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В советское время в Калуге на улицах продавали беляши, а в пельменную выстраивались очереди

Татьяна Светлова
Опубликовано: 31.03.2023 08:20 9 1443
В советское время в Калуге на улицах продавали беляши, а в пельменную выстраивались очереди

Дорогие читатели! Каждую пятницу выходит наш исторический проект о городе, известных земляках и их судьбе.

Но советские времена достойны отдельного проекта. Теперь в конце каждого месяца мы будем вспоминать наше советское прошлое.

В прошлый раз мы говорили про очереди в магазины. Сегодня вспомним советский уличный фаст-фуд, булочные и общепит.

Когда-то в Калуге прямо на улице с лотков торговали беляшами и жареными пирожками. В любое время года.

Гуляя в центре, можно было купить пирожок с мясом за 10 копеек, а и с повидлом или с ливером за 5 копеек, если повезет, то даже тёплый. Их хорошо разбирали, хотя некоторые воротили нос: фу, воняют горелым маслом и вообще неизвестно, из чего сделаны. Поэтому с повидлом брали чаще всего – меньше вероятность, что отравишься. 

Советские булочные    

Вдали от центра города беляшей не продавали, зато были булочные. Идёшь мимо – вкусно пахнет выпечкой, так и тянет зайти.

И если посчастливилось зайти, когда привезли свежий хлеб, разложили его на деревянные лотки, берешь горячий мягкий батон, а иногда и два. Пока идешь домой, отламываешь хрустящую корочку. По дороге половину батона съедаешь. Хлеб не крошился, как сейчас, и вкус у него был совсем другой.  

А черный продавали не только половинками, но и четвертинками.

К лоткам были привязаны длинные железные вилки - проверять свежесть хлеба. Продвались батоны и небольшие булочки по 10 коп., «Докторский» с отрубями, формовой хлеб. Чёрный стоил 18 коп, батон – 22 коп. Хлеб из лотка брали сами и стояли в очереди на кассу.

Еще в булочных иногда продавался хрустящий картофель, пирожные «Картошка», бублики и баранки.  

Самая популярная булочная находилась справа от театра. Там постоянно образовывались очереди, и вечером хлеба могло не хватить. Бывало, что разбирали всё под чистую.

Ещё, если проголодались на улице, заходили в магазин и покупали плавленые сырки «Дружба» или «Волна».  А к ним – бутылку молока или кефира. Но надо было учитывать, что все магазины и булочные работали с перерывом на обед, обычно с 14 до 15 часов,  вэто время ничего не купишь.  

Наверное, каждый калужанин раз в жизне побывал в этой пельменной.

Пончики, блины, пельмени

Если денег было побольше, ходили перекусить в столовые и буфеты. В советские времена их было много. На пл. Московской стояла легендарная «Ромашка», где продавались недорогие бутерброды, пирожные – с кремом, «Школьное», рогалики, большие прямоугольные блины.

Ещё одна легенда – столовая «Чайка», которая славилась на весь город пирожными и тортами. Туда ходили не только обедать, но и покупали эклеры, ромовые бабы, пирожные-корзиночки, булочки с марципаном, с маком, торт «Прага» и «Птичье молоко».

Кстати, недалеко от «Чайки», в районе Концертного зала стояла палатка с пирожными, туда выстраивались очереди за безешными меренгами с кремом, стоили они 22 коп. А в районе «Спартака» была известная в своё время кондитерская-кафе «Луна».

В центре - свои популярные места. В «Пончиковой» ели вкуснейшие пончики, посыпанные сахарной пудрой. К ним можно было взять чай, кофе или томатный сок.

На ул. Луначарского, недалеко от «Белинки», находилась «Блинная», куда одно время было не попасть, стояли дикие очереди. Там продавали блины, оладьи с сиропом или сметаной. А можно было просто взять мясной бульон -  самое дешёвое блюдо в этом заведении. Его любили студенты. 

Еще было кафе «Молочное» возле кинотеатра «Пионер», «Светлячок» - на перекрестке ул. Кирова и Плеханова (потом его переименовали в «Беляши».

И конечно, культовая «Пельменная» на углу Театральной и Достоевского. А на ул. Пухова - «Чебуречная». Стоили чебуреки - 15 копеек за штуку.

Очередь в калужскую «Блинную».

Наши читатели рассказывали:

- Я вот офигенную пельменную вспоминаю на Болотникова - аккурат напротив 10-й школы павильончик стоял. Там и поесть можно было, и на развес пельмени продавали. А еще из ресторана «Весна», что был на стадионе у «Филателии» - пирожки с мясом по 7 копеек, выносили! В кастрюльке большой, свежачок...Эххх!

- А еще на Кирова рядом с магазином «Восток» был бар «Центральный» с офигенскими беляшами и кофе с коньяком.

- Нормально раньше кормили и дешево: комплексный обед - 50 копеек в заводской столовой КТЗ, достаточно вкусно: первое, второе блюдо, компот и пончики. Хлеб на столах лежал свободно. А качество зависело от поваров.

- Помните таинственные котлеты, записанные в меню для краткости «котлеты из гов.»  А извечный компот из сухофруктов? А апофеоз кулинарии всех времен и народов - гарнир «капуста тушеная»?

- Стакан сметаны на десерт за 25 копеек - роскошь, если весь обед полтинник. А еще раньше, помню, хлеб был бесплатный, иногда прямо на столе стояла тарелка полная и черного, и белого. Так пацаны пробивали за 2 копейки чай с сахаром, и ели хлеба от души.

- «Пончиковая» возле бывшего автовокзала была хороша тем, что начинала рано работать. Можно было с утра туда забежать.

- Были буфеты прямо в домах. Один такой располагался в общаге, напротив моего дома. Там продавали булочки, пирожные, котлеты, бутерброды, лимонад и пиво. Но родители там ничего не покупали и мне не разрешали, говорили, что всё несвежее.

Стекляшки

Многие столовые в городе выглядели типично: большой стеклянный павильон. Такой была «Пельменная», «Светлячок», «Молочное» рядом с кинотеатром «Пионер», «Встреча» - на вокзале и другие.

Краевед Валерий Продувнов рассказывал: «Практически все стекляшки города в народе называли «бабьими слёзками»: часть пролетариата получала зарплату и зависала в этих заведениях. Их оттуда домой частенько тащили жёны. Отсюда и название».

Похожую стекляшку построили и на ул. Ленина, напротив магазина «Комсомольский». Мало кто помнит, но одно время там было детское кафе с мороженым и пончиками. Потом кафе стало кооперативной закусочной, где можно было поесть хачапури по-аджарски.

Дорогие читатели, а вы покупали беляши на улицу, обедали в пельменной на Театралке? Рассказывайте в комментариях.

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Татьяна Светлова
Опубликовано: 31.03.2023 08:20 9 1443
Тэги: история калуги
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