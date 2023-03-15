Федор Добронравов в Калуге признался, что будет верен жене до 90 лет

В нашем городе прошёл творческий вечер любимого всеми актёра.

Этой встречи ждали многие. Федора Добронравова калужане просто обожают, поэтому зал был набит битком. На сцене: стол, стул и гитара. Оказывается, Добронравов великолепно поёт.

- Жутко волнуюсь! Родненькие, буду признателен если вы мне будете задавать вопросы, а то умру со страха, - выйдя на сцену объявил Федор Викторович. - Иногда буду со страха хватать гитару и что-то вам петь.

- Спойте! – крикнули с места.

Добронравов взял гитару, предупредив, что в его репертуаре только старые советские песни, и исполнил «Там, где клён шумит» - хит из сериала «Сваты». После чего артист два часа очень тепло общался с калужанами, ни разу не присев за стол.

Рассказывал про себя, про кино и про свою семью, отвечал на бесконечные вопросы. А калужане дарили ему букеты и выстраивались за автографами.

Хотел стать клоуном

Начал свой творческий вечер Добронравов с того, что представился, заметив, что в нынешнее время не все смотрят телевизор, поэтому могут не знать, кто перед ними стоит.

- Я Добронравов Федор Викторович. У меня есть два сына, которые тоже в профессии - Виктор Федорович Добронравов, который служит в театре им. Вахтангова и Иван Федорович Добронравов, который служит в театре им. Чехова.

Родился я в Таганроге, в 1961 году и понятия не имел, что буду артистом. Думал, что буду слесарем-сборщиком или сварщиком. И готовил себя к этому.

Папа у меня строитель, мама работала на хлебозаводе. В школе я учился так себе. Думал: ну зачем мне высшая математика! У меня были чёткие три пятерки: пение, труд и физкультура.

Но с детства я пел, мне нравилось, когда родители ставили меня на стул, и я какие-то народные песни исполнял, веселил их. И я мечтал поступить в цирковое училище в надежде стать клоуном. Занимался в цирковой студии. И до сих пор умею жонглировать.

Закончив школу, поехал в Москву. Стал сдавать экзамены, но мне сказали, что я слишком молод, там принимали только после армии. Тогда я пошел на завод, год там проработал, потому что слишком был молод даже для армии.

Потом два года отслужил в воздушно-десантных войсках, там - романтика: мужчины, командиры, автоматы, дедовщина... Всё прямо очень хорошо. И тогда мне показалось, что моя мечта стать клоуном, какая-то несерьёзная. И папа почему-то упрашивал: «Кем угодно, только не цирковым артистом». Наверное, он понимал, что у меня тогда не будет ни кола, ни двора.

Я пошел на завод. И при дворце культуры участвовал в самодеятельности. Потом как-то перекочевал в театральную студию.

И пытался много лет поступать, не поступал. Возвращался в Таганрог и шёл уже на другой завод, чтобы не смеялись. Заводов в Таганроге много.

В 1983 году, когда я опять провалился во все театральные вузы столицы, мне сказали: «Чего ты тут мучаешься, это Москва, конкуренция большая, поезжай в Ярославль, Нижний Новгород, Воронеж».

Воронеж был по пути домой, и я просто вышел на станции, нашёл там театральный вуз и поступил. И не жалею. Потом работал три года в Воронежском молодежном театре. А когда туда приехал Константин Райкин, увидел наш спектакль, пригласил меня в «Сатирикон». Потом я пришёл в театр Сатиры.

- Как вы учились в школе?

- Я жил на окраине города, там и учился. Потом папе дали квартиру, и я перешёл в другую школу, где жена моя училась, чеховскую гимназию (в ней Чехов учился когда-то). А там уровень знаний выше, и через полгода меня оттуда выперли за неуспеваемость. И я вернулся обратно в свою школу.

И всегда любил фантастку, другие миры, а классику не читал вообще. Она была для меня скучна. Я не понимал восторга от Толстого, от Шолохова, когда десять страниц читаешь про рассвет.

Но я обманывал родителей. Брал Ефремова или Беляева, обматывал в газету и фломастером писал «Война и мир». Мам – довольна: умница, читает. На следующий день – два. Мама: «Ну как же так!» А я ей говорю: «Не смог пересказать».

И конфликтная ситуация у меня была с учительницей химии. Только в класс входил, она сразу: «Добронравов – два!» Я даже к доске ещё не подошёл.

А потом в 10 классе, она меня вызвала, говорит: «Ну что с тобой делать будем? Экзамены, а у тебя двенадцать двоек подряд». Я говорю: «Объясните, почему вы мне сразу двойку ставите?»

Она говорит: «Не могу видеть твою улыбающуюся физиономию! Кем ты вообще в жизни хочешь быть? Куда после школы пойдешь!»

Я ей рассказал, что хочу в цирковое поступить. Она не ожидала: «Я же не знала!»

И говорит: «Ты рукастый, сделай мне стенд на стену: литье алюминия в промышленности». И дала рисунок. Я пришел к бате на работу, он мне дал оргалит, алюминиевую проволоку. Я сделал стенд. Принёс, она довольная: «Ой, мечта!»

Добронравов с Машковым. кадр из фильма «Ликвидация».

- Очень нравится фильм «Ликвидация», расскажите, как проходили съемки?

- Я много лет знаю Сережку Урсуляка. Когда Райкин пригласил меня в Сатирикон, Сережа был там артистом, замечательным, комедийным. Потом он закончил высшие режиссерские курсы. И я присутствовал почти во всех его фильмах.

«Ликвидация» очень-очень хороший фильм. И вообще, всё, что касается Великой Отечественной войны, свято. Одесса - отдельная тема. Сережа представил нам двух ребят, которые учили нас одесскому говору. Они были с нами, пока мы репетировали. А когда мы приехали в Одессу, они исчезли.

И мы стали приносить с одесских улиц то, что вошло в кино. Снимались семь месяцев, и жизнь там была прекрасной.

Володя Машков за всё это время, по-моему, два или три раза всего выезжал из Одессы по делам.

Я мотался, у меня было больше 40 полётов туда и обратно, потому что начались спектакли в Москве.

А какое-то время в Одессе - осенние туманы, аэропорт перестал принимать самолеты. И приходилось лететь из Москвы до Киева. Потом оттуда на такси - в Одессу, там сниматься 15 минут, опять садиться в такси и ехать в Киев, чтобы лететь Москву.

- Какие фильмы сейчас выпускает ваш продюсерский центр?

- В продюсерском центре вышел фильм «Чебурашка», сейчас должен выйти «Летучий корабль». И мне так радостно на душе, что ниша детского кино в связи с санкциями, которым на нас наложили… Нет, наложили - нехорошее слово, повесили. Тоже плохое слово.

В общем, я думаю, что для нас это будет хорошо, потому что конкурировать с голливудскими фильмами было сложно. А сейчас в их отсутствие, я думаю, будет здорово. И «Чебурашка» - доказательство того, что мы можем.

Есть у нас и ещё задумка: пишем семейную сагу.

Когда создавался этот продюсерский центр, желание было играть не только комеди, потому что последние лет 15, мне в основном такие сценарии присылают, а показать что-то ещё.

И первый фильм, который нами был снят, «Жили-были» - деревенская история. Я давно мечтал сыграть с Ромой Мадяновым, считаю его прекрасным артистом, который хорош в любых жанрах.

Мы с ним соседи по даче, а на экране никогда не пресекались. И я принес ему этот сценарий.

Там сыграла и Ирина Розанова. Этот фильм мы посвятили нашим родителям.

Ещё сняли фильм «От печали до радости» - это уже заводская тема. Я вообще рос в стране, где меня вдохновляли картины «Высота», «Девчата». Я гордился ими, я хотел быть рабочим на заводе. А в 1990 годы СССР развалился, и почётность рабочих профессий упущена. А я хочу снимать такие же добрые фильмы.

Знакомы с пятого класса

- Расскажите о своей супруге.

- Ой, ребята (смеется), с чего бы начать. Я человек старого поколения, таких мамонтов, динозавров. Мои родители всю жизнь прожили вместе, родители жены – тоже.

Мы с Иришкой знакомы с пятого класса. В пятом классе я, конечно, не думал, что она будет моей женой. Мы в одном дворце культуры занимались, я – в цирковой студии, Иришка – в танцевальной (народный танец).

Когда мы стали взрослеть, я сделал ей предложение. Мы обвенчались. Хотя я тогда был партийным человеком, это было запрещено. Но я надел солнечные очки, мы сели в такси и поехали в Ростов, пришли там в центральный собор.

А выходя из церкви, я сказал жене: «Давай договоримся так: я до 90 лет буду тебе верен, а дальше – извини!»

Моё глубокое убеждение: всегда за состоявшимся мужчиной стоит женщина. Да, мы - разные. Мы, мужчины, думаем о какой-то громаде, нам куда -то надо идти, кого-то защищать, а женщины – нет, они знают всё на свете.

Вот, меня пригласили на какую-то встречу на центральное телевидение. Я собираюсь, жена в ужасе: «Что ты надел!» Я смотрю: «Что? Отлично, чисто одет!» Она говорит: «Да, но ты три года назад на эту передачу шёл в этом же!» Я обалдел: «Ты помнишь, в чём я был три года назад!»

Иришка - режиссёр, но никогда не работала по профессии. Она настолько мудра, что в какой-то момент нашей совместной жизни поняла, что должен быть кто-то один творческой профессии.

Она терпела гостиницы, переезды, съёмные квартиры. Когда я денег не получал, мы жили на её зарплату, она ни дня не сидела, устраивался работать посудомойкой, вязальщицей в Дом быта, то ещё куда-то.

И периодически говорила: «Я больше не могу, у нас нет ни денег, ни квартиры, у нас дети голодные». А я просил: «Потерпи, родная! Мне кажется, что впереди там что-то есть».

И сейчас, когда нам уже седьмой десяток, мы на даче засыпаем, она мне говорит: «Как хорошо, что я вытерпела, Боже мой!»

Я три месяца жил на даче, когда карантин был, и это было самое счастливое время. Я видел, как растут внучки, первые зубы, которые у них выпали. Варя подходит, говорит: «Во, посмотри, какая лопата растет!»

- Вы помогали своим детям поступать?

- Я всю жизнь работал с утра до ночи, весь быт вела жена. И такой жизни своим детям не хотел.

Когда пришло время поступать Витюшке, я всячески его отговаривал. Он начитанный современный парень, отлично знает английский.

В школе он влюбился в учительницу английского языка. Она потом с семьей уехала в Америку. Витюшка перешёл в 10-й класс и сказал: «Я больше на английский не пойду». И не ходил к другой учительнице, но сдал всё на пят».

Я ему предлагал - журналистика, юриспруденция, экономика. Но он сказал: «Нет, пап». И я понимаю: они с Ванькой выросли за кулисами.

И Витюшка поступил в Щуку, правда на платное – полбалла не добрал, плакал и сказал: «Пап, если я за год не перейду на бесплатное, я вам эти деньги верну».

И он перешёл. Там некоторые бесплатники сачковали, прогуливали, им предложили перейти на платное. А тем, кто платно хорошо учился, - на бесплатное.

Кадр из сериала «Сваты»

13 счастливых лет

- Как снимались «Сваты»?

- Это мне надо вам все семь сезонов пересказать! Всё, что касается «Сватов» - это 13 лет счастливейшей жизни! Я недавно узнал, что по количеству скаченных фильмов «Сваты» посмотрели 2, 5 млрд. человек!

Мой Ванька Будько за эти сезоны был таким разным – и потерянным, и веселым, и пьяным, и трезвым. А для артиста это очень хорошо. В фильме много любви, доброты.

И он приобретает уже целебный характер. Мне из Израиля позвонили и попросили поговорить с мальчиком, у которого лейкемия. Родители из России увезли его лечиться в Израиль. И там врачи не могли понять: когда он смотрит «Сватов», у него без лекарств улучшается структура крови.

Мы стали общаться с этим мальчиком. Ему лет 12 тогда было. И потом мне позвонил его папа, рассказал, что они полностью вылечились, благодарил.

Коля Добрынин, который сыграл Митяя, рассказывал: «Еду я на поезде из Москвы в Киев, и ночью просыпаюсь от того, что кто-то ложится рядом». А он один, в СВ. Он вскочил. А там таможенник с телефоном над ним склонился - селфи делает, говорит: «Спи, спи, это я для мамы».

У меня есть друг Валька - мой молочный брат. Наши родители дружили. И когда мама была на работе, меня тётя Маруся кормила. Когда тетя Маруся работала, мама нас с Валей кормила. Вот он живет, как Иван Будко.

Я, когда первый раз прочел сценарий «Сватов», подумал: «Как на Вальку похож!»

Валька – дальнобойщик, и артист – бомба! Иногда он приезжает ко мне.

И как-то приехал, попросил у меня сделать ему автограф Райкина. И Райкин на программке написал: «Дорогому Вале на память, в надежде, что ты согласишься работать в театре «Сатирикон».

Валька прочитал, пошёл в свой гараж, где работал, и написал заявление на уход. Его спрашивают: «Почему?» Он говорит: «Я третий год у вас новую машину прошу, старая вся поломалась. Всё. ухожу в «Сатирикон» артистом. И показал программку с автографом.

И Вальке дали новую машину.

- Дружите с артистами из «Сватов»?

- Конечно! Со всеми! С Колькой, с Танюлей! Я с Танюхой не был до этого знаком.

С Колькой-то мы выросли в Таганроге. Его отец был начальником милиции, Колька в школу ходил раза три-четыре в год. Он пропадал в таборе на окраине города.

И был толстый такой. А потом пошел на бальные танцы и похудел.

О Танюха - это сама природа, стихия! Когда снимали крымскую часть «Сватов», она каждое утро вставала в 6 часов, будила меня, и мы с ней шли на море.

А это далеко, километра три вниз, под гору, а назад – в гору. Мы жили там же, где и снимали. И я очень благодарен Танюле, она такая отзывчивая душой, сердцем.

Чтобы официанты узнавали

- Какие спектакли были для вас самыми запоминающимися?

- За мои 40 лет в профессии, у меня был спектакль «Великолепный рогоносец», который мы с Пером Фоменко готовили год. И репетировали постоянно, даже, когда его клали в больницу, Райкин договаривался, чтобы палата побольше была, чтобы там репетировать, и - на гастролях. Непрерывно!

И был другой момент, когда я приехал в Польшу к Кшиштофу Занусси и впервые увидел пьесу. До премьеры 7 дней, трехчасовой спектакль. Я думал, что на такое неспособен, невозможно выучить такое количество текста. Но мы это сделали.

- Когда вы поняли, что знамениты?

- Да ну, это бредятина! Стоять так у зеркала: «О, я знаменит!» Не было у меня такого.

Я всё время считал, что я мало работаю. Меня как-то друзья в ресторан пригласили. Я пришёл, и меня не пускают, официант спрашивает приглашение, а у меня - нет.

И я объяснял, что я артист. Он ни в какую. Я развернулся и пошёл. Но потом друзья меня увидели, вернули. Но тогда я подумал, что надо больше работать, чтобы каждый официант меня узнавал.

Вырос, потому что плавал

- Есть ли в вашей жизни спорт?

- Всегда! Пять лет я занимался прыжками в воду. Я же из казачества, и мои родственники чуть выше метра. Родители - 1 м 60 см, а бабушка вообще 1 м 30 см. И меня бросили в воду, чтобы меня вытянуло. Поэтому я вот такой вырос.

Ещё был бокс, волейбол, баскетбол. Но никогда не занимался профессиональным спортом. Он никакого отношения к здоровью не имеет.

Профессиональный спорт - это всегда достижения. И наших спортсменов поэтому в Европу и не пускают, санкции ввели, боятся, что лучше наших нет, ни одной страны нам нет равной! А вот физкультуру я любил. Кстати, в моё школьное время за «двойку» по физре могли на второй год оставить.

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