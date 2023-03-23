Автобус-гармошка, тир в парке и МиГ-15 возле Дворца пионеров: Андрей Скатов поделился набросками новой песни о 1990-х годах в Калуге
Андрея Скатова наши читатели знают, как психолога, нашего постоянно эксперта. Но Андрей ещё и творческий человек.
Он увлекается рэпом, пишет песни, и многие композиции посвящает Калуге.
На днях Андрей выпустил новую ностальгическую песню «Я помню Калугу».
Об этом мы рассказывали вам на нашем сайте.
Калужанин в четвёртом поколении
- Андрей, у вас были песни «Сарай» - про калужский троллейбус, «Моя Калуга» - про то, что надо сохранить архитектурный облик города. Теперь вы погрузились в прошлое, рассказав о детстве в композиции «Я помню Калугу». Это какая это уже по счёту песня про наш город?
- Восьмая или девятая. Но мне - в радость, я люблю Калугу.
- В этот раз у вас ностальгическое настроение.
- Сейчас я замечаю у многих интерес к истории, к прошлому. В интернете множество краеведческих пабликов, фото старой Калуги.
История моей семьи тесно связана с историей города. Я калужанин в четвёртом поколении. Мой прадед - Павел Иванович Кругликов - в годы войны, когда Калуга ещё относилась к Тульской области, был первым секретарем РКП(б), занимался кадровыми вопросами, потом стал председателем горисполкома.
Дедушка - Николай Иванович Скатов - ветеран войны, инвалид: во время освобождения Венгрии получил ранение. Потом поступил в Ростовский энергетический институт. Закончил его и был первым директором Калужских электросетей.
Занимался организационной работой, запускал первый троллейбус, рассказывал, как за трансформаторам ездил в Смоленск, потому что тогда сложно было что-то достать. В то время Калга только отсоединилась от Тульской области.
И я вдохновлялся его рассказами, перемещался в Калугу 1950-х годов, представлял, как они проводили линии, как появлялись новые районы.
Тогда был проект калужской ГЭС: сертификат Сталина лежал у деда в сейфе. Для неё хотели затопить большие площади. Но потом в Обнинске построили атомную электростанцию, и эта идея отпала.
Дедушка умер в 2016 году, ему было 92 года. И я счастлив, что успел с ним пообщаться, потому что одно дело, когда ты читаешь что-то краеведческое, и другое, когда сидишь за чашкой чая с дедушкой, и он тебе всё это рассказывает.
У Андрея сохранились снимки, сделанные ещё на полароид.
- А второй дедушка?
- Второго дедушку - Михаила Александровича Силаева - я застал меньше, его не стало в 1996 году. Он тоже участвовал в войне, потом, в 1950 годы, боролся с бандформированиями на Украине.
По профессии он инженер, одно время служил в КГБ, а в 1963 году стал начальником отдела КНИИТМУ по изобретения и патентам.
Оценивал, насколько те или иные новаторские методы применимы на практике. У меня есть несколько фото с ним, сделанные на полароид. Остались яркие воспоминания, как он катал меня по городу на своем «Запорожце».
Мы ездили на дачу, и там он паял мне машинки на пульте радиоуправления. Даже в пожилом возрасте сохранял и интерес к технике! У него были самые последние модели телевизоров, приёмников, он паял какие-то микросхемы.
Этот интерес к технике передался и мне. После школы я поступал на физмат в КГУ и на психфак, но выбрал психологию. Хотя и сейчас могу на скорость собрать и разобрать компьютер.
С новыми технологиями был связан и мой дядя. Он возглавлял один из отделов ВНИИМЭТа. И когда-то даже существовал замечательный проект превращения Правого берега в научный центр, там должны были построить что-то типа Силиконовой долины.
Но в 1990 годы ВНИИМЭТ перестал существовать. Дядя не пережил закрытия института, умер в 50 лет. Тогда многие люди не смогли перестроится на рыночную экономику, нужно было обладать другими личностными качествами.
Андрей мечтает записать на диктофон воспоминания родителей и создать архив истории своей семьи.
Сложное время
- Расскажите про ваших родителей.
- Мои родители – Елена Михайловна и Александр Николаевич - недавно отметили 50-летие совместной жизни. Познакомились они в ТЮЗе, который тогда только появился в нашем городе. Родители играли там и рисовали декорации.
Маме было 17 лет, а папе 22. Потом папа пошёл работать в милицию, дослужился до подполковника. От него у меня большая любовь к прогулкам. Мы с отцом много гуляли по городу, ходили на рыбалку, в бор. А по пути он читал стихи.
Когда я родился, маме было 35 лет, а папе - 40. У меня есть сестра Екатерина, которая старше меня на 13 лет. Она живёт в Москве. Екатерина кандидат наук, доцент, автор 187 научных работ, соавтор 12 учебников, соавтор национального руководства по детской стоматологии.
Моё детство пришлось на начало 1990-х. И если смотреть объективно, это было сложное для семьи время. Есть исследование, что мы могли не ощущать трудности 1990-х годов в той мере, как наши родители, но мы воспринимали напряжение, которое они испытывали.
У меня было прекрасно детство: много игрушек, моих любимых конструкторов, я ездил на экскурсии, в Москву. Но тот трагизм, который люди тогда переживали, он передается. И наше поколение имеет больший уровень тревожности, чем то, которое появилось в конце 1990-х - начале 2000-х.
В детстве я тяжело заболел, полгода провёл в Москве, в одном из центральных медицинских НИИ. И ради моего здоровья мама пожертвовала своей карьерой. В то время она исполняла обязанности начальника торгового отдела горисполкома. И я ей очень благодарен.
Первые компьютерные игры казались очень крутыми, кто-то даже сам собирал приставки.
Зелёные дворы без машин
- Какая для вас Калуга детства?
- Это Калуга космическая, научная. Много инженерных, научно-исследовательских комплексов. Тогда строились дома для определенных учреждений, и у нас в подъезде жили пять кандидатов наук. Это была своя особенная атмосфера А потом, к 2000 году, Калуга стала купеческой.
- В песне «Я люблю Калугу» много реалий того времени: домино в дворе, тамагочи, тетрис...
- Недавно я видел, как на остановке междугородних автобусов сидел дед и пел какую-то очень душевную песню. А ведь раньше люди собирались и пели дома, на улице. Дворы были зелёные, без машин, зато куча лавочек, шалашей.
Все выходили во двор, общались, в домино играли. И ты мог лазить по деревьям, за гаражами - это был целый мир, Форд Боярд
. Сейчас людей во дворах, по сути, нет. Стало много типового, не хватает какой-то местной особенности. Раньше в парке был прекрасный автодром. Целый детский городок: светофоры, эстакады. У меня в детстве была машина с педалями, я с таким удовольствием там катался на ней. Было очень круто!
И я мечтал в овраге под Каменным мостом построить детский город и стать его директором.
Конечно, сейчас всё меняется. Сохраняется исторический центр. Хорошо, что есть закон о наружной рекламе. Потому что одно время в городе было много ярких вывесок. Смотрю на старое фото: кинотеатр Космос почти полностью скрыт за рекламными баннерами. И в моей песне есть про это слова «стала пестрой Калуга».
Продолжение следует
- Вы быстро пишите песни или возвращаетесь к ним?
- По-разному. Процентов 70 написал достаточно быстро. Но нужно ещё сделать оригинальную аранжировку, а на это требуется время. В песне «Я люблю Калугу» позже дописал четыре строчки про Бориса Зайцева. Недавно прочитал его воспоминания про Калугу, которые стали для меня открытием.
- Кому первому показываете песни?
- Обычно семье. Самые строгие критики - родители. Они всегда говорят, где у меня повторы, где им что-то непонятно или я не совсем корректно выразился. Но эта ностальгическая песня им понравилась, что меня очень порадовало.
- Будут ещё песни про Калугу?
- Как раз сейчас хочу посидеть, написать ещё песни про наш город, вспомнить, чего не стало: парашютная вышла на водохранилище, старый автовокзал, пароход «Луч», на котором плавали на рыбалку под Ферзиково.
Уже готовы несколько куплетов. И есть идея выпустить сказочный сборник: сказки для детей на реп-языке.
- Не планируете сделать концерт, чтобы можно было вживую услышать песню?
- Выступления - это очень энергозатратно, нужно время, чтобы готовится, репетировать. Мне больше интересно писать песни. Но думаю, будут какие-то мероприятия, может быть, городские праздники.
Я помню Калугу
Автор Андрей Скатов
Я помню Калугу, когда мне было три:
Девяносто первый, Союз не спасти.
Пустые прилавки в Октябрьском магазине,
Советский плакат грустно смотрит с витрины.
В домино на лавках во дворах играют деды,
Звучит гимн страны, пели песни победы.
Районы, кварталы делили подростки,
В середине девяностых город стал пёстрым.
Вывески, реклама, киоски, лотки,
Из банки за три тысячи пепси глотки.
Живы бабушки и дедушки, живы родные,
Деревья - великаны, мама, папа молодые.
Зелёный «Москвич» и красный «Запорожец»
Терминатор, командос, мортал комбат и горец,
Кассеты, тамагочи, тетрис и денди,
Кошелёк в кармане, а в нём первые деньги.
Я помню Калугу, фотографии в альбомах,
Мой любимый город, здесь я дома.
Отправимся вместе в прогулку по памяти,
Если в чём-то ошибусь, вы меня поправите.
Играли в фишки на ступеньках подъезда
Дружишь с девочкой, значит - жених и невеста
Наклейки в альбом купили в «Союз печати»,
В троллейбусе катаюсь, день замечательный.
Напишешь о себе у друга в анкете,
Тетради были как социальные сети.
Просторные дворы, как Форт Боярд,
Детские мечты, новой жизни заря.
Заряд на годы вперед, добрая ностальгия
Колыбель моя - Калуга в сердце России.
Архитектура, космос, природа, волшебство,
Я рожден в Калуге, она мое естество.
Старинные церкви, особняки купцов
Путешествую в прошлое, в царстве снов,
Как у Бориса Зайцева здесь юность моя.
Я люблю тебя Калуга, родная земля.
Я помню Калугу, фотографии в альбомах
Мой любимый город, здесь я дома.
Отправимся вместе, в прогулку по памяти
Если в чём-то ошибусь, вы меня поправите
Наброски новой песни
Вокруг асфальт, еще не тронутый плиткой ,
«Икарус»-гармошка ползёт, как улитка.
Киоски возле кинотеатра Космос,
Еууу, это песня, тест на возраст
Старый автовокзал встречает гостей,
Газета «Знамя» - центр наших новостей,
МиГ-15 возле Дворца пионеров,
А ты и не помнишь его уже, наверно.
Парашютная вышка над водохранилищем новым,
Олимпийский мишка живет в бору сосновом,
Калужский «Локомотив» на стадионе Центральный,
У катера «Луч» маршрут весьма дальний.
Деревянный тир в парке культуры,
Синие лавки бетонные урны,
Крутые карусели, классный автодром,
Волны Оки тихо бьются о понтон.
«Октябрьский», «Маяк», «Дружба», «Восход», «Восток»
В них молочных коктейль - мой детский восторг
Дедушкин «Москвич» двадцать один сорок,
По Калуге - с ветерком, в ней так много горок.
Дворы мой родные, центр и окраины,
Деревья большие, а я очень маленький.
Шалаши, каштаны, фишки, вкладыши,
Из бора маме маленький несу я ландыши.
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