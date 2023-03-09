Калужские хоккеисты подарили женщинам победу на 8 марта

Самым многолюдным местом в областной столице в Международный женский день стала ледовая арена дворца спорта «Центральный».

Хоккейный клуб «Калуга» проводил заключительным домашний матч в первом для себя сезоне. Соперниками стали спортсмены рязанской команды «Олимпийский».

Но еще до начала встречи наши болельщики могли поднять себе настроение. Все дело в том, что главные конкуренты по борьбе за серебряные медали Юниорской хоккейной лиги-Б – владимирские «Русичи» - довели свой матч с «Россошью» до серии буллитов. Если бы команда из Воронежской области праздновала победу, то калужане могли уже 8 марта примерить на себя серебряные медали. Но не вышло. «Русичи» по буллитам добились победы.

Губернатор Владислав Шапша в раздевалке калужских хоккеистов.

Правда, думать об этом нашим хоккеистам точно было некогда. За несколько десятков минут до начала матча в раздевалку калужан пришел губернатор Владислав Шапша.

- У вас сегодня очень ответственная миссия. На вас смотрят ваши мамы, сестры, близкие, ваши девчонки. Вас пришли поддержать три тысячи человек, - напутствовал глава региона юных спортсменов. - Вы подняли высокую планку. Выйти сегодня на лед и победить - дело чести. Отступать некуда. Я желаю вам успехов!».

После таких слов калужские хоккеисты вышли на лёд. А уже традиционные три тысячи болельщиков с первых минут матча погнали наших спортсменов вперед.

На трибунах царила хорошая атмосфера.

Калужане по ходу всего сезона радовались хоккею.

Конечно, приходилось нервничать и...

...даже негодовать.

Но чаще калужане радовались шайбам, которые забрасывали наши хоккеисты.

Правда, хозяева площадки стартовый отрезок встречи провели не очень здорово. «Олимпийский» выглядел не хуже, чем калужане. И это достаточно легко можно объяснить. Эта встреча стала четвертой за четыре последних дня для подопечных Александра Кудинова. Два раза калужане играли с командой из Донецка и провели один поединок на чемпионат области среди взрослых.

Сами наши хоккеисты после матча признавались, что в стартовые минуты присутствовал еще и мандраж. Но всё прошло уже на девятой минуте, когда первую шайбу в ворота рязанцев забросил Денис Ромадин.

На льду было много силовой борьбы.

Начало второго периода получилось боевым. Уже на первой минуте калужане пропустили. И тут же вышли вперед. На этот раз отличился Сергей Семёнов.

Гости в очередной раз пошли отыгрываться. Но великолепно действовал вратарь Кирилл Киргизов. Забегая вперед, больше в этой встречи он не дал возможности порадоваться «Олимпийскому».

После двух периодов у калужских болельщиков настроение стало еще лучше.

Калужане, видя, что на последнем рубеже, полный порядок, ринулись в атаку и огорчили голкипера гостей еще дважды. Так в протоколе появились имена и фамилии Дмитрия Киселева и капитана нашей команды Егора Становова. О нем отдельный рассказ.

Еще пару дней назад Егор еле ходил и не принимал участие в товарищеском матче против команды из Донецка. Но в заключительном домашнем матче не смог оставить своих партнеров и наблюдать за поединком с трибуны.

- У меня разрыв рогового мениска и надрыв связок колена. Тренер спросил меня за пару дней до матчей, как я себя чувствую. Ответил: «Могу играть», - сказал капитан ХК «Калуга» Егор Становов. – Колено болит. Я пил обезболивающие. А вышел играть в специальном металлическом корсете. Но я – капитан команды. Не мог прохлаждаться, пока мои товарищи работают.

Данила Новиков устанавливает окончательный счет.

После второго перерыва рязанский вратарь еще дважды был вынужден капитулировать после бросков Григория Батареева и Данилы Новикова - 6:1. И даже при таком счете тренер Александр Кудинов остался не очень доволен качеством игры своих подопечных.

- Благодарен команде за матч. Победили с большим отрывом. Но самой игрой не очень сильно доволен. Мы можем действовать лучше, показывать более качественный хоккей, - отметил после матча главный тренер ХК «Калуга» Александр Кудинов. – Теперь у нас два дня выходных. Потом будет одна тренировка. Надеюсь, что ребята смогут немного отдохнуть и дать бой в Воронеже.

Обзор матча между ХК «Калуга» и ХК «Олимпийский».

Калужские хоккеисты отлично провели первый свой сезон.

Как оказалось, калужане даже с третьего места выходят в Юниорскую хоккейную лигу-А. Также губернатор Владислав Шапша после матча с «Олимпийским» сообщил несколько приятных новостей для болельщиков.

- Создаем еще две команды: на базе спортшколы «Олимп» в Обнинске в дивизионе «Б» ЮХЛ и совместно с КГУ им. Циолковского команду для участия в Студенческой хоккейной лиге, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Калужские болельщики внесли свой вклад в общий успех.

Но последняя битва в этом сезоне у калужан еще впереди. В воскресенье, 12 марта, наша команда сыграет в гостях с лидером турнира – воронежским «Созвездием».

Наш корреспондент будет присутствовать на матче. Так что следите за новостями. Они будут доступны в нашем телеграм-канале.

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