Чем удивили калужские мастера: 1200 работ они представили на выставку-конкурс

Необычные работы мастеров со всей области можно увидеть в Музее изобразительных искусств в Калуге.

Здесь открылась традиционная выставка-конкурс «Родное, близкое, свое».

Проходит она раз в два года, и каждый раз в ней участвует всё больше калужан.

Передаёт радость по цепочке

Выставка проводится уже 18 лет. Сейчас её организует Дом народного творчества и кино «Центральный».

«Боровские огородники» мастера Татьяны Климкиной.

- Мастера вкладывают всю душу в своё произведение, а есть душа, оно получается прекрасным и радует других людей, - открыла биеннале заместитель директора дома народного творчества и кино «Центральный» Елена ПИНЧУКОВА.

- Творчество - это целая цепочка: один мастер создаёт красоту, которая потом приносит радость многим людям. И сегодня - самая большая выставка за все эти годы. Участвуют все 26 муниципальных образования нашей области.

И я хотела бы вас попросить: в зале есть книга отзывов, пожалуйста, пишите свои впечатления от выставки. Пусть мастера почитают, порадуются.

Александра Лазарева из Калуги вот так необычно представила традиционные женские головные уборы.

А это - «Лиса и кот» Олеси Рудченко.

- В этом году к нам на конкурс поступило 1200 работ, мы отобрали примерно 400 самых красивых, - рассказал заведующий отделом Дома народного творчества и кино «Центральный» Важим ВОСТРИКОВ. - Наши сотрудники четыре дня монтировали эту выставку, всё расстанавливали.

Здесь представлены все направления творчества. И то, что делают наши мастера – это, действительно, искусство.

Куклы в национальных костюмах республик СССР мастера Л. Грибановой.

Под калужские песни

В двух больших залах можно увидеть расшитые народные костюмы Калужской губернии, лоскутные панно, вышивку, живопись, разнообразных авторских кукол, например есть куклы в костюмах всех советских республик, ватные ёлочные игрушки в стиле 30-х годов ХХ века, керамику, валяные из вой­лока фантазийные вещи, украшения из бисера, лапти, традиционную Хлудневскую глиняную игрушку и декоративные фонари.

Сделали всю эту красоту известные в регионе мастера, а также коллективы и студии.

Декоративный фонарь из джута сделала мастер из Хвастовичского района Мария Родионова, ангела - Евгения Углова из Малоярославецкого района. А керамический домик создала калужская мастерица Александра Лазарева.

«Кокетка». Вышивка крестом Н. Блиновой.

Народу на открытие собралось много, приехали и сами мастера, посмотреть на творчество своих коллег, пришли калужане, которые любят народное творчество.

Гости выставки рассматривали экспонаты под калужские народные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Роща».

Фольклорный ансамбль «Роща» сохраняет традиции родного края.

Первой прозвучала лирическая песня Спас-Деменского района «Я ходила по садочку», затем исполнили хороводную Козельского района, а в завершении - длинную старинную свадебную песню.

Как объяснила руководитель коллектива Тамара Ситько, раньше девушки готовились к свадьбе рано, и лет с 8 собирали приданное. Но, конечно, надо было найти суженого – об этом и поётся в песне «Я ходила по садочку».

Девушка сеяла леночек, там Ванечка бродил по дороге, он любил ходить на вечёрки и смотреть, как девушки пляшут. А свадебная песня про то, как девушка собирает в сундук тканные полотна, чтобы одарить свёкра, свекровь, деверьёв и золовок.

По выставке можно ходить долго, работ много. И каждая привлекает внимание.

Первые посетители оставляли записи в книге отзывов.

Выставка будет работать до 16 апреля. На неё можно прийти всей семьёй, интересно будет всем, тем более, что в рамках выставки запланированы различные мастер-классы, на которые может записаться любой желающий.

А точная дата мероприятий будет объявлена в социальных сетях Дома народного творчества и кино.

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