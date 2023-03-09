В Калуге дом из программы капремонта исключили, а деньги продолжили брать

Стоит в самом центре Калуги всем нам знакомый и вроде бы неприметный, а точнее ничем не отличающийся от остальной серой массы в старой части города, дом с адресом улица Дзержинского, 46а.

Двухэтажный, кирпичный, построенный в 1957 году в стиле Сталинского неоклассицизма, хоть и после смерти вождя. И лет то ему всего лишь 66. Совсем молодой, в сравнении с постройками в центре областной столицы, домишка. Вот только ходить мимо него опасно уже лет пять как.

- Кирпич башка попадет - совсем мертвый будешь, - так и хочется перефразировать известную цитату из «Джентльменов удачи».

А последнее время и жить там стало некомфортно, стены, знаете ли, протекают.

И узнали мы об этом не понаслышке, а от самих жильцов четырех квартир из восьми.

Ропот

- В нашем доме появилась прямая угроза жизни и здоровью граждан, - написал нам собственник одной из квартир Михаил. - С начала нового 2023 года из-за сильных дождей и протекающей крыши, которую не ремонтируют с 2017 года, несмотря на наши многочисленные обращения, разрушена фасадная стена. Из нее каждый день падают кирпичи, фрагменты штукатурки, высыпается материал стены.

Днем 20 января 2023 года нам пришлось вызвать МЧС, так как куски стены падали на тротуар и чудом не попали на людей. Ситуация требует немедленного оперативного вмешательства, так как стена разрушается на глазах, вода проникает в щели, а сейчас, в связи с морозами, она замерзает внутри материала стен и неизвестно, что будет при потеплении и следующих дождях.

На сегодняшний день:

- Куски стены постоянно падают на балкон и тротуар, угрожая жизням людей.

- Вода проникла в стену, замерзла и, скорее всего, разрывает материал стен.

- Балконная дверь седьмой квартиры стала плохо закрываться – следствие деформации в стене.

- Внутренняя часть фасадной стены в седьмой квартире мокрая, там отслаиваются обои, около балконной двери ламинат сырой.

- Наружная часть фасадной стены стала тоньше.

- А выдержит ли балкон разрушения в фасадной стене? Неизвестно.

Капремонту - нет

- В Фонде Капремонта нам сообщили, что наш дом снят с Госпрограммы, в связи с тем, что у нас меньше 5 жилых квартир - продолжает рассказ наш читатель. - Хотя в 2012 году он там еще был. В нашем доме было восемь квартир, а сейчас четыре – это магазины. В четырех квартирах живут люди по 60 - 70 лет, те, которые работали на калужских предприятиях, платили налоги, а их просто взяли и вычеркнули из Госпрограммы из-за того, что 4 квартиры стали коммерческой недвижимостью и получают постоянную прибыль. А жильцы четырех квартир 2 этажа разве «люди второго сорта»?

- Кроме того, наш дом своим неприглядным видом портит одну из центральных улиц Калуги с большим пешеходным и автомобильным трафиком, он стоит всего в 150 метрах от Парка Юного зрителя, -говорит Михаил. - Мы считаем, что в связи с аварийной ситуацией, угрозой жизни и здоровью граждан, необходимо принять срочные оперативные меры по ремонту крыши и нашего дома.

Волокита

Как выяснилось, в 2017 году жильцы уже жаловались в госжилинспекцию на состояние дома. В декабре того года была проверка, по результатам которой предыдущую управляющую компанию «Жилсервис плюс» оштрафовали и обязали провести ремонт.

Однако, по словам нашего читателя, предписание осталось не исполненным. Ремонта как такового не было сделано.

- Пришли рабочие из управляющей компании, - говорит калужанин. - Какой-то лист металлический на чердаке положили, так он лежит до сих пор. Они его как-то подоткнули, чтобы вода бежала не на стену, а в сторону. А крышу ремонтировать не стали. Мы проводили ремонт за свой счет. Три года было нормально, а в этом году железный лист тоже стал протекать, и вода теперь попадает на стену. Прямо пошли потоки, и ситуация за две недели сильно ухудшилась.

На предыдущую управляющую компанию и жаловались, и в суды обращались, ничего не помогло, так она и ликвидировалась.

Что делать

В управлении жилищно-коммунального хозяйства, куда мы обратились за разъяснениями, сообщили, что сейчас этот дом находится в ведении управляющей компании ООО «Содружество».

- Мы сообщили в управляющую компанию о протечке, - рассказал Михаил. –Приезжали сотрудники, посмотрели, и пообещали положить два листа шифера на крышу, а весной уже сделать стену. Сейчас стену нельзя делать, потому что сырость, а вот в мае-июне они уже основательно возьмутся за ремонт.

По информации Управления ЖКХ, управляющая компания обещала, что при наступлении благоприятных погодных условий они отремонтируют аварийные участки кровли кровли в срок, на минуточку, до конца III квартала текущего года.

Вот только по закону сроки ремонта устанавливают собственники жилых помещений, а не управляющие компании.

- Работы по ремонту фасада относятся к текущему ремонту общего имущества собственников многоквартирного дома. Данные виды работ выполняются управляющей организацией на основании решения общего собрания собственников помещений, - разъясняют коммунальные власти Калуги.

По словам чиновников, решение собственников должно быть обязательно запротоколировано. В протоколе прописывают виды ремонтных работ, порядок их финансирования и сроки, которые управляющая компания обязана соблюдать. Тогда госжилинспекции будет, что им предъявить.

- Вот уже две недели УК обещает привезти вышку, чтобы подремонтировать крышу, - сыпет жалобами Михаил. – Да такими темпами можно искать еще год. Вышек по городу немерено, что они ищут?

- А вы протокол составляли? Определили сроки ремонта? – уточнил наш корреспондент.

- Мы не составляли, - отвечает Михаил. - Потому что управляющая компания сказала, что мы вам выставим счет, вы нам оплатите. Они прислали письмо, что мы должны провести собрание, но дело в том, что нас просто вычеркнули из Фонда капремонта. Мы стали, как люди второго сорта…, - снова вспомнил с обидой об этом факте Михаил.

Закон что дышло

Да, исключили, причем, как выяснилось, на законном основании в буквальном смысле этого слова.

Чиновники действовали в рамках Жилищного Кодекса Российской Федерации и Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области».

- Согласно пункту 1 части 3 статьи 3 Закона Калужской области от 01.07.2013 № 460-ОЗ, региональная программа капитального ремонта содержит: перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Калужской области, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также домов, в которых имеется менее пяти квартир, - разъясняют нам в управлении ЖКХ. - Постановлением Правительства Калужской области от 14.01.2021 № 16, дом исключен из региональной программы на 2014-2043 годы.

Правда взносы в Фонд перестали включать в счет за коммунальные услуги только с 1 января 2021 года. А ведь, заметьте, почти восемь лет прошло с момента исключения!

- Все эти десять лет я платил взносы в Фонд капитального ремонта и от меня принимали деньги, - вполне обоснованно возмущается Михаил. - Я был полностью уверен в том, что мы там находимся. Я бы и квартиру покупать не стал, зная, что нас могут исключить. Но я видел, что мы в Фонде. Мне показывали списки. В 2024 году крышу должны были чинить, в 2025-м еще что-то там и т.д., все по плану было. А потом бац и исключили!

При этом, как выясняется, уплаченные собственниками деньги Фонд сохранил. Часть находится на счетах управляющей компании, а остальные суммы на лицевых счетах жильцов. По заявлению их обещают вернуть.

- Две недели назад мне сказали: давайте, пишите заявление, забирайте деньги. Для меня это было шоком, - продолжал выплескивать эмоции Михаил.

Что касается собственников коммерческой недвижимости, нам удалось пообщаться с одним из них.

- Да, мы понимаем свою ответственность и готовы оплатить все расходы за ремонт, поделив их на всех собственников, - говорит нам Александр, владелец первого этажа злополучного дома. – Я готов отдать на ремонт бОльшую сумму, чем остальные, так как моя недвижимость приносит коммерческий доход. Но кто-то должен нанять рабочих, купить материалы и тому подобное. Я лично не могу этим заниматься, так как живу в Москве.

Риторические и не очень вопросы

Разбираясь во всей этой истории, на первый взгляд нам показалось, что люди сами виноваты в том, что надеялись на других, когда сами должны были заниматься своей собственностью, а чиновники – невиноватые совсем.

Но землю из-под ног этой позиции полностью выбил всего один единственный факт. Фонд капремонта восемь (!) лет втихую драл с людей деньги за услуги, которые оказывать им не собирался!

А это, в свою очередь, ставит ребром очень интересный вопрос: кто-то ответит за то, что калужан даже не оповестили об исключении из Фонда капремонта, продолжив при этом годами втихую снимать с них плату?

И вот теперь, когда этот факт всплыл на поверхность, сразу засуетились - забирайте ваши деньги и ни в чем себе не отказывайте. А как же инфляция, которая за эти восемь лет обесценила средства людей вдвое, если не больше? Кто компенсирует калужанам эти потери, господа чиновники? Ведь столько лет собственники могли бы сами ежемесячно собирать средства на капремонт, открыв счет в банке и получая проценты за хранение денег на нем.

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