Автобус-гармошка, тир в парке и МиГ-15 возле Дворца пионеров: Андрей Скатов поделился набросками новой песни о 1990-х годах в Калуге

Андрея Скатова наши читатели знают, как психолога, нашего постоянно эксперта. Но Андрей ещё и творческий человек.

Он увлекается рэпом, пишет песни, и многие композиции посвящает Калуге.

На днях Андрей выпустил новую ностальгическую песню «Я помню Калугу».

Об этом мы рассказывали вам на нашем сайте.

Калужанин в четвёртом поколении

- Андрей, у вас были песни «Сарай» - про калужский троллейбус, «Моя Калуга» - про то, что надо сохранить архитектурный облик города. Теперь вы погрузились в прошлое, рассказав о детстве в композиции «Я помню Калугу». Это какая это уже по счёту песня про наш город?

- Восьмая или девятая. Но мне - в радость, я люблю Калугу.

- В этот раз у вас ностальгическое настроение.

- Сейчас я замечаю у многих интерес к истории, к прошлому. В интернете множество краеведческих пабликов, фото старой Калуги.

История моей семьи тесно связана с историей города. Я калужанин в четвёртом поколении. Мой прадед - Павел Иванович Кругликов - в годы войны, когда Калуга ещё относилась к Тульской области, был первым секретарем РКП(б), занимался кадровыми вопросами, потом стал председателем горисполкома.

Дедушка - Николай Иванович Скатов - ветеран войны, инвалид: во время освобождения Венгрии получил ранение. Потом поступил в Ростовский энергетический институт. Закончил его и был первым директором Калужских электросетей.

Занимался организационной работой, запускал первый троллейбус, рассказывал, как за трансформаторам ездил в Смоленск, потому что тогда сложно было что-то достать. В то время Калга только отсоединилась от Тульской области.

И я вдохновлялся его рассказами, перемещался в Калугу 1950-х годов, представлял, как они проводили линии, как появлялись новые районы.

Тогда был проект калужской ГЭС: сертификат Сталина лежал у деда в сейфе. Для неё хотели затопить большие площади. Но потом в Обнинске построили атомную электростанцию, и эта идея отпала.

Дедушка умер в 2016 году, ему было 92 года. И я счастлив, что успел с ним пообщаться, потому что одно дело, когда ты читаешь что-то краеведческое, и другое, когда сидишь за чашкой чая с дедушкой, и он тебе всё это рассказывает.

У Андрея сохранились снимки, сделанные ещё на полароид.

- А второй дедушка?

- Второго дедушку - Михаила Александровича Силаева - я застал меньше, его не стало в 1996 году. Он тоже участвовал в войне, потом, в 1950 годы, боролся с бандформированиями на Украине.

По профессии он инженер, одно время служил в КГБ, а в 1963 году стал начальником отдела КНИИТМУ по изобретения и патентам.

Оценивал, насколько те или иные новаторские методы применимы на практике. У меня есть несколько фото с ним, сделанные на полароид. Остались яркие воспоминания, как он катал меня по городу на своем «Запорожце».

Мы ездили на дачу, и там он паял мне машинки на пульте радиоуправления. Даже в пожилом возрасте сохранял и интерес к технике! У него были самые последние модели телевизоров, приёмников, он паял какие-то микросхемы.

Этот интерес к технике передался и мне. После школы я поступал на физмат в КГУ и на психфак, но выбрал психологию. Хотя и сейчас могу на скорость собрать и разобрать компьютер.

С новыми технологиями был связан и мой дядя. Он возглавлял один из отделов ВНИИМЭТа. И когда-то даже существовал замечательный проект превращения Правого берега в научный центр, там должны были построить что-то типа Силиконовой долины.

Но в 1990 годы ВНИИМЭТ перестал существовать. Дядя не пережил закрытия института, умер в 50 лет. Тогда многие люди не смогли перестроится на рыночную экономику, нужно было обладать другими личностными качествами.

Андрей мечтает записать на диктофон воспоминания родителей и создать архив истории своей семьи.

Сложное время

- Расскажите про ваших родителей.

- Мои родители – Елена Михайловна и Александр Николаевич - недавно отметили 50-летие совместной жизни. Познакомились они в ТЮЗе, который тогда только появился в нашем городе. Родители играли там и рисовали декорации.

Маме было 17 лет, а папе 22. Потом папа пошёл работать в милицию, дослужился до подполковника. От него у меня большая любовь к прогулкам. Мы с отцом много гуляли по городу, ходили на рыбалку, в бор. А по пути он читал стихи.

Когда я родился, маме было 35 лет, а папе - 40. У меня есть сестра Екатерина, которая старше меня на 13 лет. Она живёт в Москве. Екатерина кандидат наук, доцент, автор 187 научных работ, соавтор 12 учебников, соавтор национального руководства по детской стоматологии.

Моё детство пришлось на начало 1990-х. И если смотреть объективно, это было сложное для семьи время. Есть исследование, что мы могли не ощущать трудности 1990-х годов в той мере, как наши родители, но мы воспринимали напряжение, которое они испытывали.

У меня было прекрасно детство: много игрушек, моих любимых конструкторов, я ездил на экскурсии, в Москву. Но тот трагизм, который люди тогда переживали, он передается. И наше поколение имеет больший уровень тревожности, чем то, которое появилось в конце 1990-х - начале 2000-х.

В детстве я тяжело заболел, полгода провёл в Москве, в одном из центральных медицинских НИИ. И ради моего здоровья мама пожертвовала своей карьерой. В то время она исполняла обязанности начальника торгового отдела горисполкома. И я ей очень благодарен.

Первые компьютерные игры казались очень крутыми, кто-то даже сам собирал приставки.

Зелёные дворы без машин

- Какая для вас Калуга детства?

- Это Калуга космическая, научная. Много инженерных, научно-исследовательских комплексов. Тогда строились дома для определенных учреждений, и у нас в подъезде жили пять кандидатов наук. Это была своя особенная атмосфера А потом, к 2000 году, Калуга стала купеческой.

- В песне «Я люблю Калугу» много реалий того времени: домино в дворе, тамагочи, тетрис...

- Недавно я видел, как на остановке междугородних автобусов сидел дед и пел какую-то очень душевную песню. А ведь раньше люди собирались и пели дома, на улице. Дворы были зелёные, без машин, зато куча лавочек, шалашей.

Все выходили во двор, общались, в домино играли. И ты мог лазить по деревьям, за гаражами - это был целый мир, Форд Боярд

. Сейчас людей во дворах, по сути, нет. Стало много типового, не хватает какой-то местной особенности. Раньше в парке был прекрасный автодром. Целый детский городок: светофоры, эстакады. У меня в детстве была машина с педалями, я с таким удовольствием там катался на ней. Было очень круто!

И я мечтал в овраге под Каменным мостом построить детский город и стать его директором.

Конечно, сейчас всё меняется. Сохраняется исторический центр. Хорошо, что есть закон о наружной рекламе. Потому что одно время в городе было много ярких вывесок. Смотрю на старое фото: кинотеатр Космос почти полностью скрыт за рекламными баннерами. И в моей песне есть про это слова «стала пестрой Калуга».

Продолжение следует

- Вы быстро пишите песни или возвращаетесь к ним?

- По-разному. Процентов 70 написал достаточно быстро. Но нужно ещё сделать оригинальную аранжировку, а на это требуется время. В песне «Я люблю Калугу» позже дописал четыре строчки про Бориса Зайцева. Недавно прочитал его воспоминания про Калугу, которые стали для меня открытием.

- Кому первому показываете песни?

- Обычно семье. Самые строгие критики - родители. Они всегда говорят, где у меня повторы, где им что-то непонятно или я не совсем корректно выразился. Но эта ностальгическая песня им понравилась, что меня очень порадовало.

- Будут ещё песни про Калугу?

- Как раз сейчас хочу посидеть, написать ещё песни про наш город, вспомнить, чего не стало: парашютная вышла на водохранилище, старый автовокзал, пароход «Луч», на котором плавали на рыбалку под Ферзиково.

Уже готовы несколько куплетов. И есть идея выпустить сказочный сборник: сказки для детей на реп-языке.

- Не планируете сделать концерт, чтобы можно было вживую услышать песню?

- Выступления - это очень энергозатратно, нужно время, чтобы готовится, репетировать. Мне больше интересно писать песни. Но думаю, будут какие-то мероприятия, может быть, городские праздники.

Я помню Калугу

Автор Андрей Скатов

Я помню Калугу, когда мне было три:

Девяносто первый, Союз не спасти.

Пустые прилавки в Октябрьском магазине,

Советский плакат грустно смотрит с витрины.

В домино на лавках во дворах играют деды,

Звучит гимн страны, пели песни победы.

Районы, кварталы делили подростки,

В середине девяностых город стал пёстрым.

Вывески, реклама, киоски, лотки,

Из банки за три тысячи пепси глотки.

Живы бабушки и дедушки, живы родные,

Деревья - великаны, мама, папа молодые.

Зелёный «Москвич» и красный «Запорожец»

Терминатор, командос, мортал комбат и горец,

Кассеты, тамагочи, тетрис и денди,

Кошелёк в кармане, а в нём первые деньги.

Я помню Калугу, фотографии в альбомах,

Мой любимый город, здесь я дома.

Отправимся вместе в прогулку по памяти,

Если в чём-то ошибусь, вы меня поправите.

Играли в фишки на ступеньках подъезда

Дружишь с девочкой, значит - жених и невеста

Наклейки в альбом купили в «Союз печати»,

В троллейбусе катаюсь, день замечательный.

Напишешь о себе у друга в анкете,

Тетради были как социальные сети.

Просторные дворы, как Форт Боярд,

Детские мечты, новой жизни заря.

Заряд на годы вперед, добрая ностальгия

Колыбель моя - Калуга в сердце России.

Архитектура, космос, природа, волшебство,

Я рожден в Калуге, она мое естество.

Старинные церкви, особняки купцов

Путешествую в прошлое, в царстве снов,

Как у Бориса Зайцева здесь юность моя.

Я люблю тебя Калуга, родная земля.

Я помню Калугу, фотографии в альбомах

Мой любимый город, здесь я дома.

Отправимся вместе, в прогулку по памяти

Если в чём-то ошибусь, вы меня поправите

Наброски новой песни

Вокруг асфальт, еще не тронутый плиткой ,

«Икарус»-гармошка ползёт, как улитка.

Киоски возле кинотеатра Космос,

Еууу, это песня, тест на возраст

Старый автовокзал встречает гостей,

Газета «Знамя» - центр наших новостей,

МиГ-15 возле Дворца пионеров,

А ты и не помнишь его уже, наверно.

Парашютная вышка над водохранилищем новым,

Олимпийский мишка живет в бору сосновом,

Калужский «Локомотив» на стадионе Центральный,

У катера «Луч» маршрут весьма дальний.

Деревянный тир в парке культуры,

Синие лавки бетонные урны,

Крутые карусели, классный автодром,

Волны Оки тихо бьются о понтон.

«Октябрьский», «Маяк», «Дружба», «Восход», «Восток»

В них молочных коктейль - мой детский восторг

Дедушкин «Москвич» двадцать один сорок,

По Калуге - с ветерком, в ней так много горок.

Дворы мой родные, центр и окраины,

Деревья большие, а я очень маленький.

Шалаши, каштаны, фишки, вкладыши,

Из бора маме маленький несу я ландыши.

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