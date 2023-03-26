Психолог из Калуги рассказала, что делать, если ребёнок вас не слушается

Часто родители сталкиваются с тем, что ребенок их не слышит, а иногда и вовсе игнорирует.

Наказания не помогают, а оставлять ситуацию без внимания нельзя.

Что сделать, чтобы ребенок вас уважал и прислушивался к советам, об этом мы поговорим с детским психологом, мамой троих детей Полиной ГЕРАСЬКИНОЙ.

Перекос в отношениях

- Полина, как исправить поведение ребенка?

- Ко мне на прием приходят родители с детьми, у которых есть проблемы в поведении: они не ощущают границ и правил.

И почему-то, зачастую, взрослые ожидают, что я, как психолог, могу изменить поведение ребёнка, или хотят услышать какую-то сверхсекретную информацию, с помощью которой все дети станут послушными.

Но нет, психолог - не волшебная таблетка. Установление границ и правил поведения - ответственность всех членов семьи.

В любой семье должна быть установлена иерархия, где главными являются родители. Но если место взрослого пустует, его занимает ребёнок.

Он перестаёт видеть во взрослом ориентир, не перенимает от него ценности и сам не только принимает решения, но и диктует свои правила, сопротивляется любому предложению родителей и постоянно недоволен.

Родители не понимают, что происходит и пытаются выполнять все требования. Часто они растеряны и беспомощны: «Я не знаю, что с ним делать», «Эй, иди сюда, я кому говорю, ну что мне тебе еще сказать, чтобы ты меня послушался».

Ещё бывает, что родители сознательно не занимают свое естественное место в иерархии, а пытаются строить равноправные отношения:

- Маша, домой

- Я не хочу!

- Почему?

Происходит перекос в отношениях, и родители теряют всякий контроль.

- Чем это грозит?

- Зависит от возраста ребёнка. Трехлетка начинает выбирать, что вы будете готовить ему на ужин, что он наденет, и куда вам идти гулять. Отказ для него неприемлем, и в случае невыполнения требований будет истерика, агрессия и крах всего мира.

Семилетка может сам утром просыпаться по будильнику и, стараясь не разбудить взрослых, завтракать и уходить в школу.

Он может не рассказывать о своих проблемах, чтобы не расстроить маму. Выглядит, как самостоятельность. На самом деле противоестественно, когда ребенок выполняет роль заботящегося о своих родителях, ущемляя свое развитие.

Он сам решает свои проблемы, рискуя здоровьем, лишь бы не разрушить хрупкую маму.

У подростка может не быть с вами вообще ничего общего, не будет желания принимать даже совета, потому что он не может зависеть от вас - так ему говорят инстинкты. Он должен доминировать. Так безопаснее. Он лучше послушает мнение друзей в соцсетях.

Вести за собой

- Какими должны быть правильные отношения в семье?

- Родители должны вести за собой, а дети следовать. Брать ребёнка в ежовые рукавицы не имеет смысла. Нельзя настаивать и заставлять: «Нет, я сказала, ты уберешь игрушки». Ребёнок будет сопротивляться изо всех сил.

В этой ситуации поможет щедрость, теплота и умение устанавливать границы всем членам семьи. Только так взрослый сможет показать, что он опора для ребёнка.



Не надо пытаться управлять детьми, как бы ни было больно признать, что у вас нарушена иерархия в отношениях. Можно начать с того, чтобы использовать инстинкты ребенка, и наладить общение, попросить о помощи, разрешить вопрос, совершить выбор, посоветоваться. Ребенок обычно быстро откликается и с удовольствием выполняет вашу просьбу.

Например, помочь бабушке настроить планшет, научить младшего играть в конструктор, выбрать украшения для праздника. Это может показаться уступкой, но на самом деле это победа, ведь ребенок выполнил просьбу взрослого.

Стоит отложить на время выяснение вопроса, кто главный в семье. Важно начать общаться, завладеть вниманием ребенка, заставить его сблизиться с родителями.

- Как это сделать?

- Если родитель достаточно включен, он может увидеть в требованиях, скрытности, истериках и агрессии потребность в заботе и руководстве и сможет не заражаться негативными эмоциями, не замыкаться и не отчуждаться от ребенка, который проявляет неподобающее поведение (а это поведение никуда пока не исчезнет).

Важно помнить, что нам нужно быть на одной стороне с ребенком.

Надо принимать ребенка таким, какой он есть сейчас, и показывать ему, что он желанен, что ему есть место в семье.

Помогайте ему стать лучше, чем он есть, думая о нём лучше. Если у ребенка что-то не получилось, думайте о том, что он старался.

Покажите, что он ценен для вас, несмотря на поведение. Инициатива в контакте должна исходить от взрослого.

Если друзья создают проблемы

- Часто на детей больше влияют друзья, чем родители.

- Для сохранения своей главенствующей позиции в отношениях с детьми родителям очень важно устранять конкурирующие связи.

Можно приглядывать за другими привязанностями, если чувствуете, что ребенок не воспринимает вас, как главного. Такое бывает с друзьями старшего ребенка, которые создают больше проблем, чем пользы, если конкурируют со взрослыми.

Важно быть в курсе, с кем общаются дети. При бесконтрольном общении с ровесниками могут появиться конкурирующие привязанности и переориентация на ровесника.

Тем не менее дети могут общаться со сверстниками не для того, чтобы социализироваться и расти, а просто, если им это приятно: иметь друзей, ходить в гости, общаться в чатах.

Но до определенного возраста взрослые должны быть рядом и наблюдать, стоит ли им вмешиваться, или ограничить общение.

- Как помочь ребенку сохранить отношения и с родителями, и с друзьями?

- Мы знакомимся с друзьями наших детей, становимся связующим звеном между ребенком и другой привязанностью, где-то ограничиваем эту привязанность, где-то задаем рамки для их общения.

Но не забираем, а сами добавляемся в это уравнение. Мы становимся на один полюс привязанности, уменьшая конкуренцию.

Ведем за собой там, где ребенок не будет сопротивляться.

Родители могут, перехватив инициативу, пригласить друзей ребенка в гости, когда он находится дома. Очень хорошо, когда взрослые включены в круг общения своих детей, могут выслушать, позаботиться, поддержать, создавать общее пространство, игры, приглашать в поездки, найти общие хобби. Тем самым восстанавливать связь.

Есть еще один более кардинальный вариант - создать и приглашать ребенка в ситуации, где у него нет выбора: поездки, походы, командные дела. Как только почувствуете, что получили согласие в этом предлагающего-зависимом варианте, можете рассчитывать на то, что иерархия восстановится.

Запаситесь терпением

- Как вернуть утраченные доверительные отношения?

- Для этого необходимо создать доверительное пространство, безопасное от разделения. А непринятие ребенка – это тоже разделение. Принимайте ребенка таким, какой он есть, показывать ему, что он желанен в семье. Это очень важный этап.

Помогайте ребенку быть лучше, ожидайте от него лучшего, режиссируя зрелое поведение, а когда не получается, по умолчанию считайте, что он старался.

Не используйте против него то, что ему дорого, так как это не создает обстановку доверия, а только ранит. Проявляйте инициативу в контакте, а если он после какого-либо происшествия прерывается, восстанавливаем связь первыми, показывая ребенку, что между вами все в порядке.

Контролируйте проявления чувств, сохраняя спокойствие. Давайте ребенку понять, что знаете, что ему необходимо, не советуясь с ним, берите на себя ответственность за свой выбор. Из опыта, самая сложная задача - не раздражаться из-за непослушания.

Но взрослые должны понимать: когда мы растим детей, важно терпение, ведь ускорить процесс невозможно.

Пользуйтесь моментом, чтобы показать свою заботу. Ситуации, когда ребенок вынужденно зависит от взрослых - в поездке или в момент освоения нового навыка - хороший повод дать понять, что взрослый может позаботиться о нем.

Еще раз напомню, установление границ и правил поведения - это ответственность всех членов семьи. И если взрослые родители не способны установить эти правила, соблюдать их и контролировать соблюдение ребенком, психолог тут не поможет.

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