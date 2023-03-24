Прямой эфир с ГИБДД и горуправой: что ответили жителям Калуги на вопросы об электросамокатах, ямах на дорогах и светофорах

Редакция kp40.ru провела прямой эфир, посвященный изменениям в правилах дорожного движения, вступившим в силу с 1 марта 2023 года. Приглашенными гостями стали начальник ГИБДД Калуги Алексей МОСКАЛЕНКО и заместитель начальника Управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. Запись эфира выложена в нашем сообществе в ВК. В этом материале мы собрали самые интересные моменты прошедшей встречи.

— С 1 марта 2023 года в ПДД появился новый термин — «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ). СИМ – это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. К СИМ отнесли: электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Какие требования теперь предъявляются к этим средствам и тому, кто ими управляет?

— Термин СИМ неофициально используется уже давно, с того момента, как подобные средства активно ворвались в нашу жизнь, – говорит начальник ГИБДД Калуги Алексей Москаленко. – Давно назрела необходимость внести изменения в законодательную базу, регламентировать, прописать правила для СИМ.

Человек на достаточно мощном самокате все это время приравнивался к пешеходам и пользовался всеми преимуществами пешеходов. Если мы говорим, что велосипедист должен спешиваться, то к человеку на электросамокате таких требований не предъявлялось.

Когда происходило ДТП, мы писали: пешеход, использующий СИМ. Проблема стояла остро, потому что количество ДТП с участием таких пешеходов кратно возросло. Телесные повреждения были разные: столкновения происходили как с автомобилем, так и с пешеходом.

Постановление правительства от 6 октября 2022 года № 1769 прописывает, что СИМ – это транспортное средство для индивидуального перемещения человека, подчеркну этот момент.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус. Если СИМ не превышает 35 кг, то его можно использовать на пешеходной зоне, тротуаре, но со скоростью не более 25 км/ч пешеходам до 14 лет. С 14 лет можно перемещаться по правому краю проезжей части там, где разрешенная скорость не превышает 60 км/ч.

Да, проблемы еще остались: не проработан вопрос, как наказывать нарушителей, как измерить скорость человека на СИМ, как самому человеку на СИМ контролировать скорость, ведь там нет спидометра. В связи с последним есть рекомендация использовать мобильное приложение, показывающее скорость.

Еще один момент, на который бы мне хотелось обратить внимание. Электросамокаты делятся на два основных типа: маленькие, на которых дети и взрослые катаются на площадках, и вторые – электросамокаты с большими колесами, являющиеся практически полноценным скутером.

Если СИМ имеет электродвигатель максимальной мощностью до 4 кВт и развивает скорость до 50 км/час, то управлять им можно с 16 лет и для этого нужны права категории М.

Если родители купили мощный самокат ребенку, не достигшему 16 лет и не имеющему категории М, они должны понимать, что это нарушение, ребенка могут задержать, а транспорт поставить на штрафстоянку со всеми вытекающими последствиями. Прописанные правила, касающиеся управления СИМ, обязательны к ознакомлению гражданами.

— Игорь Михайлович, для нашего города эта тема актуальна? В прошлом году на слуху было немало инцидентов с СИМ.

— Для города большой проблемой было хаотичное перемещение данных самокатов, – ответил заместитель начальника УГХ Калуги Игорь Бугаенко. – Они ездили повсюду, валялись на остановках и тротуарах. Поломанные или на ходу – их кидали где попало.

Муниципалитет буквально сегодня обсуждал вопрос создания специальных мест для длительного нахождения электросамокатов. Мы определили территории, где они не помешают движению пешеходов или транспорта. Работа предстоит большая. Изучаем практики других регионов: Казани, Москвы.

— Когда ужесточат наказание за парковки на газоне во дворах и сделают приложение для жалоб граждан о неправильной парковке?

— Этот вопрос в компетенции городской управы, – подхватил Игорь Михайлович. – В законодательстве был пробел: раньше не было четкого запрета на парковку на зеленой зоне. С недавних пор законодатель позволил отнести подобные нарушения к нарушениям правил благоустройства, это произошло во второй половине прошлого года. Теперь предусмотрен запрет на парковке на зеленой зоне. Ответственность для физлица до 5 тысяч рублей, для юрлица – до 110 000 рублей.

В разработке есть проект фиксации данных нарушений в автоматическом режиме, но пока прорабатывается экономический вопрос, поскольку для реализации требуется закупить дорогостоящее оборудование.

Сейчас, когда сойдет снег и появятся газоны, наши административные комиссии возобновят рейды, которые были начаты еще осенью после принятия соответствующих решений на уровне законодательства. Будем выявлять, фиксировать нарушения и привлекать граждан к административной ответственности.

Приложение для жалоб граждан по неправильной парковке – об этом не готов сказать, но у нас есть платформа обратной связи, которую можно использовать для жалоб.

— По улице Тульской от Луначарского до Николо-Козинской парковка разрешена по четным и нечетным дням, знаки висят, езжу там два раза в день, машины стоят с двух сторон под запрещающими знаками независимо от дня. Когда там наведут порядок?

— Если навести порядок – это сделать так, чтобы люди не нарушали, то это невозможно, – ответил начальник ГИБДД Калуги – Иначе бы мы жили в утопическом обществе. Принимаются ли меры? Да, принимаются. Нарушения выявляются, пресекаются.

Не всегда есть правовые основания для эвакуации машины, но, если транспорт объективно мешает другим участникам дорожного движения, мы привлекаем городские службы для того, чтобы эвакуировать автомобиль на штрафстоянку.

Ежегодно только инспекторским составом выявляется порядка 40 000 нарушений по разным видам, в том числе половина из них за неправильную парковку.

Комплексами фото-видеофиксации выявляются сотни тысяч нарушений. Суммы штрафов достаточно весомые. Нельзя говорить, что та же тысяча рублей или полторы – недостаточно. Для кого-то это пустяки, он заплатит и продолжит нарушать, а для другого человека это очень большая сумма.

Правда, если на одного и того же человека придет штраф один раз, второй, третий, – наверное, на пятый раз он уже переставит машину в положенное место. Хочется в это верить. Отмечу, что нарушений правил парковки стало в разы меньше.

— Мы рассмотрим этот адрес – улицу Тульскую, – подытожил Игорь Михайлович. – Если в маршрут движения средства с автоматической видеофиксацией улица не включена, то вполне эффективно было бы включить эту улицу в маршрут. Мы предложим внести изменения, после согласования с ГИБДД эту улицу можно будет включить в маршрут следования автомобиля с фото-видеофиксацией.

— При повороте с улицы Ленина на улицу Баррикад (к спорткомплексу) приходится выезжать на встречную полосу, так как полоса наполовину занята припаркованными автомобилями. Все паркуются под углом к тротуару, а согласно знаку, должны параллельно. Что с этим делать?

— Начнем с того, что раньше машины парковались вообще на протяжении всей улицы Баррикад, поставили там знак, запретили парковку, по осени туда целенаправленно и регулярно выезжал наряд, проблема немного устаканилась, – стал разъяснять Алексей Москаленко. – Сейчас же мы говорим о нарушении правил в конкретном месте: там стоит знак, что парковка разрешена только вдоль, а не по диагонали.

Не думаю, что все нарушают в том месте умышленно, стоит учесть случаи, когда человек становится заложником ситуации и нарушает вынужденно: подъезжает к месту, там двое припаркованы под углом, осталось одно парковочное место, и водитель уже никак машину параллельно не поставит. Он вынужден вставать также под углом.

Решить именно эту проблему только штрафами не получится. Начнем с того, что нужно было просчитать момент парковки у объекта Дворца спорта. Когда разрешали строительство объекта, с нами никто этот момент не согласовывал.

Посетители становятся заложниками ситуации, когда здания под офисы, магазины, которые они посещают, сдаются без проработанного вопроса парковок, без предусмотренных для этого мест. Отсюда эта головная боль и танцы с бубнами – где бы встать.

Надо решать вопрос наличия мест для парковки еще на уровне проектирования и принятия городом.

— Когда прохожий или мы – комиссия – делаем фото нарушения парковки и отправляем на сайт ГИБДД, возбуждается ли дело? – обратился заместитель начальника УГХ Калуги к начальнику ГИБДД.

— Возбуждается дело административного правонарушения, разыскивается собственник, который опрашивается, – пояснил Алексей Олегович. – По каждому материалу надо опросить много людей, чтобы доказать, что за рулем был именно этот водитель. Фотофиксация здесь не всегда сработает, потому что можно сфотографировать тот момент, когда водитель отъезжает.

По улице Плеханова столько обращений, вы не представляете. Находим водителя, а человек объясняет: «Я хочу припарковаться правильно, но среди всех, кто припарковался по диагонали, осталось только одно место, которое вынуждает меня ставить машину так же».

Бездумно разрешают открывать магазины, офисы, не беспокоясь о местах для парковки, а потом получаем заторы на улице.

— К сожалению, сейчас нет ограничений на открытие магазинов, – ответил Игорь Михайлович. – Сейчас нет инструментов, позволяющих нам ограничивать такого рода застройки без обустроенной парковки.

— А раньше были, мы согласовывали, – парировал Москаленко.

— Мы нанесем разметку, потому что она дисциплинирует водителей, помогает сориентироваться, – подытожил Бугаенко. – Пусть она будет подспорьем в принятии решений помимо знаков, установленных на местах. Отмечу, что там есть альтернативные места для парковок в непосредственной близости. Один участок бесплатный, другой – за 30 рублей, если не ошибаюсь.

— Перекресток улиц Ленина и Карла Либкнехта. Когда светофор будет отрегулирован правильно? Поворачивая с Ленина на Московскую и пропуская все попутные машины, едешь на красный сигнал светофора, иначе это сделать зачастую невозможно.

— У нас не только светофор на данном перекрестке так работает, – взял слово Игорь Михайлович. – По городу их несколько. Это режим работы с так называемой отсечкой, когда в одном направлении еще разрешающий сигнал светофора, а в другом уже загорелся запрещающий. Это не означает, что он работает неправильно, а такие обращения тоже к нам поступают. Он настроен исходя из интенсивности дорожного движения.

Чтобы поворачивать там налево, следует на разрешающий сигнал светофора выехать на перекресток, главное, пересечь линию, а заканчивать движение на запрещающий, но не создавая помех встречному транспорту, пропуская его.

В прошлом году была начата работа по установке автоматизированной системы дорожного движения: умные светофоры с множеством детекторов, камер. Пять уже есть на Правобережье, в этом году в городе появятся еще 17.

Камеры дают информацию об интенсивности движения потока, после этого компьютер обрабатывает данные и будет увеличивать или сокращать длительность фазы.

В течение дня может в одном направлении фаза увеличиться, а в другом сократиться, и наоборот. Любая перенастройка светофора связана с большой работой, а если говорить о конкретном перекрестке, светофор там настроен правильно.

— Поясните, пожалуйста, есть ли вообще изменения в правилах движения по кругу? Кто-то говорит, что все так и было, другие не могут уловить суть изменений. Единого мнения нет.

— Изменилась формулировка правила дорожного движения, но не его трактовка, – пояснил Алексей Олегович. – Просто сейчас законодатель конкретно и четко прописал все нюансы.

Если раньше было: круг главный, во всех остальных случаях руководствуйтесь знаками, то сейчас конкретно все прописано. По сути ничего не изменилось, просто законодатель сказал, какие знаки должны применяться в каждом конкретном случае, а принципиальных изменений нет.

— Что может сделать ГИБДД для безопасного проезда дорог возле школ, где паркуются в три ряда с каждой стороны, в том числе на пешеходном переходе?

— Делается немало, – сказал начальник ГИБДД Калуги. – Проекционные пешеходные переходы у школ. Вносились корректировки в организацию дорожного движения, где-то переносились парковочные места.

Работа ведется. На каждой комиссии по безопасности дорожного движения мы возвращаемся к этой теме: неровности, знаки парковки. Почему нарушают – это вопрос уже другой.

Сейчас каждого второго ребенка подвозят на машине, и каждый считает, что нужно подъехать к самому входу в школу. Есть площадки, где можно безопасно и не создавая заторов высадить ребенка, чтобы он по тротуару за ограждением безопасно прошел метров 80 до школы.

Но родители упорно высаживают в другом месте, ребенок идет по проезжей части. Во многих проблемах мы сами виноваты.

— Есть ли информация, сколько предписаний выдало ГИБДД городской управе по приведению дорог в нормативное состояние?

— Если говорить про прошлый год, было выдано более 500 предписаний, – ответил Москаленко. – В текущем году прошли изменения в части законодательства, форма работы поменялась, сейчас предписания как таковые не выдаются, работа выстраивается иначе. Плановая работа ведется и меры продолжим принимать в том числе совместно с прокуратурой.

Скажу, что эта зима была особой в том плане, что скачки из минуса в плюс были частыми. Дорожное покрытие не боится холода, не боится тепла. Для него хуже всего именно вот эти прыжки через ноль. Примерно месяц шли непрерывные колебания, все дороги у нас вскрылись. У Горуправы есть сроки на устранение ям, законом они положены.

— Я хочу, чтобы калужане понимали, что Горуправа, это не чиновники, которые прилетели с другой планеты и ничего не знают о проблемах города, хотят – делают дороги, хотят – не делают, – взял слово Игорь Бугаенко. –Органы местного самоуправления не менее заинтересованы в надлежащем состоянии дорог. Мы как руки горожан, работаем для жителей и от их имени.

Ямы на дороге – это проблема, да, мы сами огорчены состоянием дорог, которое уже сейчас наблюдаем при таянии снега. Проблемы видим, мы все сами в большинстве своем водители.

Наше подразделение сделает максимально все, что может, в рамках финансовых возможностей. Уже запланированы ремонтные работы, охват дорожного полотна будет сразу сотнями метров, большими участками.

Хочется пожелать горожанам ни гвоздя, ни жезла и уважать друг друга.

— Я хочу сказать калужанам огромное спасибо за активную жизненную позицию, – обратился к жителям Алексей Олегович. – Большинство обращений к нам идут с пониманием, и если мы что-то разъясняем, то опять же с пониманием относятся. Но и мы в свою очередь учитываем пожелания, замечания. Обратная связь всегда полезна.

Радует, что у калужан в принципе активная жизненная позиция, а в некоторых микрорайонах жители вообще активные, звонят, сообщают, что там пьяный водитель, там дети ходят, а переход поврежден, мы сразу реагируем.

Самостоятельно охватить весь город мы не в силах, особенно окраины. Поэтому мы всегда благодарны сообщениям от жителей. Слава Богу, что люди понимают, что мы не по разные стороны баррикад, а по одну.

В свою очередь мы тоже не сидим сложа руки, контролируем. Где-то мы поправляем муниципалитет, где-то нас поправляют другие структуры. Это важно для результативной работы. Прошу горожан только о взаимном уважении пешеходов и водителей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.