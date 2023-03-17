История одного экспоната: в Калуге хранятся вещи приближенного к царю боярина Хитрово

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В Калужском объединённом музее-заповеднике хранятся предметы приближеного к царю боярина Богдана Матвеевича Хитрово. Их историю рассказала главный хранитель музея Татьяна Бессонова.

- XVII век начался в Российском государстве смутой, а закончился Петровскими преобразованиями. И от этого бурного века остались нам в наследство предметы, через которые мы узнаём о взглядах, привычках и предпочтениях людей той эпохи. Особенно интересны вещи с личными надписями, - говорит Татьяна Феликсовна.

В начале XVII века жил известный государственный деятель, боярин, дворецкий и оружейничий Богдан Матвеевич Хитрово.

Родился он предположительно в 1615 году и прожил 65 лет. Известно, что его отец - Матвей Елизарович, а позже и сам Богдан Матвеевич, владели вотчинами на Калужской земле.

Позолоченная пластина, переданная Богданом Хитрово в Спасо-Преображенскую церковь.

Из стряпчих – в бояре

Богдан Хитрово в 18-летнем возрасте поступил на государеву службу комнатным стряпчим во дворец Михаила Фёдоровича – первого царя из династии Романовых.

Стряпчий был младшим чином. В допетровское время «стряпней» называли платье царя, кресла, подушки, полотенца, постельное бельё. Стряпчие приносили присягу, в которой клялись в царскую стряпню «никакого зелья и коренья лихого не положити».

Придворные стряпчие делились на несколько категорий в зависимости о своих обязанностей.

Комнатный стряпчий подавал приготовленные блюда царю и его семье, имел право входить в царские покои, чтобы подготовить государя к различным мероприятиям, контролировал допуск людей к царю и был старшим над другими стряпчими.

В 1636 году 21-летний Хитрово становится стольником, он должен был прислуживать царю и его гостям за столом, служить в покоях царя и царицы и во время выездов.

Быть стольником тогда считалось престижно. Они могли сделать хорошую по тем времена карьеру, часто назначались воеводами, что и произошло с Хитрово: через 10 лет он был назначен городовым воеводой в Темников, заведовал строительством Засечной черты на юго-востоке Русского царства.

А ещё через год пожалован в окольничьи. Это уже был второй по значимости придворный чин после боярина. Царским указом от 10 февраля 1648 года Хитрово предписано продолжить строительство юго-восточного участка Черты.

В том же году Богданом Матвеевичем была построена крепость, которая в будущем стала городом Симбирском.

Летом 1654 года Богдан Матвееевич отличился при осаде Смоленска, затем участвовал в войне со Швецией. Потом возглавлял приказы – челобитный и земский.

Земский приказ занимался государственной статистикой, следил за правильностью проведения переписей дворов и людей, чтобы брать с них налоги, собирал пошлины от сделок с недвижимостью, содержал тюрьмы, следил за состоянием улиц, пожарной безопасностью и ночной стражей.

С 1656 года и до самой смерти Богдан Матвеевич возглавлял Оружейную палату Кремля, куда входили царские иконописные мастерские, Золотая и Серебряная палаты.

В 1667 году он был пожалован в бояре.

Хитрово подарил Лютикову монастырю три книги.

Царский любимчик

Цари всячески благоволили Богдану Хитрово. При Алексее Михайловиче (Тишайшем) во время приема послов Богдан Матвеевич всегда стоял рядом с царём по левую сторону. Сопровождая его на богомолье, ехал в одной с ним колымаге, лично докладывал царю и присутствовал в думе.

Тоже самое было и при Федоре Алексеевиче. Во время церемонии венчания на царство Богдан Хитрово стоял позади молодого царя - на самом почетном «чертожном» месте, рядом с ближними боярами - Никитой Одоевским и Юрием Долгоруковым. Через месяц после этого Фёдор Алексеевич пожаловал Богдану Матвеевичу «дворечество с путем», то есть - особое звание боярина-дворецкого с землями. С этого момента Хитрово мог подписываться редким почётным титулом «боярин, дворецкий и оружейничий».

У книг кожаный переплёп, они неплохо сохранились.

Делал богатые вклады

У Богдана Хитрово были большие имения в разных частях Московского государства, но и про Калужские земли он не забывал. Мы можем судить об этом по сделанным Хитрово вкладам, которые сохранились до нашего времени.

В Спасо-Преображенскую церковь в старом отроге Калуги, где находилась почитаемая икона Пресвятой Богородицы Казанская, 18 января 1674 года Богдан (Иова) Матвеевич передал серебряную позолоченную пластину с изображением этой иконы.

На её обороте есть надпись: «Сию тавлицу приложил к образу Пресвятыя Богородицы Казанския Бояринъ и оружейничеи Богданъ Матвъевичь зовомый Иовъ Хитрово 182 году генваря въ 18 день».

Заботился Богдан Хитрово и о Троицком Лютиковом монастыре, который находится в 8 км от Перемышля на берегу Оки. В 1930-е годы он был разрушен, но теперь восстанавливается.

По легенде, монастырь был основан князьями Воротынскими в I пол. XVI века. А название Лютиков получил от надзирателя за стройкой по прозвищу Лютик.

Первое достоверное упоминание о монастыре относится к 1559 году. Известен этот монастырь тем, что в 1563 году, во время поездки в Оболенск, Калугу и Перемышль, его посещал царь Иван Грозный.

В Смутное время монастырь разграбил гетман Ян Сапега, а затем - союзник Лжедмитрий II гетман Лисовский, а в 1618 году - гетман Сагайдачный.

Три книги

Богдан Хитрово помогал восстанавливать Лютиков монастырь. Он лично приезжал сюда в 1655 году, делал щедрые земельные и денежные пожертвования, ценные вклады.

До нас дошли три рукописные книги.

Первая – Синодик, куда вписывались имена умерших христиан для поминовения во время Богослужения. На книге есть надпись: «172 года мая въ 28 день строилъ сию книгу синадик Живоначальные Троицы в Лютиковъ монасырь окольничей и оружейничей Богданъ Матфеевичъ Хитрово по своихъ родителехъ».

Из этой записи следует, что синодик был «устроен» в 1664 году и отдан в монастырь для вечного поминовения родителей Богдана Хитрово -Матвея Елизаровича и Прасковьи Алексеевны.

В Синодике 180 листов, бумага голландского производства, кожаный переплёт. В книгу внесено несколько имен рода Хитрово для поминания в том числе самого. Богдана Матвеевича (Иова).

Интересно, что там записано и имя Лаврентия чудотворца юродивого. Это самое раннее упоминание о блаженном Лаврентии Калужском, что дает возможность сделать предположение о родстве двоюродного брата Богдана Матвеевича - Григория Хитрово - с почитаемым в Калуге святым.

Вторая книга – «Сборникъ въ нем же многихъ Отецъ душеполезныя жития»: 547 листов, бумага голландского производства, переплет из тисненой кожи. Текст написан скорописью, а заголовки выделены вязью.

Есть надпись: «Лета 7184 марта в 21 день сия книга глаголемая соборник боярина и оружейничего Богдана Матвеевича завомого Иова Хитрово, а написана сия книга в ней же многих святых великих отец душеполезныя жития, по его боярина и оружейничего Богдана Матвеевича вере в нынешнем же в 184 году. По обещанию его быти сей книге в Перемышльском Свято-Троицком Лютикове монастыре по родителех его».

Книга была отдана в монастырь в память о родителях Богдана Магдана Матвеевича в 1676 г. Она содержит поучительные «слова» о событиях Великих христианских праздников, наставления святых, сказания об их житие, чудесах и подвигах.

Третья книга – «Учителя Самоила обличения на Иудейския блужения» с надписью: «Сия книга «Обличение учителя Самоила на иудейския блужения» боярина и оружейничего Богдана Матвеевича Хитрово. И сей книге по обещанию боярина и дворецкого и оружейничего Богдана Матвеевича быть в Лютикове монастыре».

По тем временам книги стоили немалых денег. Это был богатый дар от Богдана Хитрово.

Датируется она 1676 годом, и можно предположить, что попала в монастырь вместе с предыдущей. Этот сборник содержит два богословских труда об иудейской вере. Он был очень популярен, о чем свидетельствуют списки, сделанные гораздо позже, в XVIII веке.

Скончался Богдан Хитрово в 1680 году, похоронен в некрополе Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Известно, что он завещал

отпустить на волю своих кабальных людей после его смерти.

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