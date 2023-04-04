Три часа с Остапом Бендером: какой получилась премьера «Золотого телёнка» в Калуге

На премьеру калужане шли воодушевлёнными. Поставленные в прошлом году «12 стульев» били рекорды по скорости продажи билетов. На спектакль приезжали из области и других городов. И теперь продолжение ожидалось с особым предвкушением.

В этот раз билеты на первые четыре премьерные дня исчезли, как только появились в кассах.

Входя в театр, зрители раздевались в гардеробе, поднимались по ступенькам на второй этаж и оказывались на концертной площадке 1930-х годов ХХ века. Зеркальное фойе в этот вечер стало летней эстрадной площадкой.

Перед спектаклем зрителей погрузили в эпоху 1930-х.

Публика рассаживалась на деревянные скамейки. На сцене-ракушке разместились одетые в жёлтые пиджаки музыканты. Калужские артисты в костюмах и платьях в стиле 1930-х годов по очереди выходили к микрофону.

Мигали разноцветные лампочки, звучали ретро-хиты «Утомленное солнце», «В парке Чаир распускаются розы», «Звать любовь не надо», «Маленькая балерина»…

Калужские артисты выходили на сцену в разных образах. Дмитрий Трифонов исполнил хит Вертинского «Маленькая балерина» не случайно: одна из ролей Дмитрий в «Золотом телёнке» - «псих», считающий себя балериной.

Когда был дан третий звонок, зрители переместились под пальмы в знойное Рио-де-Жанейро, о котором так мечтал Остап Бендер.

Танцовщицы в бело-золотых карнавальных костюмах с перьями и крыльями эффектно перемещались на сцене. С ними в заветных белых штанах, золотом пиджаке танцевал танго сын турецкоподданного.

Остап Бендер (Игорь Кумицкий) появляется в зрительном зале с эскимо в руках, поднимается на сцену и... шоу начинается.

Помните, как в романе: «Великий комбинатор танцевал танго. Его медальное лицо было повернуто в профиль. Он становился на одно колено, быстро поднимался, поворачивался и, легонько переступая ногами, снова скользил вперед…. Остап танцевал. Над его головой трещали пальмы и проносились цветные птички. Океанские пароходы терлись бортами о пристани Рио-де-Жанейро».

В погоне за богатством

Культовый роман, поставленный главным режиссером Робертом Манукяном, - продолжение истории о великом комбинаторе Остапе Бендере, который по-прежнему гоняется за сокровищами.

На этот раз он вместе с жуликом из раньшего времени Михаилом Самуэльевичем Паниковским и мелким мошенником Шурой Балагановым собирается выманить деньги у подпольного миллионера Александра Корейко (легальных же миллионеров в Советском Союзе не было). И не просто выманить, а сделать так, чтобы тот сам преподнёс их на блюдечке с голубой каёмочкой.

Шура Балаганов (Вячеслав Соколов) и Паниковский (Михаил Кузнецов).

На афише спектакль заявлен как трагикомедия в 2-х действиях. Интересная сценография. По бокам – статичные вагоны,а в центре декорации меняются в зависимости от места действия: набережная, кабинет, квартира подпольного миллионера Корейко... Действие перемещается из города - в город, из конторы – в контору.

В театре нашёлся синий ретро автомобиль, его отреставрировали - смотрится шикарно! На нём и путешествуют главные герои.

Невероятное перевоплощение

В спектакле задействована почти вся труппа театра. У некоторых сразу по несколько ролей. Актёры перевоплощаются прямо на глазах у зрителей. Остапа Бендера, как и в «12 стульях», играет Игорь Кумицкий. Образ получился сложный, заставляющий зрителей и смеяться, и сочувствовать, и задуматься.

Сильная актёрская работа у Кирилла Бессонова. Сначала он появляется в роли Петрова - одного из авторов «Золотого телёнка», а потом прямо на сцене перевоплощается в водителя и просто честного человека Адама Казимировича Козлевича, на автомобиле которого и путешествует компания Остапа Бендера.

Козлевич в исполнении Кирилла Бессонова.

Актера не узнать: меняется голос, походка, внешность. Кирилл, действительно, очень талантливый, разный во всех ролях.

Яркий, запоминающийся образ создал и актёр Михаил Кузнецов, блестяще сыгравший Паниковского. А Шура Балаганов в исполнении Вячеслава Соколова получился выразительным и экспрессивным.

Бендер, Козлевич и Шура Балаганов отправляются в путешествие на кабриолете «Лорен-Дитрих».

Дмитрия Денисова в начале спектакля мы видим в роли соавтора произведения Ильфа, а затем он появляется в роли подпольного миллионера Александра Корейко, который живет на заработанные в «Геркулесе» 46 рублей в месяц, а в старом чемодане хранит десять миллионов.

Александр Корейко (Дмитрий Денисов) оказывается не так-то прост.

И совершенно бесподобна Елена Короткова в роли Зоси, нежной и удивительной.

Появится в спектакле и знойная женщина мадам Грицацуева, и Киса Воробьянинов.

Зося Синицкая (Елена Короткова) и Остап Бендер (Игорь Кумицкий).

Необычный финал

По стилистике «Золотой телёнок» напоминает «12 стульев». Будут и музыка, и песни, и танцы. В тексте героев вы услышите слова про дачу под Калугой. А персонажи также будут взаимодействуют со зрителями: обращаться к ним и ходить в зале, вовлекая всех в происходящее действо.

Так как в романе почти 500 страниц, спектакль растянулся на 3,5 часа с антрактом. Закончился он в 22 часа, поэтому, если собираетесь посмотреть нынешнюю премьеру, рассчитывайте время. Кроме того, в зале очень душно: вентиляция в театре плохая, а отопление ещё не выключили, и некоторые уходили, не дождавшись окончания спектакля.

Финал же постановки Роберта Манукяна отличается от финала произведения Ильфа и Петрова. На сцене вновь появляется товарищ Сталин (помните, «12 стульев» тоже закончилось его выходом в конце).

Роль Сталина исполнил режиссер Роберт Манукян.

Подарок судьбы

После премьеры зрители делились впечатлениями в соцсетях калужского драмтеатра:

- С премьерой, господа присяжные заседатели! Пришла весна, и лёд снова тронулся! Он вернулся! Остап Бендер! Спектакль «Золотой теленок» в Калужском областном драматическом театре!

Прекрасное начало в духе бразильского карнавала, невероятной красоты девушки, яркие костюмы! Блистательный Остап Бендер, свободный художник и холодный философ, обаятельный авантюрист, но всё - таки по своему благородный человек, который находит выход из любого, даже самого безвыходного положения, и при этом чтит уголовный кодекс!

Всё это - шикарный Игорь Кумицкий, который как и прежде командует парадом. А если твоего любимого книжного героя играет твой любимый артист, это вообще подарок судьбы...

Понравилась концовка, когда товарищ Сталин просит авторов... Ну, не буду раскрывать интригу, посмотрите спектакль и всё узнаете...

А вот сцена с Варварой и Птибурдуковым показалась лишней. Она на сюжет никак не влияет... Зато понравилась милая и юная Зося Синицкая, такая она непосредственная! За что и любим Елену Короткову. А какое внимание к деталям, даже машинка с надписью «Эх, прокачу»... Декорации хорошие, классное музыкальное сопровождение, всё гармонично... Спектакль попадает в копилку моих любимых, это точно.

Сцена в ресторане многим показалась лишней.

- Актёры, как всегда, замечательны! Зося прелестна, Козлевич великолепен, Паниковский шикарен. А уж как Корейко на Бендера смотрит, это картину писать можно.

Отдельное спасибо режиссеру за персонажа Владимира Прудникова. Жаль только, что сцена с, пардон, самкой, для меня абсолютно непонятна и не смешна. Как-то она свела на нет, все очаровательное безобразие, которое творилось на сцене.

- Спектакль понравился. Кумицкий хорошо сыграл роль, не переиграл. Бессонов и Денисов на высоте! Вихрев понравился, Зося тоже. Последняя сцена в ресторане - лишняя. Или нужно было тогда комментарий Ильфа и Петрова вставить перед этим, чтобы понять, что происходит.

- Игра актёров замечательная, но спектакль затянут, много лишних сцен. Но самое главное, когда мы ждём встречи с театром, артистами, хочется получать ото всего этого удовольствия.

НО! Как только вошли в зал, то сразу поняли, что очень душно. На протяжении спектакля постоянно выходили в коридор и даже пришлось уйти домой, т. к дочери стало плохо.

- Были вчера на долгожданной премьере! Бесподобно! Гармонично все: филигранная актёрская работа, шикарные костюмы, потрясающая хореография, великолепный вокал!

Актёры прожили свои роли! Настроение после спектакля приподнятое! А с каким уважением к литературным источникам поставлен спектакль! Огромное спасибо! А Игорь Кумицкий - один из лучших Остапов Бендеров, виденных мною.

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