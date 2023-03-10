Кустодиевская купчиха: какой художники видят Калугу и почему не в восторге, как её нарисовала нейросеть

Столичный дизайнер Кирилл Соловьев экспериментирует с нейросетью Midjourney. И сделал интересынй проект о городах.

Автор рассказал, что подробно изучал информацию о каждом городе, чтобы у каждого найти отличительные черты, и задавал искусственному интеллекту запрос «название города+описание+тёмный портрет русского царя».

За основу брал стилистику фантастических произведений, таких как «Игра престолов» и «Звездные войны»: мрачно, но есть надежда.

Калугу нейросеть изобразила в образе прекрасной красавицы со светящимися ракетами на голове и стоящую на болотах. Соседи – Брянск, Орёл и Смоленск – грозные мужчины. Тула – воинственная амазонка с оружием в руках и на короне, Москва – неулыбчивая девушка на фоне Кремля.

Картинки мгновенно разлетелись по интернету. Теперь все их бурно обсуждают и ждут продолжения. Сейчас нейросеть очеловечила уже более 150 городов.

Мы показали Калугу творческим людям, художникам, спросили их мнение об этом образе и узнали, как бы они нарисовали наш город.

Виктория ХАРЧЕНКО, художник:

- Мне не нравится. Серые тона – это не наш колорит.

Он больше близок молодежи, которая смотрит аниме, читает манги (японские комиксы).

Это японские веяния или какие-нибудь компьютерные игры.

Причем здесь Калуга? Калуге и русской культуре в целом это чуждо.

Если бы я рисовала наш город, то точно не мрачным.

Для меня Калуга, это, конечно, женщина, спокойная, уютная, провинциальная.

Я думаю, что это купчиха в традиционном платке. По возрасту, наверное, 35 лет.

Вера БЕЛОВА-ЩЕРБАКОВА, художник, искусствовед:

- Не скажу, что этот образ связывается у меня с Калугой. В нашем городе не такие утонченные люди, как эта неземная готическая девушка.

Возможно, такая красивая картинка понравится молодежи. А для людей даже 30-летнего возраста такой образ не совпадает с представлениями о Калуге.

Я бы представила наш город женщиной средних лет, красивой и более яркой. Использовала бы пастельные, зелёный тона. Классическая дама. Или что-то связанное с Кустодиевым. Наш город изначально купеческий.

Люди изменились, времена изменились, но купеческий дух в Калуге остаётся. Даже есть сравнивать наш город с Москвой и Петербургом, у нас хоть живут не купцы и не бояре, но мещанство есть в характере всех калужан.

А Кустодиев таких и рисовал.

Ирина МАРЕЕВА, художник, акварелист:

- Это Калуга? Для меня - нет.

Для меня Калуга не молодая, она такая дородная купеческая дама, как на картинах Кустодиева, но не высока смотрит.

Я бы нарисовала её очень общительной, обязательно с котом и, возможно, с кофе.

Не космической, потому что это раньше о космосе все мечтали, он был далеко от нас. Сейчас это реальность, он стал частью жизни.

А у Калуги должна быть какая-то своя особенность, которая бы её выделяла.

Юлия МАДУДИНА, художник, преподаватель художественной школы:

- Нет, этот что-то тёмное, серьёзное.

А для меня Калуга – женщина, мягкая, тёплая. Наверное, кустодиевская купчиха, рыжая, или тициановская дама, с каштановыми волосами.

Плавная нежная палитра. Охристые, золотистые, персиковые цвета. Наш город такой.

В руках, возможно, цветы - пионы.

Анна ЗОЛОТИНА, фотохудожник:

- Красивая, со вздёрнутым носиком. Мрачна она по определению. Ракеты похожи на светящиеся поганки. Уставшая, помятая, в лёгком подпитии. Молодая шлюшка, поистрепалась малёк.

Мне Калуга прошлого представляется дородной девицей в пышных юбках, с чайным блюдечком в руках и баранками на шее.

Теперь она похудела, переоделась в серебристый комбинезон с вышивкой Циолковского на плече и стоит у ракеты, дабы бросалось в глаза всем и сразу: она имеет отношение к космосу, что без неё там не обошлось. Но баранки до сих пор по всем карманам.

В правой руке у барышни был бы хлеб- соль для встречи инвесторов, а может поднос с калужским тестом, пастилой и сувенирным пряником. Левой она вяжет носки, сами знаете для кого. За спиной - гитара, потому как без «Мира гитары» не представляю калужскую весну.

Светлана РОДИОНОВА, художник, преподаватель художественной школы:

- Образ стильный, использованы чёрно-белые краски, графично. Что может сделать искусственный интеллект?

Но я бы использовала краски порадостней, что-то солнечное, зелёное.

Мужчина это или женщина? Это – город, хороший, уютный, провинциальный. Я бы не стала из него делать человека, даже думать в эту сторону не хочу.

Если бы рисовала Калугу, то - пейзаж. Иначе это буду не я.

Анастасия БАЗАНОВА, художник:

- Хорошо все нарисовано, много деталей. Есть образ, создаётся впечатление. Но ассоциаций с Калугой у меня нет совершено.

Для меня Калуга связана с архитектурой. Здесь много церквей.

Я бы нарисовала что-то светлое, тонкое, возвышенное.

А эта девушка производит иное впечатление.

Если бы я изображала город, то женщиной, не обязательно молодой, здесь сложно сказать, но точно, чтобы она оставляла светлое впечатление.

«Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева.

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