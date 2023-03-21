Калуга готовится к футбольному буму

Зимой наделали шуму наши хоккеисты, которые неплохо выступили среди юношей. Весной же за дело возьмутся профессиональные футболисты.

В Калужской области существует два клуба. Обнинский «Квант», к сожалению, пока даже не мечтает о медалях Второй лиги. А вот футбольный клуб «Калуга» успешно провел осеннюю часть сезона. Наша команда долгое время лидировала в чемпионате. Стадион «Спутник», где играли калужане, был переполнен болельщиками.

По итогам предварительного этапа подопечные известного во всей России тренера Дмитрия Хомухи поделили первое место с белгородским «Салютом».

Зимой в команде произошли изменения. Калужане укрепились опытными игроками. Но самое главное, что в числе новичков – воспитанники спортивных школ Калужской области.

Пришли: Павлоградский (СШ по футболу «Калуга»), Ковалев («Салют»), Илюхин («Арсенал-2»), Шадура («Динамо-М» Барнаул), Липаев (СШ по футболу «Калуга»), Оленев («Динамо» Брянск), Сидоренков («Спартак-м» Москва), Еремин («Ростов-м»), Мартусевич («Ротор»).

Ушли: Ермилов (без клуба), Доев («Алания Владикавказ-2»), Мухин (ФК «Строгино»), Гончаров (без клуба), Солодаренко («Зенит» Пенза), Кудинов («Знамя»), Романюк (без клуба), Ахрамочкин («Квант»).

Калужане провели три тренировочных сбора в Крымске. В Краснодарском крае наша команда, к сожалению, уступили во всех контрольных матчах. Правда, известны примеры, когда футбольные клубы выигрывали все товарищеские поединки, а в сезоне не показывали ровным счетом ничего.

В первом туре в борьбе за медали наша команда сыграет в Липецке с местным «Металлургом». Матч пройдет 2 апреля.

Стартовый поединок на домашнем поле калужане сыграют 8 апреля против курского «Авангарда».

Календарь ФК «Калуга» в весенней части сезона

1-й тур. 2 апреля воскресенье. «Металлург» Липецк – ФК «Калуга»

2-й тур. 8 апреля (суббота). ФК «Калуга» – «Авангард» Курск

3-й тур. 15 апреля (суббота). «Родина-2» Москва - ФК «Калуга»

4-й тур. 22 апреля (суббота). ФК «Калуга» – ФК «Рязань»

5-й тур. 29 апреля (суббота). «Сахалинец» Москва – ФК «Калуга»

6-й тур. 5 мая (пятница). ФК «Калуга» - ФК «Динамо-Брянск»

7-й тур. 10 мая (среда). «Авангард» Курск – ФК «Калуга»

8-й тур. 15 мая (понедельник). ФК «Калуга» - «Родина-2»

9-й тур. 21 мая (воскресенье). ФК «Рязань» – ФК «Калуга»

10-й тур. 28 мая (воскресенье). ФК «Калуга» - «Сахалинец»

11-й тур. 4 июня (воскресенье). ФК «Динамо-Брянск» – ФК «Калуга»

12-й тур. 10 июня (суббота). ФК «Калуга» - «Металлург»

В преддверии старта сезона мы пообщались с генеральным директором ФК «Калуга» Олегом МИТРОФАНОВЫМ.

- Олег Геннадьевич, как футбольный клуб прошел этот зимний период?

- Я считаю, что достаточно ровно. Команда выполнила тренировочные задания. Футболисты прошли три сбора.

- Где команда проведет весеннюю часть сезона? Почему выбор пал на «Орбиту»?

- Весеннюю часть сезона проведем на стадионе «Орбита» на Грабцевском шоссе. Это сделано по простым причинам. Поле на стадионе «Спутник», где мы играли летом и осенью прошлого года, естественное. Там живая трава. Поэтому крайне неправильно начинать там 8 апреля играть в футбол. Газон еще не окреп, мы его бережем. Решили играть на стадионе «Орбита». Мы подготовили его до нужной категории. Так что там будет удобно и команде, и болельщикам.

- Продвигаются ли дела с реконструкцией стадиона «Спутник», где футбольный клуб хотел увеличить число посадочных мест и сделать спортивный объект удобнее для зрителей?

- Мы работаем очень плотно с нашими партнерами. В этом направлении работа идет каждый день.

- Насколько довольны вы проведенной трансферной кампанией, проведенной в зимнее межсезонье?

- Время всё покажет. Но в первую очередь должен быть доволен тренерский штаб нашей команды. Им работать с этими футболистами.

- Наша команда, к сожалению, не смогла добиться ни одной победы на тренировочных сборах. Как вы относитесь к этим результатам?

- Для меня лично это не важно. Куда большое значение имеют моменты подготовки к сезону, какую нагрузку дал тренерский штаб. Результат будет виден уже в сезоне.

- В социальных сетях много негатива из-за матчей в межсезонье. Читаете ли вы эти комментарии и как к ним относитесь?

- Когда этих комментариев не было? Мы больше 13 лет работаем, и всегда некоторые люди пишут негатив. Можно много говорить на эту тему. Но мне нравится одна поговорка. Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека. Поэтому хорошо, что такие люди, далекие от футбольного клуба, есть. Они не дают нам засыпать. Без этих людей, наверное, не было бы прогресса у команды.

- Какие изменения произошли в административном штабе клуба? К чему они приведут?

- От нас ушел Виталий Голяков, который занимался маркетингом и работой с медиа. Он пошел на повышение. Но мы нашли еще одного хорошего специалиста. Так что работа в этом направлении будет идти и дальше.

- Что болельщиков ожидает на первом домашнем матче 8 апреля?

- Наверное, футбол. Весенний. Хотелось бы увидеть победы своей команды. Я бы ожидал для всех калужских болельщиков долгожданные медали. Мы к этому готовимся. Сделаем все, что от нас зависит.

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