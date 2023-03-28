Роковые красотки SOPRANO Турецкого расцеловали мужчину на концерте в Калуге

В воскресенье, 26 марта, подобно урагану, SOPRANO Турецкого в очередной раз ворвались в Калугу. Самый красивый проект Михаила Турецкого вскружил жителям голову. Одного мужчину из зала роковые красотки заставили танцевать цыганочку, другого расцеловали.

Группа приехала из Москвы за пару часов до выступления. Переоделись, порепетировали, выступили и сразу уехали. Солистки оказались настолько очаровательны, что болтать с ними было одно удовольствие. Девушки наперебой отвечали на вопросы и даже поделились с нашими читательницами некоторыми своими секретами.

- Девчонки, у вас плотный гастрольный график?

- Анастасия Панфилова: У нас достаточно плотный график и кроме гастрольных туров по сезонам: летом - Черноморское побережье, весной, зимой- у нас плотный график выступлений в Москве, постоянные репетиции, съемки, записи новых песен. Гастрольные туры действительно ни от чего не зависит, но у нас есть уже устоявшийся график выступлений по сезонам.

- Тамара Мадебадзе: Но если тур идет, то он очень плотный, каждый день концерт. В родном городе Анастасии – Иваново был концерт.

- Анастасия Панфилова: Да, пять городов подряд. Санкт-Петербург, Владимир, Ярославль, Кострома и Иваново.

- Вы из Санкт-Петербурга?

- Анастасия Панфилова: Нет, я из Иваново. В моем родном городе был концерт, завершающий тур. Сейчас мы поедем еще в три города: Орск, Оренбург, Уфу.

Несмотря на то, что все солистки SOPRANO Турецкого артисты мирового уровня, они помнят о своих корнях и, представляясь во время концерта, называют свою малую Родину.

- Евгения Фанфара: Потом у нас с Хором Турецкого запланированы зарубежные гастроли.

- Тамара Мадебадзе: В общем, плотный график.

- Анастасия Панфилова: Сейчас весной у нас очень плотный график.

Евгения Фанфара, Дарья Львова и Тамара Мадебадзе во время выступления.

- Вы недавно были в Латинской Америке?

- Тамара Мадебадзе: Мы были летом и осенью. Было два заезда. Мы ездили с проектом «Unity Songs», что в переводе означает Песни единства. То есть мы ездим по миру и несем людям русскую культуру, классику, переработку каких-то всемирно известных произведений, и воспеваем любовь, мир во всем мире.

- Это дипломатическая миссия?

- Тамара Мадебадзе: Да. Эта программа проходит при поддержке правительства Москвы, министерства культуры Российской Федерации. Там много стран, много городов. И Рио-де-Жанейро, и Венесуэла…

- Чем запомнилась Латинская Америка?

- Тамара Мадебадзе: Всем. Начиная от людей, заканчивая природой, едой, там все для нас необычное, потому что мы там никогда не были.

- Евгения Фанфара: У меня была мечта попасть в Рио-де-Жанейро и она сбылась.

- Тамара Мадебдзе: Попасть на знаменитый пляж «Копакабана», - вторит девушка Евгении.

- Евгения Фанфара: действительно, было очень круто, нам все понравилось. И чтобы вы понимали, каждый день у нас была новая страна. С перелетом, с концертом, потом снова мы куда-то заезжали, и мы все равно успевали в каждой стране либо после концерта, либо перед ним посидеть в кафешке, что-нибудь купить, чтобы почувствовать атмосферу места. В общем, мы всегда пытаемся урвать у жизни всё!

- Тамара Мадебадзе: Но перед тем как полететь в Латинскую Америку, мы были в Будапеште и в Вене еще давали по концерту. И мы полетели из Вены через Мадрид уже в Перу, в Лиму. Там в Лиме нас очень удивил океан бескрайний. Он похож на португальский. (В Португалии Атлантический океан, в Перу – Тихий. Здесь и далее примечание ред.) Потом нас неприятно удивила Мексика своей неорганизованностью, дикими пробками. Мы там автобус ждали три часа.

- Евгения Фанфара: Опоздали на концерт. Сильно опоздали. Но мы все преодолели, дали концерт и остались в восторге от страны в конечном итоге.

Женские хитрости

- Девчонки, каждый день перелеты, переезды, как удается сохранять форму и быть такими красивыми, сногсшибательными? Поделитесь секретами с калужанками.

- Тамара Мадебадзе: Мы берем пример с нашего маэстро, который все время…

- Евгения Фанфара: Проживает каждую минуту на «Ура!»

- Тамара Мадебадзе: Да. Спортом занимаемся, - засмеялась артистка.

- Евгения Фанфара: Спорт, сон, здоровая еда, здоровый образ жизни.

- А на гастролях тоже спортом занимаетесь?

- Дарья Львова: Спортом нет, потому что у нас очень мало времени там. Мы хотим поспать обязательно, перекусить что-то, потому что это дает силы. Мы гуляем, очень много ходим.

- Тамара Мадебадзе: А я хожу в спортзал, на беговую дорожку.

- И на гастролях?

- Тамара Мадебадзе: Да. Если там есть спортзал, мы ходим. Иногда спать уже времени нет, чтобы проснутся, раскачать себя, даже если ты спал всего три часа, фитнес заряжает.

- Дарья Львова: В основном мы легкие на подъем.

- Тамара Мадебадзе: Посещаем места силы.

- Евгения Фанфара: В общем, мы мало спим, поэтому выглядим хорошо.

- Я думала, может быть, потому что танцами занимаетесь?

- Тамара Мадебадзе: Конечно, занимаемся. Для нас это обязательная программа. Это часть работы. И танцы, и пение. У нас репетиции проходят каждый день. Когда мы в Москве, репетируем, занимаемся хореографией.

- А как вы питаетесь на гастролях?

- Анастасия Панфилова: Очень плотно. Мы любим вкусно поесть. В каждом городе находим какие-нибудь интересные ресторанчики, читаем отзывы, и ищем самую вкусную еду. Нам она дает силы и настроение, - призналась девушка.

- А здорового питания вы не придерживаетесь?

- Анастасия Панфилова: Конечно же, придерживаемся.

- А в остальное время, утром, днем, вы сами готовите на гастролях?

- Евгения Фанфара: Мы же в отеле. Нет. Там максимум, только чайник можно включить.

- Значит здоровой пищи у вас не бывает?

- Тамара Мадебадзе: Почему же? В ресторане. Там же можно взять супчик, салатик, курочку вареную.

- Получается секрет вашей красоты – активный образ жизни, пешие прогулки на свежем воздухе, занятия в спортзале и новые впечатления?

- Хором: Да. Новые впечатления – это самая важная поправка.

Семья

- Девчонки, а как вы вместе уживаетесь? Какая атмосфера в коллективе?

- Евгения Фанфара: Мы с юмором относимся друг к другу.

- Бывают конфликты?

- Евгения Фанфара: Конечно. И даже они проходят с юмором. Представляете 13 лет вместе? Мы практически все с основания коллектива. Мы уже точно давно притерлись и всегда можем договориться. Ну, бывают какие-то ссоры, но так, чтобы обидеться и не разговаривать, таких конфликтов нет.

- А с «Хором Турецкого» вы соперничаете?

- Евгения Фанфара: Ой, нет. Мы их очень любим. И они нас тоже, во всяком случае, нам так кажется. Вы представляете, когда вместе в одном концерте мужская и женская энергия? Это же с ума можно сойти от того, как красиво звучат песни.

- У вас бывают совместные концерты?

- Тамара Мадебадзе: Бывают, да. Вот как раз с программой «Unity Songs» мы вместе ездили по Латинской Америке. В ближайшее время по России тоже намечаются совместные гастроли. Последнее время наш продюсер Михаил Борисович часто интегрирует мальчиков в женские песни или девочек в мужские, поэтому у нас много совместных номеров. Он понял, что это работает всегда на «ура».

Дивы

- И у вас сегодня будет новая программа?

- Евгения Фанфара: - Да, конечно. Мы обновили репертуар.

- А чем удивите?

- Дарья Львова: Мне кажется каждый наш концерт для зрителей удивительный. Потому что у нас есть представители всех жанров – и народные, и оперные голоса, и эстрадные, поэтому каждый наш концерт это что-то интересное, что-то новое, какие-то коллаборации, когда мы друг с другом поем. То нас трое, то нас четверо, то мы все вместе. Это всегда что-то, мне кажется, яркое, всегда удивительное.

И девушки не соврали. Лично меня им удалось удивить. На сцене Калужской филармонии состоялась премьера песни «Призрак оперы», которую впервые дуэтом пели исключительно женские голоса. В одноименном мюзикле эту партию традиционно исполняют мужчина (Призрак) и женщина (Кристина).

Кроме этого на концерте была премьера песни «Здравствуй!». Как рассказали девушки, одна из солисток группы Ивета Рогова взяла идею у Петра Ильича Чайковского, точнее одну из самых известных его мелодических партий, а остальное она сама сочинила, и слова, и музыку.

Творческий процесс не стоит на месте. По словам артисток, как только они заканчивают одну новую программу, уже задумываются о следующей. Недавно Сергей Ковальский им предложил взять в репертуар песню Аллы Пугачевой «Расскажите, птицы», а Евгения Фанфара еще хочет сделать «Кармен». Мнение поклонников также учитывается. Если какая-то случайно напетая песня набирает миллион лайков, то ее включают в репертуар. Так что SOPRANO Турецкого не перестанет удивлять зрителей.

Привет для калужан от солисток SOPRANO Турецкого смотрите в нашем атмосферном видео с концерта:

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