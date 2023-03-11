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В Калуге выбрали «мисс КГУ 2023»

Ирина Будникова , Фото: Андрей Шаронов
Опубликовано: 11.03.2023 15:00 0 810
В Калуге выбрали «мисс КГУ 2023»

В пятницу, 10 марта, в Калужской областной филармонии прошел финал конкурса «Мисс КГУ-2023».

Корону и титул Мисс КГУ 2023 завоевала студентка института филологии и массмедиа Логунова Милена.

1 вице Мисс КГУ 2023 стала Карпушина Анастасия студентка института истории и права.

2 вице Мисс КГУ 2023 выбрали студентку института педагогики Скорик Елизавету.

В  Финал конкурса вышли 11 участниц. Все конкурсантки достойно выдержали 5 заочных испытаний: флористика, визаж, кулинария, интеллектуальный и спортивный.

На финале в концертном зале зрители увидели грандиозное яркое шоу: 4 костюмированных дефиле, визитные карточки участниц и выступление ведущих творческих коллективов города.

Жюри оказалось перед трудном выбором, так как все участницы показали себя блестяще и никто из девушек не ушел без титула. Остальные номинации распределились следующим образом:

Мисс зрительских симпатий КГУ им. К.Э. Циолковского  2023 - Логунова Милена, институт филологии и массмедиа;
Мисс спорт КГУ им. К.Э. Циолковского - 2023 - Болдецкая Анастасия, институт лингвистики и мировых языков ;
Мисс фото КГУ им. К.Э. Циолковского – 2023 - Белинская Надежда, институт психологии;
Мисс улыбка КГУ им. К.Э. Циолковского – 2023 - Карпушина Анастасия, институт истории и права;

Мисс элегантность КГУ им. К.Э. Циолковского – 2023 - Рубайло Екатерина, медицинский институт;
Мисс стиль КГУ им. К.Э. Циолковского - 2023 - Мерушкина Валерия, институт естествознания ;
Мисс очарование КГУ им. К.Э. Циолковского - 2023 - Ханча Дарина, институт психологии;
Мисс оригинальность КГУ им. К.Э. Циолковского - 2023 - Виноградова Анастасия, инженерно-технологический институт;
Мисс грация КГУ им. К.Э. Циолковского – 2023 - Иванова Дарья, институт лингвистики и мировых языков ;
Мисс творчество КГУ им. К.Э. Циолковского - 2023 - Кирьянова Екатерина, институт искусств и социокультурного проектирования.

По словам организаторов конкурса, жюри оценивали участниц по совокупности духовных и интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных.

Атмосфера вечера в нашем подробном фоторепортаже о финале конкурса «Мисс КГУ 2023»:

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Ирина Будникова , Фото: Андрей Шаронов
Опубликовано: 11.03.2023 15:00 0 810
Тэги: мисс кгу 2023
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