В Калуге открылось цветочное царство

В Доме музыки – репетиция весны. Повсюду - крокусы, ландыши, сирень, гортензия, ромашки и пионы.

Здесь открылась легкая, нежная выставка «Да, цветочки!».

Продлится она до 19 марта.

Даже сейчас, когда ещё лежит снег, здесь ощущается весна, когда пора доставать из шкафа яркие вещи, а на улице светит солнце, и скоро появятся подснежники. Просто заряжаешься хорошим настроением!

Работа Виктории Харченко, 2023 год.

Свои цветочные работы представили трое калужских художников, преподавателей художественной школы: Светлана Родионова, Юлия Мадудина и Елена Соколова. К ним присоединилась и Виктория Харченко, у которой свой почерк и своё видение.

Виктория Харченко, Юлия Мадудина и Светлана Родионова подарили всем посетителям выставки весеннее настроение.

Домик в деревне

Светлана Родионова и Юлия Мадудина были первым выпуском калужского колледжа культуры, а потом закончили московский университет, художественно-графическое отделение. Юлия работает в масле, акварели, пастели. Пишет сельские пейзажи и, конечно, цветы.

- Цветы – это самое радостное, - говорит Юлия. - У художника-педагога время есть только летом, поэтому пишу цветы часто. Они основные мои герои. Городскую архитектуру не люблю рисовать.

Портреты пишу, но очень редко и не на заказ, а - родных, знакомых, если уговорю их посидеть попозировать, потому что это долго. Если цветы поставил, они не капризничают, стоят сколько нужно, у людей терпения не хватает.

«Ромашки», работа Юлили Мадудиной

- Пишу всегда с натуры, потому что все цветы разные, с разные освещением. У меня есть дом в деревне Осеньево, там прекрасные пейзажи, и все полевые цветы – оттуда. Собираю ромашки. А в соседнем пос. Якшуново, где берёзовая роща, - колокольчики.

Пионы и розы выращиваю в своём саду, у нас достаточно большая плантация.

Сложно назвать любимые цветы, у каждого периода они свои. Весной - первоцветы. Как из них выбрать? Каждый неповторимый!

Летом как выбрать между ромашкой и колокольчиком? Они прекрасны.

А зимой – сухоцветы. На мои картинах физалис, тоже в деревне растёт. В конце осени я его обрываю, и он всю зиму стоит. Очень хорошо смотрится в букетах.

Юлия Мадудина рассказала, что ждёт хорошее лето, чтобы побольше поработать на пейзаже.

- Пишу я в несколько приёмов. Возвращают к свои работам. Сначала набрасываю первые штрихи, здесь важны первые эмоции, потом постепенно довожу, дописываю. А через некоторое время вновь могу вернуться, что-то поправить,

Цветы остаются популярны, их чаще всего покупают. Под каждый интерьер – своя работа. Приобретают в основном небольшие картины, потому что интерьеры у нас небольшие.

Конечно, у меня дома висят мои картины – цветы. И они постоянно меняются, это ещё и способ обновить интерьер.

«Запах лета», работа Елены Соколовой.

Только реализм

Светлана Родионова говорит, что в цветы пришла из портрета, где важен долгий, кропотливый рисунок. А когда начала писать много цветочных этюдов, сложились тональные цветовые оттенки и детализация перестала быть важна.

Светлана живёт в Воскресенский, там у неё есть небольшой участок - семь соток, на цветы места хватает.

Светлана Родионова говорит, что ей больше нравится работать с гуашью, а покупатели предпочитают масло.

- Когда в декабре мне позвонили из Дома музыки с предложением сделать выставку, я находилась в глубоком зимнем унынии, и подумала: прекрасно, ещё куча времени, я напишу новые работы. И только потом сообразила, что зима, и где же я буду брать цветы, - рассказывает Светлана. - А пишу я только с натуры. Но потом что-то нашла, использовала сухоцветы и что-то из старенького осталось.

Достала свои гуашевые работы. Обычно я представляю на выставках масло. Но иногда гуашевые вещи достойны, чтобы их показать. Таких работ не так много. И в этот раз я решила поделиться гуашевыми этюдами.

Сейчас гуашь стали делать такого качества, что можно работать, как и маслом. В советское время, когда я ещё училась, гуашь считалась материалом для плакатов, графикой. Теперь уже нет однозначного мнения.

Эта краска позволяет многое делать, с ней работать интересно, быстро. А я как раз работаю быстро. И если масляный этюд надо высушить, потом мелкие детали прорисовать, то гуашь сохнет мгновенно, и за один сеанс можно закончить работу.

«Букет», работа Светланы Родионовой, 2018 год.

- Больше всего люблю писать цветы. Но если встречаются интересные люди, их хочется написать.

Работаю только в реализме, никакого авангарда, мне это не интересно.

И даже к пейзажу не так трепетно отношусь. Бывая на выставках других художников, с удовольствием буду дольше рассматривать натюрморты и портреты, а не пейзажи. Из пейзажистов обожаю только Левитана. Я много его копировала и понимаю, какой труд там заложен.

Выставка открылась под флейту и нежную хореографию в исполнении Анны Цомбаловой.

Гости выставки наслаждались музыкой и цветами.

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