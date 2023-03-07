Предприниматели «Нового дома» дорабатывают в холоде и подумывают покинуть Калужскую область

Как мы писали ранее, в Калуге предпринимателей в спешке выселяют из торгового центра «Новый дом».

Еще в феврале, на месяц раньше обозначенного срока, начались ремонтные работы: переоборудование складов, разбор потолков и снятие обшивки стен.

После нашей статьи отказывавшаяся ранее от комментариев горуправа сообщила, что из 117 предпринимателей большая часть уже готова съехать, а не могут найти себе новые места для аренды лишь немногие.

Мы снова заехали в ТЦ и задали предпринимателям несколько вопросов на тему поиска новых мест для аренды.

Маршрут выбрали прямой: заходили во все салоны подряд, успели опросить 13 предпринимателей. Все они согласились пообщаться с нами только на условиях анонимности.

Публикуем самые интересные из ответов.

Уйти из области

— Мы нашли помещение сами, никто от города не помогал нам в поиске и не предлагал помощь.

Съезжаем группой арендаторов в Секиотово, ТЦ «Клевер». Нас девять: двери, обои, полы, лепнина, краски и другие.

Проблемы с поиском были: площадок подобного плана в городе больше нет, приходилось искать оптимальные варианты из того, что есть. Помещение взяли чуть больше: было 80 квадратов, станет 100.

Эта ситуация подтолкнула нас сменить площадку, в дальнейшем пересмотреть направления работы: мы теперь рассматриваем Тулу, Москву, Питер.

Конечно, несем дополнительные расходы, которые не планировались. На прежнем месте осталось побыть от силы неделю, а заявлено-то было нам до 9 апреля!

Нет отопления

— Помещения искали своими силами, никто не помогал. Пока еще окончательное место не нашли. К нам приходили, предлагали помещения для аренды, но это были риелторы, не более того.

Какие сложности? Их много. Первая проблема – у нас срок до 9 апреля, а нас выселяют 14-го марта! Может, мы в праве требовать неустойку?!

Ремонт здесь уже вовсю ведут. Да они же еще все батареи сразу сняли! Недели две назад. Так сидим в куртках, мерзнем, без отопления все это время находимся.

Две недели назад в здании полностью отключили отопление.

В спешке

— Помещения мы искали сами. Помощь от города не предлагалась. Нашли, но с трудом. Наш офис переезжает в «Калужские термы», а склад будет совсем в другой стороне Правого берега. Вынужденное решение: абсолютно неудобно, очень далеко.

Возмущает, что нам сделали укороченные сроки: до 9 апреля мы могли быть изначально, теперь вдруг резко до 15-го марта, и это считают нормой.

Найти такие большие площади очень непросто. Эти две недели, которые нам дали доработать, – это очень мало. Мы все в спешке вывозим товар, так еще нет и отопления в ТЦ все это время.

Год учителя, а не предпринимателя

— Наши мужья пообещали помощь, содействие. Это я о власть имущих.

Помогал ли кто-то в поиске помещений? Скажу так: мы здесь за годы работы все давно друг другу как родня, если бы что-то подобное было – сказали бы. Прошла бы информация.

Я понимаю, почему это произошло: у нас же год учителя, а не предпринимателя, вот нас и на выход.

Свои же прописанные сроки они не соблюдают, вот как торопятся. Демонтировали систему отопления с таким усердием, что искры чуть ли не на нашего бухгалтера сыпались.

Везунчик

— Площадь найти удалось, у нас все в порядке. Стоимость аренды не выше. Я нашел по такой же цене, что и здесь, но в центральной части Калуги. И размеры останутся такими же. В этом плане точно сложностей нет – взять и куда-то переехать.

В два раза дороже

— Никто вообще с нами не связывался, никакой помощи мы не получали.

Мы нашли помещение в два раза дороже и претерпеваем большие сложности в связи с этим. Берем кредит, чтобы открыться. Аренда сразу выше, плюс затраты на ремонт в новом помещении.

Новая площадь, которую мы нашли, меньше, трафика нет – это отдельно стоящее строение. Парковок нет тоже, подъезды неудобные для выгрузки и разгрузки товаров.

К растратам еще и вывеска, рекламное оповещение, сам переезд – мы нанимаем транспорт и платим.

Какая помощь? Только проблемы. Все за свой счет.

Ремонт в ТЦ уже делают! Стояла наша витрина, а ремонтники над ней снимали вентиляцию, залили наши выставочные образцы, испортили нам витрину и хоть бы что!

Вот лицо города и отношение к людям!

Закрытие

— Мы не переезжаем. Мы закрываемся. Ничего подходящего не нашли, а просто лишь бы переезжать – у нас нет лишних денег на это. Мы вынуждены закрыться.

Те, кто у меня когда-то что-то брал, еще приходят. Дальнейшего видения у нас пока нет. Отдельно стоящее здание нам не подойдет. Вариантов аналогичных просто не видим.

Двое из тринадцати опрошенных предпринимателей сказали о полном закрытии своего дела.

Предлагаем помощь

Уважаемые предприниматели ТЦ «Новый дом»!

Редакция kp40.ru обращает ваше внимание, что президент Торгово-промышленной палаты Калужской области Виолетта КОМИССАРОВА ранее предлагала свою помощь арендаторам «Нового дома» в поиске подходящих помещений. Мы в свою очередь предлагаем вам воспользоваться ее предложением. От вас требуется сформулировать свой запрос:

– пришлите нам описание своей проблемы, название вашей организации;

– критерии помещений, которые вам нужны: что, где, и по какой цене вас интересует. Если есть любые дополнительные требования к помещению или организации территории вокруг него, тоже укажите их;

– обязательно пришлите свои контакты для связи.

Мы в свою очередь систематизируем все данные, передадим их в ТПП и, имея на руках понимание ваших нужд и чаяний, Торгово-промышленная палата сможет организовать для вас встречу с собственниками объектов, которые захотят предложить свои площади.

Присылайте указанные данные нам любым удобным для вас способом:

на любую почту, указанную в подвале сайта в разделе "Координаты для связи"

через бот обратной связи в нашем телеграме,

через форму обратной связи в группах ВК и ОК.

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