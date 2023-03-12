Волейбол и хоккей порадовали фанатов отличным результатом

Публикуем наш традиционный ежемесячный обзор спортивных достижений. Волейболисты и хоккеисты дружно побеждали в течение всего февраля. А футбольные команды из Калужской области только готовятся к возобновлению сезона.

Волейбол высокого уровня

В Анапе завершилось первенство страны по пляжному волейболу среди девушек и юношей до 20 лет.

В воскресенье, 26 февраля, прошли матчи, в которых стали известны имена призеров.

Спортсменки волейбольного клуба «Обнинск» Екатерина Шевцова и Полина Тышкевич встречались в финале первенства России с представительницами Москвы Марией Белоусовой и Вероникой Плотниковой.

Победительницы первенства России Полина Тышкевич и Екатерина Шевцова вместе с тренером Иваном Головиным.

Девушки из Калужской области оказались сильнее. Екатерина и Полина выиграли матч в двух сетах – 2:0 (21:12, 21:14).

Таким образом, спортсменки волейбольного клуба «Обнинск» выиграли первенство России.

- В это межсезонье к нам в ВК «Обнинск» перешла Полина Тышкевич, , - отметил тренер волейбольного клуба «Обнинск» Иван ГОЛОВИН. - Она тренировалась и готовилась к соревнованиям вместе с Екатериной Шевцовой. Отрабатывали командные взаимодействия, делали коррекцию по техническим и тактическим моментам. В финале первенства России наши девушки впервые сыграли вместе. Екатерина Шевцова – неоднократный победитель и призер первенств России, спартакиады учащихся и даже этапов чемпионата страны. У нее есть опыт, поэтому она играла спокойно. Полина Тышкевич немного была скованной в начале турнира. Но от игры к игре прибавляла. В финале уже показала себя с лучшей стороны, о чем свидетельствует и счет в решающих матчах. Игрой девушек я доволен. Выполнили тренерскую установку на каждый поединок. Полина и Екатерина – большие молодцы.

В Анапе продолжились соревнования. В Краснодарском крае прошел финал первенства страны по пляжному волейболу среди девушек и юношей до 18 лет.

Спортсменки ВК «Обнинск» Алиса Фокина и Дарья Гордеева дошли до стадии 1/8 финала.

Бронзовые призеры первенства России Виктория Ямалетдинова и Евдокия Староверкина с тренером Ольгой Федотовой.

Бронза тоже наша

- На этот финал волейбольный клуб «Обнинск» представил две пары. Виктория Ямалетдинова и Евдокия Староверкина 2006 года рождения. Также участвовали Алиса Фокина и Дарья Гордеева, - рассказала тренер волейбольного клуба «Обнинск» Ольга ФЕДОТОВА. – Дарья – опытный игрок. Она была победительницей первенства России 2022 года. А Алиса Фокина только недавно к нам присоединилась. Мы тренировались вместе всего 2,5 месяца. У Алисы был опыт только в классическом волейболе. Понятно, что нам не хватило сыгранности.

Виктория Ямалетдинова и Евдокия Староверкина в матче за третье место переиграли девушек из Московской области и стали бронзовыми призерами первенства России.

- Виктория и Евдокия уверенно стартовали на первенстве России. Заняли первое место на групповом этапе, - отметила Ольга Федотова. – В 1/16 попали на хорошую пару из Москвы. Победили их в трех сетах. За выход в четверку лучших нам противостояла опытная команда из Московской области. Убедительно наши девушки сыграли в защите. Подача хорошо летела. В итоге выиграли 2:0. В полуфинале нам противостояли будущие чемпионки из Краснодарского края. Но главное, что у нас уже не было эмоций и сил. Третья игра за день. Много было невынужденных ошибок. А уже в матче за третье смогли на следующий день справиться с эмоциями и победили со счетом 2:0. Наши девочки – молодцы. Мы много работали, чтобы достичь такого результата.

Калужские хоккеисты борются за второе место.

Борьба за второе место

Хоккейный клуб «Калуга», который проводит только первый сезон в своей истории, очень успешно выступил в феврале.

Подопечные Александра Кудинова провели три поединка в юниорской хоккейной лиге.

Месяц стартовал во Владимире. Калужане сыграли в гостях против своего ближайшего конкурента – команды «Русичи». Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу наших хоккеистов.

После этого калужане отправились в Орел, где выясняли отношения с местной командой «Ледовое поколение», которая располагается в нижней части турнирной таблице.

Наши спортсмены на протяжении всего матча владели инициативой. Но вратарь из Орла раз за разом спасал свою команду. Более того, «Ледовое поколение» во втором периоде даже открыло счет.

Калужане восстановили статус-кво в третьем игровом отрезке. Денис Ромадин сравнял счет.

Исход встречи был решен в серии послематчевых буллитов. Их лучше исполнили калужане, которые и добились итоговой победы.

22 февраля наша команда при аншлаге в дворце спорта «Центральный» встречалась с «Россошью».

В первые минуты команда из Воронежской области выглядела убедительно, хорошо прессинговала и в итоге неожиданно для многих забила шайбу. На четвертой минуте гости вышли вперед.

Уже в первом периоде хозяева площадки доказали, кто на ледовой площадке хозяин. До конца стартового отрезка игры калужане забросили две безответные шайбы в ворота соперников. Отличились Григорий Батареев и Егор Станавов.

После перерыва наши хоккеисты окончательно разобрали на запасные части оборону «Россоши». Голами отметились Данила Новиков, Никита Сокоев, а Григорий Батареев оформил дубль.

В итоге калужане добились победы со счетом 5:2.

Пока наша команда идет на третьем месте в турнирной таблице, но имеет все шансы, чтобы подняться выше.

Калужские футболисты продолжают подготовку к сезону.

Межсезонье и трансферы

Футбольный клуб «Калуга» пока только готовится к возобновлению сезона. Напомним, что наша команда по итогам предварительного этапа поделила первое место с белгородским «Салютом».

2 апреля, когда в Липецке пройдет матч между местным «Металлургом» и «Калугой», стартует вторая часть сезона. Там-то и станут известны имена победителей Второй лиги чемпионата России.

Пока же калужане проводят тренировочные сборы. Практически весь февраль наши футболисты провели в Крымске. В Краснодарском крае подопечные Дмитрия Хомухи сыграли три контрольных матча.

Калужане уступили новороссийскому «Черноморцу» со счетом 2:3. Голами отметились Николай Суханов и Иван Хлебородов.

Ростовскому СКА калужане проиграли 0:1. А с командой «Кубань-Холдинг» матч завершился вничью 0:0.

Также практически подошла к концу трансферная кампания ФК «Калуга» этой зимой.

Пришли: Павлоградский (СШ по футболу «Калуга»), Ковалев («Салют»), Илюхин («Арсенал-2»), Шадура («Динамо-М» Барнаул), Липаев (СШ по футболу «Калуга»), Оленев («Динамо» Брянск), Сидоренков («Спартак-м» Москва), Еремин («Ростов-м»), Мартусевич («Ротор»).

Ушли: Ермилов (без клуба), Доев («Алания Владикавказ-2»), Мухин (ФК «Строгино»), Гончаров (без клуба), Солодаренко («Зенит» Пенза), Кудинов («Знамя»), Романюк (без клуба), Ахрамочкин («Квант»).

Обнинский «Квант» в феврале провел три товарищеских матча. Напомним, что команда из первого наукограда будет играть за места с 12 по 24-ое.

В начале февраля в гостях «Квант» уступил дублю тульского «Арсенала» - 2:3.

Во втором поединке обнинские футболисты сыграли вничью с подмосковным «Пересветом» - 0:0. Также уступил «Квант» и «Рязани» - 1:3.

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