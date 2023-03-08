Что делать, если у мужа появилась любовница, и почему бывшие возвращаются через много лет

Измена - это всегда жуткий стресс. нужно ли бороться за мужа, если у него появилась другая.

И почему бывшие возвращаются, когда их уже не ждёшь.

О любви, изменах и одиночестве поговорим сегодня с калужским психологом, полиграфологом, кандидатом психологических наук, психотерапевтом Ириной МАКАРЕНКО.

- Ирина, на что при первой встрече обращают внимание мужчины, а на что - женщины?

- Есть общие моменты для мужчин и для женщин. Если говорить о физиологии, это опрятность, потому что мы понимаем: значит, у человека есть критичность, он ухаживает за собой и, скорее всего, это про психическое здоровье.

Второе, важно то, что относится к молодости. Были серьезные исследования, которые говорили, что молодое лицо более привлекательно для мужчин и женщин. И женщинам здесь повезло больше: они пользуются косметикой, поэтому у них – парикмахерская, маникюр, косметолог.

Колоссальное значение имеет запах, отсюда и появление духов. Некоторые женщины иногда перебарщивают с косметологией и уходят в детскость, потому что детское лицо запускает ещё и механизм заботы. Но это не совсем здоровая история.

И первые 30 секунд мы определяем на уровне: нравится - не нравится. Через полторы минуты женщина понимает, будет ли она рожать детей от этого мужчины.

Но это – на уровне биологии, а мы все-таки не только биологические, а ещё и психосоциальные существа. Поэтому нам надо поговорить, повникать, посмотреть, насколько нам интересно, безопасно и главное, как мы чувствуем себя с этим человеком.

Влияет позитивный настрой. Надо относиться ко всему, что происходит, легко, тогда от поклонников не будет отбоя, и от поклонниц тоже. Лёгкий человек, относящийся к миру с и к себе с юмором, никогда не обделен вниманием.

И мы ищем человека, с которым нам в одну сторону. И если мы сначала не видим, в одну ли нам сторону, то подсознательно это считываем.

Помните, в фильме «Москва слезам не верит» интуиция ведь сначала подсказывала Катерине - героине Веры Алентовой: не связывайся с Гошей, которого сыграл Баталов, он психопат. И что случилось?

Была молодая успешная женщина. А в итоге плакала и скрывала, сколько она зарабатывает. И если бы сняли третью серию, он бы её бить начал. А он начнёт.

И мужчинам, и женщинам важно внутреннее ощущение. Бывает внешне всё нормально, вроде не похож на маньяка-убийцу, сидишь с ним в кафе, разговариваешь, но тебе некомфортно. Тогда надо задать вопрос: что ты делаешь, зачем это насилие над собой.

- Почему некоторые люди одиноки, не могут встретить вторую половинку?

- Всё индивидуально. Надо разбираться в причинах. Не окружающим мир виноват в том, что у тебя что-то не клеится. Стоит сесть и подумать объективно, почему у меня не получаются отношения, или почему ко мне постоянно приплывает дефективная рыба.

И посмотреть на свою внешность, на то, как я себя веду, насколько другим людям со мной интересно, может, стоит что-то почитать, чтобы расширить кругозор, а не только смотреть сериалы.

Надо учитывать и другие характеристики, может, человек стесняется, или у него корона на голове, он считает, что никто его не достоин. Разные бывают моменты.

Если двадцать лет нет отношений – это вопрос, а если год, два, три - абсолютно нормально. Более того, набрасываться на первого встречного, даже если он вас зацепил, это так себе история, она биологически обусловлена.

Прежде чем искать гармонию и счастье в отношениях, хорошо бы найти это самому. Если человеку самому к с собой плохо, он чувствует себя раздражённым, тревожным, ущербным, почему-то дефективным, он не найдет никого или найдет такого же неврастеника, и они оба в неврозе будут вряд ли счастливы.

Мужчинам можно, женщинам нет

- Почему люди изменяют?

- Мне понравилось одно американское исследование этологов, которые изучали виляние белков и гормонов на поведение животных. Было установлено, что определённая чувствительность к тем или иным гормонам и белкам определяет в том числе половое поведение.

Исследования говорят, что мы можем внести в организм определенные изменения, буквально сделать один укол, и поменять полигамность на моногамность.

Представляете, как бы обогатился мир, если бы у нас был укол, после которого мужчина становится моногамным. А ещё больше можно было бы заработать на тех уколах, которые придут делать мужчины после «тайных уколов», сделанных им жёнами.

Мы должны понимать, что измены возможны. Это вопрос того, насколько я ценю то, что имею и то, что хочу получить. Вопрос ценностей, мировоззрения.

Если человек считает, что ничего особенно в том, что я изменю, он будет изменять, потому что не устоит перед соблазном получить новые ощущения. Я думаю, что просто одни считают, что это допустимо, а другие нет.

- Ещё в обществе считается, если мужчинам можно изменять, а женщинам нет.

- Да, если у мужчины пять любовниц, то он мачо. А если женщина имеет пять любовников, даже не будем произносить, кто она. Такие патриархальные темы, по сути, легализовывают мужскую измену, и двойные стандарты – это не на пользу.

Всегда можно объяснить, что в изменах нет ничего страшного и наоборот, что это самое страшное, что может быть в жизни. Какую позицию ни возьми, есть аргументация. Поэтому надо выбирать, на какой ты стороне.

Я знаю, что глубина чувств возможна только в моногамных отношениях, где есть духовная близость, где нет примеси обиды, раздражения, сравнения, опасений – всех этих негативных переживаний.

Я считаю, что так более классно, более комфортно. Ну и я согласна со многими моими коллегами, которые считают, что это проходит, это возрастные темы. Всё зависит от количества гормонов, да и сил тоже.

Как сказала мне одна знакомая, чтобы пойти на свидание нужно одеться, накраситься, да ещё и разговаривать с ним, это очень затратно, уже не хочется этого делать.

- Ну и не каждый мужчина с возрастом потянет любовницу.

- Кризис мужчин среднего возраста заключается в том, что функциональность, действительно, теряется по сравнению с тем, как было в 18-20 лет. Для мужчины это норма.

Отношения не должны являться единственным и главным в жизни. Ведущими они могут быть только в 18 лет. К 30 годам появляется стабильное психическое состояние, начинается нормальная жизнь.

Но если мозгами ты остался там и играешь в альфа-самца, который должен поразить всех, и всё пытаешься доказать себе, что ещё ого-го, это невротические измены, самоутверждение.

У женщин тоже такое бывает. Иногда видишь бабушку в короткой юбке с красной помадой, которая заигрывает с 20-летними юношами.

Не играть в игры

- Что делать, если у мужа появилась любовница?

- Нет универсального совета. Я бы порекомендовала сесть и понять, на что ты готов. Я против невротических игр, когда люди создают коалиции, нанимают детектива, что-то узнают.

Против подковерной борьбы с любовницей за внимание мужа. Кстати, в некоторых случаях такие ситуации создает сам человек, чтобы за него боролись. Представляете, как у него самооценка взлетает. Поэтому не надо играть в чужие игры!

Конечно, первые эмоции - отомстить, наказать, пусть он увидит, как меня обидел. Это надо пережить и с холодной головой садиться за разговор, понимая, хочу быть с этим человеком или нет, всё, это точка, я так дальше не могу. Когда встанет всё на свои места, я рекомендую позаботится о себе.

Потому что ты переживаешь психологическую травму, не хорошее время. Оно не навсегда, но может быть травмирующим. И надо сначала найти точку опоры, а уже потом разруливать ситуацию. Подумать, какой путь для тебя сейчас менее травматичен, что облегчит твоё состояние, даст стабильность и спокойствие.

В жизни всё бывает. Решить: умру, но сохраню семью, это глупость. Потому что семья это - про счастье и радость.

И я за честность. Если кто-то встречает любовь, надо прекращать старые отношения и начинать новые. Это печально, тяжело, но так бывает. Никто от этого не застрахован.

Когда человек живёт на две семьи, это плохой опыт для всех. Здесь все несчастливы. Надо делать выбор и чем раньше, тем лучше.

- Почему, когда у мужчины появляется любовница, его отношение к жене сразу меняется, она начинает его раздражать.

- Бывает и наоборот. Многие женщины мне рассказывают, что никогда бы не подумали, что у мужа любовница, потому что он стал лучше к ним относиться. Тут две стратегии, обе невротические. Первая связана с виной: я виноват, поэтому лучше себя веду.

А вторая история о том, что я должен себе объяснить, что я не тварь, поэтому буду видеть в ней всё самое плохое, и тогда это как бы оправдывает меня: раз она такая плохая и давно меня не любит, я вынужден завести любовницу.

- И как с ним себя вести в этот момент?

- Отсудить всё и оставить без штанов. Путь гордый, но голый уходит.

Почему они возвращаются

- Кто сильней переживает измены мужчины или женщины?

- Переживают все. Это будто к тебе пришли и сказали, что так, как мы жили, больше не будем жить. Кто-то взял и закончил твою жизнь. Плюс этот человек будто поставил тебя в позицию ниже: ты не слишком хорош, ты как будто проигрываешь. Близость, любовь, взаимоуважение разбились. И это для всех больно.

- Можно ли вернуть мужа, если ушёл к любовнице?

- Можно, вопрос: зачем? Человек отказался от отношений, обесценил их. Они для него не имеют цены. Зачем начинать всё заново с таким человеком.

- Бывает, что мужчины возвращаются через какое-то время, иногда даже через 20 лет.

- Потому что все бросили, а они не хотят быть одни. Теперь им надо, чтоб давление померли, поухаживали. И они наивно думают, что это будет делать та женщина, которая когда-то за него боролась.

Возвращаются ведь к той, которая за тебя боролась, а не к той, которая сказала: «Выбрал Машу – иди к Маше». А если она ещё и забрала всё, что имелось, вряд ли к ней вернутся. Возвращаются к той, которая теперь уход ему будет обеспечивать, это такая служанка.

- Правда ли, что клин клином вышибают?

- Нет, это не так, но очень хочется это сделать, потому что нам кажется, что мы перестали котироваться. И надо доказать всем, что я ещё могу нравится. Но если мы будем мерить себя глазами мира, будем уязвимы.

Лучшее, что можно сделать, это взять тайм аут и понять, какой ты, чего действительно хочешь, и почему не получились отношения. Разбор полётов это - хорошо. И когда тебе самому с собой станет хорошо, ты не будешь зависеть от мнения окружающих, тогда время заводить отношения.

Хорошо складываются отношения, когда мы открыты, знаем, чего хотим и нам встретился человек, у которого ценности похожи на наши. Тогда всё сложится.

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