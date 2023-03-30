Chanel исчезла: что вместо неё в магазинах Калуги и как калужанки выкручиваются, доставая люксовые бренды

В 2022 году многие иностранные бренды стали уходить из России.

Полки магазинов косметики стремительно пустели, несмотря на то, что цены тогда взлетели так, что вводили фешенебельных модниц в лёгкий шок.

Ровно год назад, в марте, мы писали, как калужане смели в городе всю дорогущую парфюмерию.

Тогда флакончики люксового бренда, стоимостью от 12 до 26 тысяч расхватали за пару дней. В одной из крупных торговых сетей по продаже косметики и парфюмерии даже висело объявление, что Chanel дают по 2 в руки.

Март 2022 года. Полки поредели, но Chanel ещё есть.

Долгое время после небывалого ажиотажа в магазинах ещё можно было найти тяжёлый люкс, правда выбор был совсем небольшой, а цены аховые. Магазины держались на запасах, распродавали остатки.

Март 2023 года. Всё, что осталось от Chanel.

Доставала из Питера

Сейчас весна – пора доставать яркие куртки, снимать шапки, наводить красоту. А что же по красоте? Пару месяцев назад моя коллега Александра Петрухина в соцсетях рассказала, как доставала свой любимый тональный крем:

- Всё заметнее становится, что косметический люкс из России ушел. Витрины всё менее разнообразны, привычных марок нужного оттенка не везде купишь. Мне тонак Эсти Лаудер популярного оттенка 1N2 слали аж из Питера, спасибо добрым людям.

Я доставала его как нечто капец какое дефицитное, по своим институтским связям, как раньше доставали джинсы. Прислали за 2300 рублей. В Калуге продаются, но моего оттенка нет.

Заветный флакончик тонального крема.

В общем, пора изучать новые рынки. Мне рассказали, что профессиональные визажисты довольно высоко оценивают российскую и белорусскую косметику. Маркетинга у них никакого: рекламы нет, легенды там не созданы, зато составы натуральные, технологии современные, оттенки модные, и цены копеечные.

И купила пигмент для глаз - тени то есть. Мелкая баночка стоит 650 рублей. Держатся недолго, особенно, если в них что-то делать, а не только моргать. Ходить по ветру, например. А так, в целом, прикольно. Переливается, но неброско. Дороговато, правда, для такой баночки.

Dior ещё можно найти, но выбор небольшой.

Пустых полок нет

Чтобы узнать, какую косметику и парфюмерию можно купить сегодня, мы прошлись по магазинам. Пустых полок нигде нет: появилось много незнакомых ранее брендов, так что дефицит нам не грозит.

На полке с названием Chanel теперь красуются яркие флакончики ароматов Carolina Herrera. И лишь на самом верху сиротливо стоят три парфюмированных крема для тела Chanel - 11 тыс. рублей (и 8 тыс - со скидкой) за 150 г баночку.

А вот парфюм заявившего об уходе Dior есть - от 7 до 14 тыс. за флакон, правда, в небольшом ассортименте. Видимо, он не так популярен, раз его не расхватали, как Chanel.

Декоративную люксовую косметику пока ещё всю не раскупили, кое-какие позиции остались, но с выбором цвета или оттенка вариантов немного. Обычно срок годности косметики – три года, поэтому их ещё пародают и есть шанс приобрести что-то из остатков.

В одном из магазинов крупной парфюмерно-косметической сети крутят рекламу индийской косметики, типа современная и качественная. А вывеска Chanel здесь и вовсе исчезла.

Можно заметить, как опустели стенды с декоративной люксовой косметикой.

Домашние запасы

Полки с популярным брендом L’Orеal тоже значительно поредели, например, краска для волос есть не всех оттенков. Предвидятся ли новые поставки – не понятно.

- Например, блонды 01,03 нам давно уже не привозят, не знаем с чем это связано, потому что другие оттенки приходят, - говорит девушка-продавец.

Средства профкосметики для волос L’Orеal ещё можно подобрать. А вот любителям Wella, Schwarzkopf сложней, даже шампунь исчез.

- Есть он, не волнуйтесь, просто подорожал на 50%, поэтому пока не возим, - объясняют продавцы.

Любителям REDKEN тоде не везёт, на прилавках его нет. Последний раз цена на него была заоблачной, шампунь стоил 2300 – 2700 рублей.

Если искать что-то конкретное, то большая вероятность не найти. Но многие в прошлом году закупились на годы вперёд.

А вот когда запасы средств дома закончатся, придется найти замену прежним фаворитам из того, что сейчас есть. Если брать средства для ухода за волосами, то на полках можно найти Францию и Италию. Бренды неизвестные, но цены достигают 2 тыс. рублей за 250 г флакон.

Из дорогой уходовой косметики ещё можно что-то купить.

L’Orеal есть, но подорожал.

Из Турции и Китая

Сейчас в торговых центрах Калуги новые весенние коллекции одежды. Некоторые прошлой весной плакали, что Zara, Bershka и т.п. покинули Россию. Наш город здесь не сильно пострадал, у нас этих франшиз и не было. Но тот, кто ездил за ними в Москву, расстроился. Хотя на протяжение года постоянно появляется информация о возвращении этих под новыми названиями. По очередной версии, это случится уже в апреле.

Калужане на отсутствие вещей не жалуются, но всё чаще заказывают их через интернет. А в торговых точках больше всего посетителей в отделах обуви. В некоторых ТЦ вообще есть пустые павильоны.

Помимо франшиз демократичных брендов в ТЦ торгуют и частники. Как дела у них?

- Кто возил вещи из Турции, тот оттуда и возит, из Китая тоже, и на «Садовод» по-прежнему ездят, - рассказали мне в одном из ТЦ Калуги. – А кто говорил, что у него вещи из Италии, может это и подделка, сказать ведь можно всё, что угодно.

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