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«У меня речной жемчуг, поэтому я купчиха третьей гильдии». Что связывает Ирину Маркину из Калуги с Палатами Коробовых

Татьяна Светлова , Фото автора и из архива Ирины Маркиной
Опубликовано: 05.04.2023 08:17 1 589
«У меня речной жемчуг, поэтому я купчиха третьей гильдии». Что связывает Ирину Маркину из Калуги с Палатами Коробовых

Она то калужская купчиха, то комсомолка, то светская барышня.

Ирина Маркина - главный библиограф отдела краеведения библиотеки им. Гоголя – к своей работе подходит нестандартно: не читает скучных краеведческих лекций и не загружает историческими фактами, а переносит зрителей в прошлое, в старую Калугу. 

И это ей удаётся.

Из собственного гардероба

Калужане уже хорошо знают Ирину. Если встречают в городе экскурсию, которую ведет барышня в пышном платье и шляпке, присоединяются и даже просят сфотографироваться с ними.  

Ирине идёт купеческий наряд.

- Я брала и ХIХ век, и 30 годы ХХ века, и 50-е - попыталась сыграть мальчишку-школьника, которому преподавал Булат Окуджава. Надела рубашку, брюки, кепку, - рассказывает Ирина. - Часто изображаю купчиху, как бы гамаюнку (гамаюнщиной называли 17 деревень на правом берегу Оки с центром в с. Ромадановское, в которых были свои традиции и этнические особенности).

Купчихи украшали себя жемчугом. У меня речной жемчуг, поэтому на экскурсиях и лекциях говорю, что я купчиха третьей гильдии, у меня пока есть средства только на такое украшение.

- Сколько у вас костюмов?

- Много. Но они все составные. Берётся основной элемент из моего повседневного гардероба – юбка или платье и к нему добавляются детали – брошь, рюши, платки.

Изучая историю костюма, я поняла, что главное - создать определенный силуэт, присущий конкретной эпохе. Например, 30-е годы ХIХ века – это спущенное плечо. И уже получается образ.

Какие-то детали сама делаю – муфту, например. Не пытаюсь создать точную копию. Это просто стилизация, чтобы помочь людям погрузиться в эпоху. Воссоздать точный костюм у нас сейчас и не получится, надо чтобы ткани были тех времён, украшения. Это сложно.

Для каждой эпохи - свой образ.

- Откуда берёте образы?

- Сохранились купеческие портреты, старые фотографии. Изучаю исторические материалы. Многие знают, что в нашем городе жила знаменитая губернаторша Александра Смирнова-Россет, которая дружила с Гоголем.

Можно сказать, что в это время был перенос столицы в Калугу. Гоголь же ей писал: «Проще вам носить обыкновенные платья и не часто их менять, чтобы выгнать из себя и из Калуги эту роскошь».  

Когда я делаю спектакль, посвященный Смирновой-Россет, выхожу в образе калужской губернаторши, как её себе представляю. И люди принимают эту игру. Начинаю читать письмо Россет к Гоголю. Люди видят: вот как бы она, сидит и читает. Это даже не театр, но так интереснее воспринимается информация.  

- Вы актрисой никогда не хотели стать?

- Хотела в детстве. Но когда закончила школу, поступила на биофак в педуниверситет, потому что мне очень нравилась химия, я всерьёз ею занималась.

По профессии я учитель химии с дополнительной специальностью - биология. Потом ещё два года училась в КГПУ на учителя изо. А закончив вуз, некоторое время преподавала в художественной школе.

«Дом Завершья». Работа Ирины Маркиной.

Дом Завершья

В библиотеку им. Гоголя, специфика которой – краеведение, Ирина пришла в 2010 году. И полностью погрузилась в историческую работу. Нашла множество редких материалов, и даже сделала открытие - установила точную дату продажи Палат Коробовых последней их владелице Евдокии Сухозанет.

Год на документах стоял так мелко, даже с лупой его не могли разглядеть. А Ирина разглядела.

Теперь у неё постоянная связь с Палатами Коробовых. Сейчас здесь проходит выставка картин Ирины «Влюбленная в Калугу». Можно увидеть «Калужское утро», «Дом в Завершье», эскизы матрешки «Гамаюнка. Девушка» и «Гамаюнка. Женщина». 

- Ирина удивительный человек. Она краевед, поэт, художник, фотограф,  актриса, - говорит директор МКЦ «Палаты Коробовых» Ирина ЗУБКОВА. - В наш космический век мы так мало знаем друг о друге.

А рядом с нами живут прекрасные люди, которые в такое непростое время своим творчеством украшают нашу жизнь.

Все работы Ирины наполнены любовью к Калуге. Есть картина «Дом Завершья» (Завершьем когда-то называлась часть Калуги после Березуйского оврага), на ней - Палаты Коробовых. У Ирины четыре стихотворения посвящены Палатам.

А сегодня мы сделали ещё одно открытие: она прекрасно поет. И мы уже запланировали совместное мероприятие по Троицкой обрядности в июне.

«Июль». Сначала Ирина сделала фото церкви с необычного ракурса, а потом перенесла это на бумагу.   

А вот - ещё одна картина с необычного ракурса.

- Ирина с детства увлекалась всем. Самостоятельно ходила, везде записывалась. И в художественную школу пришла, её приняли, - рассказывает Елена Борисовна - мама Ирины Маркиной. - Она всё успевала.

В обычной школе училась на отлично, закончила с медалью. А дома мы с ней всегда пели. Я любила петь, занималась в художественной самодеятельности, и везде дочь с собой брала.

- И сейчас поём дома с удовольствием, - добавляет Ирина Маркина. - А теперь к нам подключается и мой сын. Даже был такой случай: накануне Нового года мы пели на несколько голосов, и пришли соседи. Мы сначала думали, что мешаем им. А они попросили нас подольше попеть.

Эскиз калужских матерёшек «Гамаюнка. Девушка» и «Гамаюнка. Женщина».

Встречаю хороших людей

- То, что вы видите на выставке - это эскизы, не масштабное произведение, -  говорит Ирина. – Когда мы выезжаем в окрестности города, у меня постоянно возникает желание всё фотографировать и с самых необычных ракурсов. Мне надо было присесть, снять снизу, со стороны разнотравья видневшуюся главку церкви, чтобы потом её написать.

Люблю писать пейзажи, душа к ним лежит. Но иногда пишу и портреты. Рисую не только гуашью, использую пастель, акварель. Однажды у меня были краски, а кисточки под рукой не оказалось, но так хотелось запечатлеть красивый пейзаж, и я стала рисовать пальцами. Получилось интересное, плотное изображение.

Выставка называется «Влюблённая в Калугу», потому что я калужанка в третьем поколении и люблю свой город. Здесь мне встречается столько хороших людей, они столько позитивной энергии отдают! Общаясь с ними, я заряжаюсь.

Когда я задумываю новый проект, сразу возникают люди, которые помогают. Обретаешь новых друзей. Это даёт ощущение счастья. И когда я пишу картину, всегда вспоминаю этих людей.

Ирине больше всего нарвится рисовать природу.

8 апреля в 13:00 в Палатах Коробовых состоится творческая встреча с  Ириной Маркиной и моноспектакль «Стихи о родной земле».

Мероприятие бесплатное, всех приглашают, приходите!

Ирину заражает энергией природа и хорошие люди.

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Татьяна Светлова , Фото автора и из архива Ирины Маркиной
Опубликовано: 05.04.2023 08:17 1 589
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