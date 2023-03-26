Много перьев, ласты и юбка из газеты: в Калуге готовят премьеру «Золотого телёнка»

Премьера спектакля «12 стульев» состоялась в прошлом году. Спектакль невероятно популярен.

Главную роль Остапа Бендера в нём сыграл любимый калужанами актёр Игорь Кумицкий. А все постановки, где Кумицкий, становятся предметом пристального внимания.

Зрители просили продолжения. Да и, как признавался главный режиссер, изначально его не отпускали мысли поставить «Золотого телёнка». Поэтому решили: спектакль будет!

Когда появилась Елена Короткова, все умерли от смеха.

Чудеса перевоплощения

Год мы ждали премьеры, и вот до неё считанные дни. Работа над новым спектаклем кипит во всех цехах театра.

Не будет раскрывать все секреты, скажем только, что сохранится и классическая линия, будет и режиссёрская интерпретация, музыка, танцы.

В «Золотом телёнке», как и в «12 стульях, занята почти вся труппа. Некоторые артисты играют сразу несколько ролей, с помощью костюма, очков, париков перевоплощаясь в разных персонажей.

24 марта был день рождения Ирины Бургоновой, её дружно поздравили прямо на сцене.

Михаил Кузнецов сам по себе очень эффектный.

Одеты по моде

Художник Оксана Богданович создала коллекцию костюмов, которая точно передаёт моду столетней давности. Коллекция очень эффектная.

- Для нового спектакля много костюмов готовить не пришлось, - говорит Оксана. - Грандиозной работы не было. У нас персонажи из «12 стульев» переходят в «Золотого теленка». В романе такого нет, но у нас так происходит.

Костюмы все шили сами, а бирочка на каждом – это фамилия артиста, чтобы не перепутали и не выдали чужое.

Ткани купили в Калуге, в спектакле нет какого-то невероятного материала. И ткани не очень дорогие.

На «психов» что-то подобрали из театральной костюмерной.

Единственно, сложными были танцевальные костюмы с перьями. На них много ушло сил и времени. И это не настоящие перья, а декоративные веточки, они лёгкие и практичные. А перья сложно хранить, они быстро портятся.

Ослепительная Ирина Жёлтикова.

И бесподобная Анна Сорокина.

Последние дополнения

За неделю до премьеры главный режиссер Калужского драмтеатра Роберт Манукян и художник Оксана Богданович просмотрели костюмы к «Золотому телёнку».

Все занятые в спектакле артисты вышли на сцену и встали на фоне колонны и специально отреставрированного синего ретроавтомобиля. Режиссёр и художник просили их очереди подойти поближе, на авансцену, повернуться, делали замечания по костюму.

Кому-то надо найти новый парик или головной убор, кому-то поменять пуговицы на рубашке с золотых на белые, подобрать ремень. В целом, замечаний было немного, скорее небольшие дополнения. Режиссер и художник очень серьёзно относятся к деталям, важна каждая мелочь.

Костюмы интересные, образы получились яркие. У Дмитрия Трифонова – юбка из газеты, у Дмитрия Казанцева из газеты веер, у Анны Сорокиной шикарный белый с золотом костюм с перьями, в нём она похожа на царицу Клеопатру.

В этих тапочках Ярославу Орляченко предстоит танцевать.

Дмитрий Трифонов примерил юбку из газеты, а Дмитрию Казанцеву дали веер.

Владимир Пудников в фартуке смахивает на мясника. Фартук решили заменить. Ярослава Орляченко обули в тапочки, Елену Короткову – в ласты, с Сергея Вихрева сняли ремень. А ещё в спектакле будут девушки в противогазах.

Брутальный Владимир Прудников.

Сергей Вихрев по просьбе режиссера остался без ремня.

Премьера состоится 31 марта, 1, 2 апреля. Билеты уже недостать. Если хотите увидеть его в этом сезоне, следите за афишей.

Противогазы тоже пришлось примерять.

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