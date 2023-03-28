В калужском Доме музыки раздвинули горизонты

В Доме музыки – необычный проект «Мы раздвигаем горизонты», рассказывающий о «закулисье» мастерской художника, о том, что рисование - вовсе не развлечение.

Работы своих учеников представляет искусствовед, член Союза художников России и педагог с 23-летним стажем Вера Белова-Щербакова.

Здесь более сотни работ 45 калужан. Все они взрослые люди. Вера уверена, что научиться рисовать можно в любом возрасте.

- Однажды на улице я увидела троллейбус, на котором было написано «Жизнь не для работы», - рассказывает Инна - одна из учениц Веры Беловой-Щербаковой. - Это была реклама какой-то турфирмы. Но я тогда задумалась, что это правда. Мы живём: дом-работа-дом, постоянно заняты в какой-то определённом треугольнике, но есть что-то, что делает нас свободными.

Инна расскзала, что раньше совершенно не умела рисовать.

- И так случайно получилось, что я решила ходить в художку. В школе за меня рисовал папа. На уроках я не успевала дорисовать, учителя разрешали доделать дома. Я приходила, говорила: «Пап, надо дорисовать!» Он открывал какие-то книжки, срисовывал оттуда. Я прихожу в школу – пятёрка.

И когда я сказала Вере, что рисовать совсем не умею, она ответила: «Живопись – не творчество, это ремесло. А любому ремеслу можно научиться».

И я стала заниматься. И если рядом со мной молодая талантливая девушка писала свою картину два месяца, я свою рожала полгода, но, тем не менее, у меня получилось. Стоит попробовать! И очень здорово, когда ты находишься в тёплой атмосфере единомышленников.

Татуировщики потянулись рекой

- К этой выставке я шла долго, - говорит Вера БЕЛОВА-ЩЕРБАКОВА. - Нашей студии академического рисунка 9 лет. Это студия для взрослых, но берём и подростков от 13 лет. Люди к нам приходят разные. И моя задача - раскрыть индивидуальность. Есть те, которые ничего не умеют, но хотят научиться рисовать и те, кому нужна профессиональная подготовка к поступлению в училище или институт.

Кроме того, занимаются люди, имеющие художественное образование, чтобы подготовится к вступлению в Союз художников.

Вера Белова-Щербакова никогда не навязывает ученикам свое видение, но считает, что классические знания должны быть.

- У нас в студии вместе с 17-летними учениками занимаются 50-летние, профессии у всех разные, есть мастера тату и мастера ногтевого сервиса, финансисты, юристы, госслужащие. Но все они превращаются в единое целое. Такое волшебство!

Люди приходят переключиться от повседневности, семейных проблем, работы и открывают для себя что-то новое. И у всех одна цель.

Мастеров тату у нас обучается много. Дело в том, что тату сейчас становится одной из форм искусства, современного, развивающегося. Бывает, что недостаточно просто скопировать картинку, которую принёс заказчик, надо найти грамотное художественное воплощение какому-то невероятному замыслу.

И на протяжении девяти лет татуировщики потянулись ко мне рекой – и известные к Калуге мастера, и владельцы тату-салонов. Им нужны азы, простейшие базовые навыки. Казалось бы, такие свободные люди, как татуировщики, должны творить, но они хотят уметь творить правильно.

Среди учеников Веры люди самых разных возрастов и профессий.

Достойный результат

В зале можно увидеть весь процесс обучения от постановки руки, глазомера, правильного восприятия цвета до выработки собственного художественного почерка и, наконец, создания картины.

- Сначала я показываю, какие этапы надо пройти, чтоб написать картину, - говорит Вера. - Меня даже спрашивали, зачем ты это выставляешь? Но это важно! Без этого ничего не нарисуешь, дальше не пойдешь.

Второй блок выставки – работы учеников. И третий - работы, с которыми мы участвуем в выставках.

В 2022 году моя ученица Светлана Тихонова участвовал во Всероссийской молодёжной выставке (молодежная это художники до 37 лет) и заняла там третье место. Это очень достойный результат.

Начинается всё с во таких простейших вещей.

Работа Екатерины Абрамовой «Осенний букет». Акварель.

Работа Светланы Тихоновой «Дыня». Акварель.

Огромный труд

Классические работы разбавлены батиком и выцарапыванием по бересте. В витринах – расписанные новогодние шары, керамика.

Такие шары ученики Веры расписывали к Новому году.

- А это мы отдыхаем, - объясняет Вера. – Потому что наше обучение – абсолютно не про отдых. Многие думаю, что будут в студии сидеть и писать. Но в первую очередь здесь большая интеллектуальная работа, особенно в начале.

А вот на таких мастер-классах я говорю: «Делаем, что хотим». Но, как правило, это одно занятие, и дальше – серьёзные уроки. Заниматься творчеством – это не про нас. В городе достаточно заведений, где можно развивать левое и правое полушарие, отдыхать.

У нас именно академический рисунок. А это огромный труд, так же как игра на фортепиано. Недаром в художественной школе учатся пять лет, затем ещё заканчивают художественное училище и институт. Это всё очень серьёзно.

И есть люди, которые кайфуют от обучения, когда им сложно и когда они преодолевают сложности и добиваются результата.

Общая работа учеников студии больше всего привлекала внимание гостей выставки.

Выставка «Мы раздвигаем горизонты» будет работать до 4 апреля. А в августе работы учеников Веры беловой-Щербаковой можно будет увидеть в витрине Дома художника.

На вернисаже царила дружеская обстановка. Гости слушали музыку, общались, фотографировались и делились впечатлениями.

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