба-хлест, бей до слез, чтобы большему расти». Этот обряд, согласно поверью, защищал ребенка от сглаза, привлекал здоровье и благополучие.

В Медынском уезде «к утрене крестьяне ходят с вербами и затем берегут эти вербы до первого выгона скотины в поле. Ударяя вербой скотину, хозяйка приговаривает: «Верба-хлест, бей до слез, чтобы как с гуся вода, так с коровы худоба!»

Освященную в церкви вербу, крестьяне ставили в красный угол рядом с иконами. Там она стояла целый год, до следующего Вербного воскресения.

Магическая соль

Последний четверг накануне Пасхи – день особый. С ним было связано множество мистики.

Чтобы на год привлечь в жизнь богатство, удачу, любовь и защитить дом от злых сил, проводили разные обряды.

В Чистый четверг обязательно стирали, мыли пол и окна в доме, обрызгивали водой каждый угол, чтобы отогнать зло и несчастья.

Были распространены ритуальные омовения, которые должны были очистить человека от грехов, дать ему здоровье, красоту. Поводили их обычно на восходе солнца, до пробуждения птиц, когда вода ещё «ничем не запачкана».

Происходило это так: «В чистый четверг рано утром, пока еще ворон детей не вымыл, многие крестьяне этой местности купаются в речной проруби (если лёд ещё не сошел) и считают, что это очень полезно для здоровья», - писали этнографы Медынского уезда.

Интересные сведения приводятся о Тарусском уезде: «В четверг, на страстной, выгребают из печи золу и угли, режут свиней и поросят и вынимают из них сало. Золу, угли и сало крестьяне берегут и употребляют как средство от разных болезней, например, сглазу.

При этом следует заметить, что крестьяне почти все болезни (внутренние) относят к «дурному глазу и т. д. И, чтобы излечиться, наливают воды, погружают в неё крест, кладут четверговый уголёк и внезапно обрызгивают больного.

Четверговое сало и зола тоже употребляются как лекарство: первое - для наружных болезней, второе - для внутренних».

Обязательно в Чистый четверг готовили четверговую соль: обычную соль заворачивали в тряпку и перекаливали в печи, как бы очищая её от скверны, вызванной по преданию, прикосновением к ней руки Иуды-предателя.

Четверговая соль также наделялась целительными свойствами, её хранили целый год, используя как своеобразное лекарство. Пользовались ею, готовя пасхальные блюда, солили первые блюда и освященные после заутрени пасхальные яйца.

В Чистый четверг в народе было принято красить яйца и готовить пасхальные куличи.

«Пасхальные яйца красят по большей части в красный цвет (сандалом), или желтым (луковой шелухой), а иногда в пестрый цвет (ситцевыми обрезками)», - писали в Медынском уезде.

Важное значение придавалось четверговой свече. После вечерней службы крестьяне приносили домой зажжённую в церкви свечу, и дымом чертили на воротах, окнах и потолке кресты, чтобы уберечь его от летних гроз, нечистой силы и всякого зла.

Так, в Боровском уезде «во время сильной грозы, чтобы Господь помиловал, зажигают свечи, принесенные на страстной неделе и молятся Богу о пронесении грозы мимо молящихся».

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