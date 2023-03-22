Без декораций и костюмов: калужане провели вечер с «Тартюфом»

Калужский драмтеатр давно сотрудничает с ГИТИСом.

Студенты этого знаменитого театрального вуза уже не первый раз показывают в нашем городе свои постановки.

В конце прошлого года четвёртый курс актёрского факультета ГИТИСа представил в Калуге «Сон в летнюю ночь» и «Чайку».

На на этой неделе – вновь классика: калужан пригласили на комедию «Тартюф» по знаменитой пьесе Мольера. В ролях – всё тот же четвёртый курс. А поставила спектакль выпускница ГИТИса Татьяна Морозова, которая в 2003 году сама играла в «Тартюфе» роль служанки Дорины.

Как рассказывали студенты, готовились они долго, это был непростой спектакль. Премьера состоялась в январе.

Никита Мазин в роли Тартюфа.

Кстати, пьеса «Тартюф» написана в 1664 году! И ставят её достаточно часто. «Тартюф» шел в Ленкоме, в Малом театре, театре на Малой Бронной, театре на Таганке.

Знаменитая постановка была во МХАТе, где главные роли исполняли Станислав Любшин, Анастасия Вертинская, Александр Калягин.

А в 1992 году режиссёр Ян Фрид снял мюзикл, где в главных ролях блистали Михаил Боярский, Лариса Удовиченко, Ирина Муравьёва, Анна Самохина.

Напомним сюжет бессмертной классики: глава семейства богач Оргон приютил прохвоста Тартюфа. Тот втёрся в доверие к хозяину дома.

Оргон полностью очарован им, верит каждому его слову и видит в нём умного, скромного, благородного, набожного и бескорыстного человека. Домочадцы - в шоке и пытаются доказать, что Тартюф вовсе не такой.

Но Оргон даже слушать ничего не хочет, считая, что его родные погрязли в грехах. Он хочет породниться с Тартюфом, заставляя свою дочь выйти за него замуж. Истинная сущность гостя дома проявляется, когда Оргон неосмотрительно переписывает на него дом и свои капиталы.

Актёры одеты в обычную повседневную одежду.

Минимализм на сцене

Как известно, ГИТИС любит экспериментировать. И в этот раз на сцене – абсолютный минимализм: четыре обшарпанные белые двери и посередине – серая, деревянные стол и стул. Костюмы… трудно назвать это костюмами, просто обычная одежда, будто студенты только что были на занятиях, а теперь вышли на сцену. Скорее всего, режиссер таким образом хотела почеркнуть, что комедия актуальна и в наши дни.

Ни париков, ни грима. Девушки, исполняющие возрастные роли, одеты в брючные костюмы. Они пытаются выглядеть старше, но всё-таки странно смотрится, когда на сцене все герои одного возраста.

Мариана – дочь Оргона, которую хотят выдать замуж за Тартюфа, была одета в пышную розовую юбку из фатина, а в руках держала игрушки, возможно, так режиссер хотела показать юность и даже детскость, героини.

Сценография - простейшая, все внимание направлено на игру актёров.

Много цвета и света

Тартюфа сыграл Никита Мазин, который с первых минут своего появления на сцене, проникновенным взглядом ввел зрителей в гипнотический транс.

Роль Оргона исполнил 20-летний Владимир Плётнёв, весь вечер державший зал в напряжении. Яркая работа и у Анны Никифоровой, сыгравшей жену Оргона Эльмиру.

Спектакль шёл 2,5 часа с антрактом. Играл ГИТИС достойно. Были и яркие эмоции и страстные поцелуи, приведшие зрителей в полный восторг - на такие сцены зал живо реагировал аплодисментами.

В спектакле очень мало музыки. Нам, привыкшим к музыкальным калужским спектаклям зрителям, её недостаёт. Зато много света.

Свет здесь - на главных ролях, им выделяются мизансцены, подчеркиваются акцентные реплики, двери в которые вбегают и выбегают актёры, окрашиваются в разные цвета. Именно свет добавляет в действие динамизма.

Светом и цветом выделены акцентные моменты в спектакле.

Познакомился с Калугой

Отыграв спектакль, студенты сразу уехали в Москву. На следующий день студент ГИТИСа Владимир Плетнёв, написал в соцсетях:

- Только вернулся в Москву из Калуги! В этот раз свободного времени было чуть больше, поэтому моя страсть к неизвестному в новых городах опять взяла верх!

Удалось познакомиться с Калугой поближе, нежели в прошлый раз! Одним словом, я бы сказал, что Калуга - губерния! Для меня точное попадание в историческом значении термина!

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